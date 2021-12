China amenaza a EEUU: "pagarán un precio" por su boicot a los Juegos Olímpicos de invierno

China ha lanzado una seria advertencia a Estados Unidos. "Pagará un precio por su mal hacer", ha apuntado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China Zhao Lijian, después de que la Casa Blanca confirmara este lunes un boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022.

El motivo, según EEUU, es protestar por los abusos contra los derechos humanos en el país asiático. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, explicó que con esta posición, la Administración de Joe Biden está enviando un "mensaje claro" de que los abusos no pueden quedar impunes. Psaki ha confirmado que la decisión se ha tomado "dado el genocidio y los crímenes contra la humanidad en curso" en la provincia de Xinjiang.

El Gobierno chino ha negado en múltiples ocasiones que existan estos abusos y también ha reiterado que no son más que "una campaña de difamación". "Los Estados Unidos están intentando trastocar los Juegos en base a su sesgo ideológico, a mentiras y a rumores. Pero el boicot solo hará que la gente de todo el mundo vea aún más claramente sus siniestras intenciones, y erosionará aún más su credibilidad y su moralidad", agregó Zhao.

Entretanto, el diario oficial Global Times opinó este martes a través de la red social Twitter que China respira "aliviada" tras el anuncio del boicot: "Cuantos menos funcionarios estadounidenses vengan, menos virus traerán", reza una de sus últimas entradas.

Sí acudirán los atletas

Los Juegos de Invierno se celebrarán entre el 4 y el 20 de febrero próximos en la capital china, que ya albergó en 2008 los de verano. Hasta el momento, el único país que se ha sumado a la iniciativa estadounidense es Nueva Zelanda, que anunció este martes que tampoco enviará representantes diplomáticos a la cita olímpica.

A pesar de este boicot, Washington ha decidido no prohibir la participación de los atletas estadounidenses, algo que habría supuesto un boicot completo a los Juegos, porque no quiere "penalizar" a los deportistas que llevan meses o años entrenando para prepararse para la cita olímpica.

Aunque no envíe delegación diplomática, la Casa Blanca ha trasladado al equipo olímpico estadounidense su "apoyo total", a la vez que ha insistido en que no está dispuesta a "contribuir a la fanfarria del juego", informa CNN. Psaki ha agregado que el Gobierno no considera que fuese un "paso correcto o justo" aplicar un boicot completo a los juegos, ya que supondría penalizar a los atletas estadounidenses.

Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, ha defendido la decisión al considerar que sin representación diplomática no se enviará una señala de que la competición representa algo "parecido a la normalidad" frente a las "atrocidades en curso, crímenes de lesa humanidad y el genocidio".

Price ha precisado que Washington si brindará servicio diplomático "de apoyo" a los ciudadanos estadounidenses como atletas, entrenadores y personal que decidan acudir a Pekín para los Juegos.

"A nadie le importa"

Por su parte, el portavoz de la Embajada china en Estados Unidos, Liu Pengyu, ha lamentado que quienes piden el boicot "lo hacen por sus propios intereses políticos" y ha asegurado que "a nadie le importaría" si una delegación diplomática estadounidense acude a la competición o no porque "no tiene ningún impacto en que Pekín 2022 se lleve a cabo con éxito".

La última vez que se aplicó una medida similar fue con Jimmy Carter en la Casa Blanca, cuando Estados Unidos se desmarcó políticamente de los Juegos Olímpicos de Moscú. Ahora, países como Canadá o Reino Unido consideran unirse a Estados Unidos en el boicot.

