Crímenes contra civiles en Ucrania: los ancianos que un tanque ruso mató en su coche en Makariv

Vadim Tokar, alcalde de Makariv, anunció a media tarde del 22 de marzo que ningún vecino de la localidad podía salir de su casa. Es más, especificó a través de su canal de Telegram que nadie debía intentar marcharse a las poblaciones cercanas. Ni a Kalivka ni a Lypivka. Y ni muchísimo menos a Irpin. La presencia de tropas rusas en toda la zona en pleno asedio a Kiev era una amenaza considerable. Por desgracia, el aviso no llegó a tiempo para una pareja de ancianos que intentaron abandonar el pueblo con su coche.

La noche anterior, el canal de televisión del ejército ucraniano informó de que una columna de blindados rusos había sido destruida en las inmediaciones de la localidad. "Esta noche dormirán bien", afirmaba. Sin embargo, no todos los vehículos acorazados rusos habían salido del término municipal.

A última hora de la mañana, con el radiante sol de invierno, un coche particular de color rojo, un ZAZ Sens del año 2014, aparece en una cámara de seguridad activa. De repente, cuando circula por un camino al noroeste de la localidad, se frena en seco. Frente a él, lo que parece un blindado ruso modelo BMP-2 acelera. El utilitario no parece representar peligro alguno. Ya no para el BMP-2, sino tampoco para la columna que lo acompaña, integrada por un vehículo de transporte de tropas y al menos tres camiones cisterna. Da igual.

El BMP-2 dispara. Una. Dos veces. Los ocupantes del coche mueren en el acto. Lo que parecía ser una pareja de civiles, presumiblemente un matrimonio de avanzada edad pierde la vida de inmediato, mientras el acorazado ruso gira ya en dirección a Nalyvaikivka junto a sus acompañantes.

Las muertes de estos dos civiles no fueron las últimas de Makariv y muchísimo menos las primeras. Ubicada al oeste de Kiev y al oeste de Irpin, Makariv, como algunas otras localidades, se convirtió en uno de los primeros lugares de paso de las tropas rusas que marchaban sobre la capital en los primeros días de invasión. Después tuvieron que soportar la presencia de tropas rusas durante casi un mes y cuando no era así tenían que padecer el mismo asedio que Kiev con bombardeos un día sí y otro también.

Imagen del centro de Makariv tras los bombardeos del 18 de marzo. Policía de Makariv

De hecho, el 8 de marzo de 2022 quedará como un día negro dentro de la historia de Makariv. En esa jornada, los intensos bombardeos rusos acabaron con la vida de otros 13 civiles. También el 19 de marzo quedará grabado a fuego en la memoria de sus vecinos, pues otro bombardeo terminó con la vida de 7 civiles más y dejó a otros cinco heridos de gravedad tal y como informó la policía de la ciudad.

Víctimas civiles

Desde que comenzó la invasión de Ucrania el 24 de febrero, la Organización de Naciones Unidas ha confirmado al menos 1.151 muertos y 1.824 heridos entre la población civil. Sin embargo, desde la propia ONU reconocen que estas cifras están lejos de los números reales, ya que tanto la situación dentro del país como la desinformación o la falta de transparencia en las cifras que ofrecen Ucrania y Rusia hacen muy compleja cualquier labor para constrastar la realidad.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) ha contado entre los fallecidos 229 hombres, 171 mujeres, 34 niños y 15 niñas, así como 648 adultos y 54 menores cuyo sexo se desconoce. El documento publicado también detalla que de los heridos 203 son hombres, 152 mujeres, 34 niñas y 26 niños.

La Acnudh precisa que en el territorio controlado por las autoridades ucranianas –en particular, la capital y las regiones de Kiev, Cherkasy, Chernígov, Járkov, Jersón, Nikolaev, Odesa, Sumy, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk y Zhitómir– fallecieron 774 civiles, mientras otras 896 personas resultaron heridas.

En las regiones separatistas y rusoparlantes de Donetsk y de Lugansk 377 personas perdieron la vida y 928 resultaron heridas. De ellos, 60 muertos y 228 lesionados corresponden al territorio controlado por las repúblicas populares; y 317 fallecidos y 700 heridos, a las zonas bajo el control de Kiev.

También se indica que la mayoría de las víctimas registradas "se debieron al uso de armas explosivas con una amplia área de impacto, incluidos los bombardeos de artillería pesada y sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, ataques aéreos y con misiles".

