Marruecos compra a Israel el sistema antidrones Skylock Dome para proteger su espacio aéreo

Un solo dron que puede controlar en el espacio aéreo otro dron enemigo, pero también a un enjambre de vehículos aéreos no tripulados, pequeños, rápidos, difíciles de detectar y que pueden disparar. Es lo que le ofrece la tecnología israelí a Marruecos, que acaba de comprar el sistema de defensa Skylock Dome.

La adquisición la han confirmado las Fuerzas Armadas Reales (FAR), en vísperas de la visita oficial a Rabat del ministro de Defensa israelí, Benny Gantz. “Las FAR continúan fortaleciendo el sistema de defensa del territorio nacional con la adquisición de cinco sistemas de defensa anti drones, el último de los cuales es el sistema israelí Skylock Dome”, anunció el foro Far-Maroc, un canal de comunicación semioficial de las FAR, en su página de Facebook el 21 de noviembre.

Además, especifica que la compra a la empresa Skylock System, del grupo Avnon, forma parte del desarrollo de capacidades del ejército. Igualmente, recuerda que “es necesario porque los drones se han convertido en una amenaza por su capacidad de reconocimiento o ataque, y en vista de la dificultad de atacarlos con los sistemas de defensa convencionales”.

Los primeros lotes ya están instalados “en bases aéreas en el Sáhara (Occidental), en particular en Dajla y Bojador”, desveló una fuente de seguridad al sitio marroquí Yabiladi. “La elección de la ubicación no es accidental. Marruecos se prepara así para cualquier posible refuerzo de aviones no tripulados por parte del ejército argelino o del Frente Polisario ”, continúa la misma fuente.

En el mes de marzo, se hizo evidente el uso de drones israelíes en la guerra contra el Polisario, como publicó El ESPAÑOL, tras la muerte de un militar saharaui.

La cooperación en seguridad e inteligencia entre Marruecos e Israel nunca se interrumpió, pero se ha hecho evidente desde el estallido de la guerra con el Frente Polisario el 14 de noviembre de 2020 y el restablecimiento de las relaciones bilaterales un mes más tarde.

El sistema Skylock Dome

El sistema Skylock Dome detecta, verifica y neutraliza drones no autorizados. El objetivo es “desarrollar su capacidad en la protección de instalaciones críticas y sensibles, tanto civiles como militares”, explica el periódico económico israelí ‘Globes’, que adelantó la información el 18 de noviembre, durante el salón aeronáutico Dubai Airshow.

Sus diseñadores detallan en Linkedin que “constituye un sistema de protección, modular, ágil y eficaz contra las incursiones ilegales de drones, ofreciendo soluciones completas para aeropuertos, infraestructuras críticas, bases militares y grandes eventos nacionales, lo que permite a los gobiernos, municipios y organizaciones anticipar y responder rápida y eficazmente a incursiones ilegales de drones”.

Es pequeño, de vuelo rápido y se despliega para interceptar drones hostiles. Utilizando una red, el captador de drones retira del aire de forma segura y efectiva los drones no autorizados. Una vez que la amenaza de un dron es detectada por el radar o el sistema óptico, el ‘dronelock’ -un dispositivo avanzado, autónomo o semiautónomo- se aproxima rápidamente al objetivo en movimiento. Utilizando los sensores incorporados para fijar y rastrear el objetivo en movimiento, el receptor del dron desmoviliza rápidamente el dron disparando una red sobre él. El sistema asegura la continuidad de la misión lanzando drones adicionales en caso de que el primer dron se vea forzado a dejar de funcionar. El área de operación está a 1,5 km. del punto de partida.

Otra ventaja es que el sistema puede activarse y estar completamente operativo en 30 minutos.

El paquete del grupo israelí también incluye un sistema de detección de frecuencia de radio que se utiliza en entornos urbanos, donde la localización de drones es más compleja. Consiste en antenas direccionales que buscan continuamente las frecuencias aéreas más utilizadas, proporcionando una cobertura de 360°.

Hay otras empresas que desarrollan tecnología anti drones en Israel, pero a este grupo le distingue que comercializa aparatos simples y relativamente baratos.

27 países lo han comprado

El sistema Skylock Dome se exhibió por primera vez este año en la Exposición y Conferencia Internacional de Defensa (IDEX), la feria comercial más grande en seguridad y armamento en Oriente Medio, que se celebra cada dos años en Abu Dhabi.

Según ‘Globes’, 27 países, incluidos Marruecos, Emiratos Árabes Unidos y varios Estados del este de Asia, han comprado el sistema Skylock Dome. Alrededor del 70% de las ventas a esta empresa se realizan actualmente a clientes militares.

El ministerio de Defensa de Israel controla todos los acuerdos, ya que los debe aprobar. De hecho, gestiona las negociaciones en lugar de las propias empresas de defensa.

Marruecos compra ahora un anti drones, pero antes adquirió varios modelos de vehículos aéreos no tripulados. Desde 2017 las FAR encargaron tres Hermes 900 del fabricante de aviones israelí Elbit System, que utilizan para la vigilancia y el seguimiento de los países vecinos. Además, Marruecos recibió en febrero de 2020 tres drones Heron que adquirió en marzo de 2013 por alrededor de 50 millones de euros, equipados con sistemas y equipos israelíes avanzados, que fueron trasladados de Israel a Francia, y de Europa a Marruecos con los colores nacionales.

