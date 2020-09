El Gobierno de Kabul y los talibanes dan comienzo al diálogo para alcanzar la paz en Afganistán

Las negociaciones intraafganas entre los talibanes y Kabul han comenzado este sábado en Doha con la participación del jefe del Ejecutivo afgano, Abdulá Abdulá, y el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, además de importantes líderes talibanes.



"Hemos venido a este país para lograr una paz digna y duradera", ha dicho en la inauguración del diálogo Abdulá, quien ha asegurado que la historia de Afganistán recordará este momento como "el fin del sufrimiento de nuestra gente".



El jefe de Gobierno ha defendido que el fin de la guerra a través de un acuerdo político es una demanda "legítima" de los afganos y consideró que la población del conflictivo país ya "ha sufrido suficiente".



Ha agregado que no hay un ganador en el actual conflicto y ha llamado a establecer un sistema "islámico, constitucional e inclusivo" que preserve los derechos de todos los afganos, incluyendo a los hombres, mujeres, niños y las víctimas de la guerra.



"Una paz duradera puede allanar el camino para el retorno de millones de refugiados", ha indicado sobre los muchos que han huido de la guerra en las últimas décadas, en su mayoría hacia los vecinos Pakistán (2,4 millones) e Irán (hasta 3 millones).



Así las cosas, Abdulá ha pedido que no se repita el fallido encuentro en 1995 entre los talibanes y el destacado asesinado comandante Ahmad Shah Masoud, quien luchó contra los soviéticos y posteriormente con los insurgentes y del que el jefe de Gobierno fue la mano derecha en su juventud.



Por su parte, el jefe negociador talibán, mulá Abdul Ghani Baradar, ha pedido que se priorice otorgar "beneficios a todos" y no sólo a algunos sectores, y que el diálogo de paz avance con "un montón de paciencia y atención".



"Continuaremos las negociaciones de paz afganas con total honestidad", aseveró, al abogar por un Afganistán "independiente, unido y desarrollado", con un sistema islámico que haga que todos los ciudadanos se sientan parte de él.

Borrell: "Es un proceso de paz genuino"

El alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, ha deseado que el comienzo de las conversaciones de paz intraafganas entre los talibanes y Kabul este sábado en Doha sea el inicio de "un nuevo capítulo más pacífico y tan necesario" para Afganistán.



Durante su intervención en la inauguración de las conversaciones, por vía telemática, ha afirmado que este es el comienzo de un "proceso de paz genuino (...) que debe llevar a la paz que el pueblo afgano se merece y demanda desde hace tiempo".



Asimismo, ha destacado que debe ser proceso sólo afgano y liderado por los afganos, mientras que "los socios internacionales deben respetar la soberanía e independencia del país a la hora de apoyar estas negociaciones", que se desarrollan en Catar.

"La Unión Europea está trabajando con todas las partes: queremos asegurar que las negociaciones de paz son inclusivas y respetan los deseos de los afganos", dijo Borrell, destacando la necesidad de lograr el desarrollo económico y social, y los derechos humanos en el país, en concreto los de las mujeres.



Además, consideró que "con la apertura de este capítulo, la reducción de la violencia no es suficiente". "Pedimos a las partes que acompañen el comienzo de las conversaciones con un alto el fuego inmediato, nacional e incondicional", remachó el representante europeo.



Las conversaciones de hoy tienen lugar después del histórico acuerdo alcanzado el pasado febrero entre Estados Unidos y los talibanes, también con la mediación de Catar, que sentó las bases para unas negociaciones intraafganas.