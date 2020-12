Karima Benyaich: "El reconocimiento del Sáhara Occidental por EEUU hace justicia a Marruecos"

Las informaciones publicadas en los últimos días sobre lo que está ocurriendo en Marruecos no dejan indiferente a nadie: el cierre de Ceuta y Melilla, el control de sus fronteras para evitar los flujos migratorios, el reconocimiento de EEUU de la soberanía del reino alauita sobre el Sáhara Occidental, el aplazamiento de la RAN entre España y Marruecos para el mes de febrero (después de dejar fuera de dicha cita al vicepresidente segundo Pablo Iglesias)...

De todas estas cuestiones ha conversado la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, con EL ESPAÑOL. Y para ello nos ha abierto las puertas de su residencia en Madrid, donde ha querido aclarar todas estas cuestiones y ha subrayado en todo momento "la excelente relación entre ambos países".

Durante la conversación, Benyaich se muestra satisfecha porque EEUU haya reconocido que su país tiene soberanía sobre el Sáhara Occidental: "Este reconocimiento es algo natural y marca un gran momento histórico en nuestras relaciones", señala. Además, anuncia que próximamente se abrirá "el decimoctavo consulado en nuestras regiones del sur, entre Dajla y El Aaiún" (regiones ambas situadas en el Sáhara Occidental).

Entrevista a la embajadora de Marruecos Carmen Suárez

"Este reconocimiento de EEUU se ha hecho a través de un decreto presidencial y es una ocasión para hacer justicia a Marruecos, un país que lleva sufriendo durante 45 años un conflicto artificial", afirma. Sobre si teme que la llegada de Biden a la Casa Blanca pueda alterar ese statu quo remarca lo siguiente: "Es un decreto presidencial de EEUU. Y Marruecos, cualquiera que sea la Administración vigente en Washington, siempre ha mantenido unas relaciones excepcionales".

Por otra parte recuerda que "ya en la época del presidente Clinton, EEUU saludó y suscribió ese plan y a él se adhirieron muchos otros países del mundo, que cada vez son más numerosos. Porque ya el Frente Polisario está perdiendo mucho reconocimiento a nivel internacional", argumenta.

Felipe VI y Juan Carlos

Sobre si España seguirá los pasos de EEUU respecto al Sáhara Occidental prefiere desmarcarse. "Yo no me puedo pronunciar", dice en un primer momento. Y a continuación indica que "esperamos que muchos países sigan la posición de EEUU, una gran potencia, que es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Y si lo ha hecho es porque hay una realidad y también contribuirá no solamente al desarrollo de esas regiones del sur de Marruecos, que es avanzado, también al desarrollo de la región africana, que está sacudida por estos desafíos".

A pesar de que esta situación pueda incomodar en mayor o menor medida a Madrid, Karima Benayich destaca en todo momento que las relaciones entre ambos Gobiernos son buenas. Incluso destaca la sintonía entre ambas Monarquías.

Karima Benyaich, embajadora de Marruecos en España, durante la entrevista con EL ESPAÑOL. Javier Carbajal.

"Entre ambas Casas Reales siempre ha habido unas excelentes relaciones, unas relaciones de amistad y fraternidad. Y las relaciones entre ambos soberanos, su Majestad Mohamed VI y su Majestad Felipe VI son excelentes, fluidas y amistosas". Sostiene que "en estos últimos tiempos, desde que estalló la pandemia de Covid-19 (e incluso antes), tienen contactos regulares para intercambiar información sobre la situación de ambos países, de la epidemia y de los desafíos a los que nos estamos enfrentando conjuntamente".

Al hablarnos de esa complicidad entre ambos jefes de Estado le preguntamos entonces sobre el Rey Juan Carlos, ¿existe algún contacto con el Emérito? "No, la verdad es que no estoy al corriente de si ha habido contacto con Juan Carlos, pero lo que puedo decir es que las relaciones entre ambas Casas Reales siempre han sido, y desde hace décadas lo son, unas relaciones muy estrechas y de fraternidad".

Relación gubernamental

¿Y con el Gobierno español? ¿Existe esa afinidad? "Entre los Gobiernos, podemos decir que son unas relaciones excepcionales. Es una relación que durante estos últimos años ha experimentado una gran madurez, hay un gran diálogo entre ambos países a través de los jefes de Gobierno, de los ministros de Asuntos Exteriores, de los ministros del Interior, de los ministros de Comercio, etc. Las relaciones son densas, multisectoriales, importantes. Somos dos países amigos y vecinos que sólo están separados por 14 kilómetros", defiende.

Y destaca que "España es el primer socio comercial de Marruecos desde hace siete años, lo que supone que la relación entre ambos Gobiernos es ya estructural. Con más de mil empresarios españoles instalados en Marruecos y también con ciudadanos marroquíes que trabajan y que tienen empresas en España".

