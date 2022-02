La mesa de Putin, objeto de disputa: una empresa española y otra italiana reclaman su autoría

Cuando los presidentes Vladímir Putin y Emmanuel Macron se reunieron en Rusia, una imagen saltó a la fama. La mesa blanca, exageradamente larga, que Putin había elegido para escenificar la distancia y la tensión que se seguía manteniendo con la Unión Europea y la OTAN sobre Ucrania.

La mesa habría sido fabricada en España, concretamente en Alcásser. Sin embargo, ahora hay una empresa italiana que reclama la autoría del mueble, según publica The Guardian. Con tres pilares centrales y una separación de punta a punta de seis metros, la mesa habría sido encargada por el Kremlin junto con todos los muebles de la zona presidencial del palacio ruso.

El contrato se cerró en 2005, cuando Putin ya era presidente, tras una visita de una delegación rusa a la Feria del Mueble de Valencia. Un intermediario es quien puso en conocimiento de la delegación la existencia del fabricante de Alcásser. Vicente Zaragozá, responsable de la empresa de muebles que lleva su nombre en Alcàsser, cerca de Valencia, dijo, en declaraciones a la cadena COPE, que no le cabe duda de que la obra es suya.

Por su parte, Renato Pologna, propietario de Oak, una empresa familiar de muebles con sede en Como, está desconcertado por las afirmaciones del español. "Mira, esta es una historia que he estado escuchando durante los últimos días", dijo Pologna, en declaraciones a The Guardian. "Sinceramente, no sé qué decir, porque hice este trabajo en 1995-96 y las fotos de la mesa se publicaron en libros, en su mayoría rusos, que se publicaron oficialmente en 2000. Como prueba tenemos todos los certificados del trabajo realizado, e incluso el reconocimiento del presidente, que en ese momento era Boris Yeltsin".

La empresa española, que dejó de cotizar en julio de 2020 y cuya página de Facebook está en inglés y ruso, trabajó en numerosos encargos para fabricar muebles para el Kremlin y las exrepúblicas soviéticas entre 2002 y 2006, entre ellos la cocina y el comedor del presidente uzbeko.

Pologna permanece impasible. "Los libros publicados en 2000 muestran los interiores del edificio del Kremlin donde se ve una foto de la mesa hecha por nosotros. Quizás el el español hizo una copia que se fue a otro lado, quién sabe".

