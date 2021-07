Bolsonaro, Maduro, Putin y Bachar el Asad, los mayores "depredadores de la libertad de prensa"

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, se ha convertido en uno de los 37 dirigentes de todo el mundo que Reporteros sin Fronteras (RSF) considera "depredadores de la libertad de prensa" y entre los que hay otros "tiranos" como el sirio Bachar el Asad o el chino Xi Jinping.



Bolsonaro entra en la lista publicada este lunes, que no se actualizaba desde 2016, por su acción desde su llegada al poder en 2019 hacia los medios de comunicación, que según RSF se caracteriza por los insultos, las humillaciones y las "amenazas vulgares".



Desde entonces -señala- "el trabajo de la prensa brasileña se ha vuelto extremadamente complicado" ya que para él "no sirve para nada" y no es más que "rumores y mentiras de forma permanente".



La organización reprocha a Bolsonaro su "retórica guerrera y malhablada" que está amplificada por personas de su entorno y por "una base organizada", ya que desde las redes sociales sus apoyos y robots amplifican los ataques que buscan "descredibilizar a la prensa, presentada como un enemigo del Estado".



Los principales objetivos de sus ataques son las mujeres periodistas, los analistas políticos y la cadena Globo, a la que llamaba la "televisión funeraria" porque ha estado informando del número de muertos por la covid en Brasil.



Según RSF, el pasado año ese grupo mediático fue objeto de 180 ataques en los que se le reprochaba querer "traicionar" y "destruir" el país. Aemás, recuerda que está amenazada de no conseguir la renovación de su frecuencia en 2022.



Bolsonaro es uno de los cuatro responsables políticos latinoamericanos catalogados de depredadores, junto a los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel, Nicaragua, Daniel Ortega, y Venezuela, Nicolás Maduro.



Aparecen también en la lista el jefe del Estado ruso, Vladimir Putin, el turco, Recep Tayip Erdogan, así como, por primera vez, un dirigente de un país de la Unión Europea, el presidente húngaro, Viktor Orbán.