De cada persona que llega a España, otras 30 personas se quedan en Marruecos

Benyaich no esquiva ninguna pregunta, así que abordamos con ella el asunto de la Reunión de Alto Nivel (RAN) que iba a celebrarse este mes de diciembre y ha quedado aplazada a febrero. En primer lugar aclara que "no fue una anulación, decidimos aplazar la RAN por razones obvias: la crisis sanitaria. Nadie puede pretender que no va a estar sacudido por este virus. Y una RAN es un momento histórico para dos países como los nuestros, que mantienen regularmente estas RAN y nos dan la posibilidad de seguir marcando hitos. Por lo tanto, a este momento queríamos darle la mayor visibilidad y ofrecer las mejores condiciones. Por eso se aplazó y ese aplazamiento se decidió de forma conjunta entre ambos países", aclara.

Sobre la presión que ejerce el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en defensa de un referéndum sobre el Sáhara Occidental responde sin vacilar: "Marruecos no ha hecho ningún comentario, es política interna española. Es una cuestión que atañe al Gobierno de España. La política exterior la lleva el presidente, Pedro Sánchez, a través de la ministra de Asuntos Exteriores. Entonces... no puedo decir nada". Dejando claro que Rabat únicamente tiene en cuenta las declaraciones oficiales del Gobierno español.

Inmigración

La avalancha migratoria que soportaron las costas españolas durante el mes de noviembre también es otro asunto polémico que tratamos con la representante marroquí en nuestro país. "La inmigración es un tema muy sensible que afecta a Marruecos y España por nuestra situación geográfica y tanto España como Marruecos somos víctimas de las mafias y las redes organizadas que utilizan a seres humanos para hacer sus negocios. En este sentido, podemos felicitarnos por las relaciones que mantienen ambos ministerios del Interior, con el Comité conjunto sobre Migración".

Benyaich recuerda además que "de cada persona que llega a España, otras 30 personas se quedan en Marruecos. Porque Marruecos ya no es sólo un país de tránsito, sino de acogida", explica. "Y es una realidad. Desde 2013 tenemos una política de migración y de asilo y hemos regularizado a más de 50.000 personas. Porque es una cuestión humana y no hay que verla únicamente bajo el ángulo de la Seguridad".

La embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, durante la entrevista con EL ESPAÑOL. Javier Carbajal.

La embajadora defiende que su país "siempre ha colaborado y trabaja para controlar sus fronteras". Por eso considera que el principal problema son "las mafias, que se adaptan muy fácilmente". "No hay que olvidar que tenemos 3.500 kilómetros de costa: 500 en el Mediterráneo y 3.000 en el Atlántico. Y vigilar esas costas supone un coste elevado para Marruecos, pero lo hacemos porque estamos comprometidos en la colaboración con España y con Europa". Sin embargo, considera que se trata de un problema que hay que abordar "a nivel global".

"Como se cerraron los caminos del Mediterráneo, el coste es muy elevado. Las mafias pedían entre 2.500 y 5.000 euros cuando usaban esas rutas, pero se desviaron hacia las costas de nuestro litoral del sur y redujeron los precios. Ahora piden entre 400 y 800 dólares (entre 350 y 700 euros aproximadamente), tirando y exponiendo a esos pobres jóvenes de diferentes países, no sólo de Marruecos, poniendo en peligro sus vidas para intereses propios".

Ceuta y Melilla

Otra cuestión espinosa es la situación de Ceuta y Melilla, las dos ciudades autónomas españolas siempre han generado tensiones en esas relaciones de buena vecindad entre España y Marruecos. Preguntamos a la embajadora si ve factible una co-soberanía compartida con España sobre ambos enclaves.

La decisión de cerrar en Ceuta y Melilla se adoptó de forma conjunta para evitar la propagación del virus

"Por ahora no se ha abordado el tema de una co-soberanía compartida de Ceuta y Melilla. A veces se anuncian cosas que no traduce la realidad. Y nosotros lo que estamos haciendo es trabajar para el desarrollo de todas nuestras regiones".

Benyaich recuerda que "la pandemia nos golpeó a nivel mundial, no estábamos preparados ninguno de nosotros. Ni los países del sur del Mediterráneo ni los del norte del Mediterráneo". Por eso argumenta que se decidió cerrar los pasos de Ceuta y Marruecos "cuando vimos lo que estaba pasando". Señala que "sus Majestades los Reyes mantuvieron una conversación, los jefes de Gobierno y nuestros ministros de Exteriores. Y se decidió conjuntamente cerrar las fronteras para evitar la propagación del virus".