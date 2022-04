Francia urge a la Unión Europea a imponer un embargo al petróleo ruso

El Gobierno francés ha instado a imponer un embargo a las importaciones de petróleo procedentes de Rusia en respuesta a la invasión de Ucrania, según ha indicado el ministro galo de Finanzas, Bruno Le Maire.

En una entrevista con la emisora francesa 'Europe 1', el ministro ha defendido que detener las importaciones de petróleo ruso resulta "más necesario que nunca" ante el anuncio de la ofensiva rusa en el Donbás.

"Si no hemos alcanzado (un acuerdo) no es porque Francia no quiera, es porque ciertos socios europeos aún dudan", ha señalado Le Maire, añadiendo que Francia siempre defendió un embargo al carbón "y está hecho", así como un embargo al petróleo.

"Estoy convencido de que la realidad de la situación en Ucrania moverá las líneas. Si estamos apegados a la libertad y protección del pueblo ucraniano, tienes que ir hasta el final de tu razonamiento y no financiar la guerra", dijo.

En este sentido, Le Maire ha afirmado que interrumpir la importación de petróleo de Rusia dificultará la financiación de la guerra en Ucrania. "¿Cuál es la primera fuente de divisas desde hace varios años para el poder de Vladimir Putin? No es el gas, es el petróleo", ha asegurado.

En 2021, Rusia suministró el 30% del crudo y el 15% de los derivados del petróleo importados por la UE.

Guerra Rusia -Ucrania

