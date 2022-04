Macron y Le Pen estarían empatados en el 24% de los votos, según los primeros sondeos

El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, y su rival Marine Le Pen estarían empatados en votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas al obtener cada uno el 24%. Así lo ha informado este domingo por la tarde el diario belga La Libre Belgique tras el primer sondeo a pie de urna.

La participación en esta primera jornada electoral está siendo escasa: a las 17.00 horas han acudido el 65% de los franceses a las urnas. Casi cinco puntos menos que en 2017. En esta tesitura, el candidato izquierdista Jean-Luc Mélenchon quedaría en tercera posición con el 19% de los apoyos, por delante de Valérie Pécresse y Éric Zemmour, que obtendrían cada uno el 8% de los votos.

Estas son las primeras estimaciones de votos publicadas por distintos medios de comunicación belgas a las 18.00 horas de este domingo como fruto de un primer sondeo a pie de urna realizado por uno de los institutos encargados de estas encuestas. La Libre Belgique indica, eso sí, que por eso mismo hay que ser prudente con los resultados, que son sólo indicativos y podrían cambiar de manera considerable.

Colegio electoral en París, Francia. Europa Press

Cabe recordar que la ley francesa prohíbe la difusión de sondeos, recuentos parciales o estimaciones antes de las 20.00 horas el domingo, pero que no ocurre así con medios extranjeros. En particular, esto no afecta a los belgas, que son los que siguen con más interés las elecciones presidenciales de sus vecinos.

Emmanuel Macron se presenta ante los franceses en búsqueda de un segundo mandato como presidente electo, proeza que sólo lograron el socialista François Mitterrand y el neo gaullista Jacques Chirac. Hasta este domingo encabezaba todos los sondeos, pero estos habrían infraestimado el poder movilizador de Marine Le Pen.

La guerra y la presidencia rotatoria de la UE, que corresponde este primer semestre de 2022 a Francia, han servido a Macron para hacer una campaña minimalista. Fue el último en declarar su candidatura, y no ha querido participar en ningún debate (como Le Pen). Además, sólo hizo un mitin sin citar a su rival directa.

El novelista Michel Houellebecq decía este domingo en su entrevista concedida a EL ESPAÑOL que a Le Pen "la van a votar los pobres. Lo de las izquierdas y las derechas ya no sirve para comprender nada. Es una idiotez. En 2027, cuando Macron no pueda presentarse, llegará el caos". Todo está en el aire.

