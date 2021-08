Biden promete proteger la salida de los afganos "vinculados a EEUU y sus aliados"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, continúa defendiendo la decisión de sacar a sus tropas nacionales de Afganistán pese a la escalada talibán que en los últimos días ha desembocado en la toma del país por los insurgentes 20 años después. No obstante, el mandatario estadounidense ha asegurado que su administración protegerá la salida de los afganos "vinculados a EEUU y sus aliados".

"Defenderemos a nuestra gente con fuerza devastadora si es necesario", ha advertido Biden en un discurso a la nación en el que no se ha alejado de la línea que ya había expuesto horas antes la embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield.

Biden ha justificado la decisión de sacar a la misión estadounidense de Afganistán al mismo tiempo que ha reconocido que, 20 años después de que su país entrara en el país, como reacción al ataque terrorista del 11M, ha aprendido "por las malas" que "nunca es un momento adecuado" para salir de él.

Watch live as I deliver remarks on Afghanistan. https://t.co/jNCdmkDDX6 August 16, 2021

Cuando el llegó a la Casa Blanca, ha dicho, se encontró con la disyuntiva de "decidir si seguía con el acuerdo que firmó Donald Trump o me preparaba para volver a luchar contra los talibanes en una nueva etapa". "En ese último caso, no habría cese del fuego después del 1 de mayo, no se protegerían nuestras fuerzas (...) O cumplíamos el acuerdo y bajábamos [el número de] las fuerzas o teníamos que enviar más tropas y entrar en la tercera década del conflicto. Defiendo mi decisión vehemente", ha aseverado.

Culpa al Gobierno afgano

Biden ha afirmado que "las fuerzas estadounidenses no pueden y no deben luchar y morir en una guerra que no es suya", una guerra "que las propias fuerzas afganas no estaban dispuestas a luchar". Con esta aseveración, el mandatario ha justificado su decisión y culpado al Gobierno afgano de lo sucedido en las últimas semanas.

"No voy a repetir los errores del pasado. El error de quedarnos indefinidamente", ha dicho, preguntándose "cuántas generaciones más de estadounidenses deben luchar en la guerra afgana" y "cuántas vidas más hay que desperdiciar allí".

Con todo, el presidente de EEUU ha reconocido que la toma del país por los talibanes "ha sucedido más rápido de lo que esperábamos". "Los líderes afganos se han rendido y huido, las fuerzas oficiales han colapsado (...) Les hemos dado todo lo que necesitaban, pagado sueldos, dado todas las oportunidades para que marcaran su futuro, pero no le podíamos dar las ganas de luchar por su futuro", ha afirmado.

Sigue los temas que te interesan