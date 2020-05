Alemania valora un paso atrás en la desescalada si sigue subiendo el promedio de contagios

Alemania observa con preocupación los datos de nuevos positivos en coronavirus en plena fase de desescalada. El número de nuevos contagios causadas por una persona infectada ha vuelto a subir por encima de 1, después de que en los últimos días cayera incluso hasta el 0,65, según el último informe publicado por el Instituto Robert Koch (RKI) de virología.



Así, con un índice de reproducción o factor R de 1,1 según datos del 9 de mayo, un individuo infectado contagia en la actualidad a otra persona, cuando el objetivo es mantener esa tasa por debajo de 1 para poder hablar de una remisión de la epidemia.



No obstante, el RKI recuerda que a la hora de interpretar los datos siempre hay que tener el cuenta el factor de inseguridad ligada al cálculo.



"Debido a las oscilaciones estadísticas, incrementadas por las cifras en general bajas, todavía no se puede evaluar si la tendencia a la baja observada durante la última semana en cuanto a nuevas infecciones continuará o si se va a dar un nuevo aumento de casos", precisa el informe.



En toco caso, la subida del factor R estimado hace necesario "observar con mucho detenimiento" el desarrollo en los próximos días, subraya. Las autoridades alemanas no descartan dar un paso atrás en la desescalada, aunque las restricciones serían localizadas, según los datos de cada territorio.

¿Paso atrás?

El miércoles, el Gobierno alemán y los estados federados acordaron aliviar las restricciones, aunque con el compromiso de introducir nuevas medidas restrictivas en aquellas circunscripciones en las que se detecten más de 50 nuevas infecciones por cada 100.000 habitantes en un plazo de siete días.



Según cifras del RKI actualizadas a la medianoche del sábado , el número de infecciones ascendió en las últimas 24 horas en 667 hasta las 169.218, mientras que la cifra de muertes se sitúa en 7.395, lo que supone 26 más en un día. En tanto, la incidencia a nivel federal se sitúa en 204 contagios por cada 100.000 habitantes, con claras diferencias regionales.



Por otra parte, 144.400 personas se consideran recuperadas tras contagiarse con el coronavirus, unas 1.100 más en un día.