Patadas, golpes e insultos: brutal agresión a una pasajera por estornudar sin mascarilla en el bus

Uma mulher é agredida e expulsa de um ônibus, em Salvador, por estar sem máscara. As imagens mostram o coletivo cheio e várias pessoas chutando e xingando a passageira. Mesmo com a agressão, a mulher relutou em descer do ônibus, mas acabou saindo.

Imagens: reprodução. pic.twitter.com/eZn3p9gllk