Cao de Benós: “La crisis se resuelve nacionalizando el campo, pondría a todos a recoger cebollas”

Alejandro Cao de Benós (Reus, 1974) creció en una familia de la aristocracia catalana "muy normal y trabajadora" pero tiene nacionalidad norcoreana por vocación. "Por mis apellidos parece que haya tenido una vida palaciega, pero nada más lejos de la realidad". Siendo un adolescente sintió la llamada del comunismo, corrían los años 90 y el muro de Berlín caía junto a la URSS. "Era un mal momento para defender esas ideas porque los partidos comunistas o se estaban disolviendo o estaban cambiando sus ideologías. Mis padres al principio se preocuparon", recuerda.

Tras conocer a varias familias norcoreanas en España a finales de los 90, Cao de Benós quedó prendado de la ideología Juche: "Me sentí identificado con su modelo comunista, por su cultura de disciplina y honor. Tengo mi parte de pasión española pero siempre me he sentido muy de allí". Allí, en Corea del Norte, encontró su sitio en el mundo. Desde 2002 ejerce de embajador oficioso del régimen de Pyongyang o delegado especial del Comité de Relaciones Culturales en el Extranjero de la República Democrática Popular de Corea, como dice su tarjeta de visita.

Cao de Benós es la imagen más mediática de Corea del Norte en nuestro país. Su voz es habitual cuando se trata de intentar comprender al país más hermético del mundo. Ahora, entre rumores de una agitada sucesión por la misteriosa ausencia de Kim Jong-un, responde a las preguntas de EL ESPAÑOL.

Esta entrevista se realizó horas antes de la reaparición de Kim Jong-un en un acto del que no se han difundido fotografías.

Kim Jong-un lleva cuatro semanas sin apariciones públicas: se habla de una operación tras un fallo cardíaco, de un equipo médico de China que ha viajado a Corea del Norte, de un resort en el que se refugia del Covid-19... ¿Cuál es la verdad? ¿Dónde está Kim Jong-un?

La información oficial es que se encuentra en buen estado de salud. Todos los rumores son falsos, Kim Jong-un no ha fallecido. Todo se ha generado a partir de una noticia falsa en un medio conservador en Corea del Sur. El lugar exacto y el motivo exacto de su ausencia no se puede revelar por motivos de seguridad. Creo que se encuentra bien y no ha sido sometido a ninguna operación de corazón.

¿Por qué esta rumorología en plena pandemia? ¿Hay algún interés oculto en mentir sobre su estado de salud? El jefe de los servicios secretos de Taiwán decía este jueves en sede parlamentaria que sí que estaba enfermo. ¿También eso es una especulación?

Yo no he dicho exactamente que no pueda estar enfermo. Pero claro, hay enfermedades, por ejemplo, tener una gripe es una cosa leve y no es estar enfermo. Lo que le aseguro es que no ha habido operación ninguna y su vida no corre peligro. Esa es la información oficial, todo los demás son especulaciones y mentiras. Las noticias sobre el estado de salud de Kim Jong-un son cíclicas. Ha habido casos en los que se decía que otros de nuestros líderes estaban a punto de morir y luego aparecían totalmente sanos. Lo que publica la prensa son cotilleos y sensacionalismo puro sin ninguna base real. El único objetivo es desprestigiar.

¿Tiene algo que ver este “cotilleo” del que usted habla con el momento de crisis mundial que vivimos por el coronavirus?

Puede ser también que hayan aprovechado el impulso del 15 de abril, que es la festividad más importante del país, aniversario del nacimiento de Kim il Sung. Este año, se han cancelado prácticamente todos los actos para prevenir aglomeraciones por el coronavirus. Han usado esa excusa para insinuar que algo está pasando en Corea del Norte.

Yo no he dicho exactamente que no pueda estar enfermo. Imaginemos que tiene una lumbalgia y no puede caminar, como cualquier humano. En ese caso no aparecería pero estaría haciendo sus labores en el despacho

¿Cuál es su contacto diario con Corea del Norte? ¿Cómo le llega la información?

Estoy en contacto con la embajada de Corea en Madrid, nos queda sólo un diplomático tras la expulsión de todo el personal ordenada por Mariano Rajoy. También reporto directamente a nuestro comité en Pyongyang y tengo contacto con varios ministerios.

¿No le transmiten ningún motivo de intranquilidad? ¿No teme que le escondan algo?

Para nada, la información no me llega sólo por un canal, sino que está verificada a través de varias de nuestras embajadas internacionales.

Kim Jong-un y Cao de Benós en dos imágenes de archivo Reuters / Alberto Gamazo

¿No cree que intranquiliza a la población una ausencia tan prolongada en un momento de crisis internacional como este?

La población en Corea está muy tranquila. Aunque Kim Jong-un no haya aparecido ante las cámaras sí ha enviado sus mensajes personales a otros gobiernos, como al presidente de Sudáfrica y a los trabajadores de la zona de Wonsan. Pero pongamos, por especular, que se encuentra mal. Imaginemos que tenga una lumbalgia y no puede caminar, como cualquier humano. En ese caso no aparecería pero estaría haciendo sus labores en el despacho.

Viendo la cautela con la que habla me pregunto si cabe la posibilidad de que ni siquiera usted sepa qué le ocurre realmente a Kim Jong-un.

No va a haber absolutamente nadie que le responda a esta pregunta. Ninguno de nuestros embajadores, ni ninguno de nuestros compañeros altos cargos, casi ni un ministro. Y si saben el estado exacto y la localización exacta del mariscal Kim Jong-un no lo podrán decir. Es un asunto de seguridad nacional, como entenderá, estamos todavía en guerra con EEUU. Para evitar que le puedan atacar o asesinar, esa información nunca la vas a conseguir y si alguien te la da, será mentira.

¿Ni un ministro lo sabe? ¿No lo saben o no lo puede decir?

… Exactamente, así es... Así operamos normalmente en Corea del Norte. La información que llega es que ni ha fallecido ni está en un estado crítico.

Corea del Norte es una democracia. Se vota todo. No como en los países capitalistas, donde el que tiene dinero es el que manda

“Corea del Norte es una democracia donde su líder se revalida en las urnas cada 5 años”. Son palabras suyas en una entrevista con este periódico hace 5 años. ¿Mantiene esta afirmación? ¿Es Corea del Norte una democracia con todas las garantías?

Por supuesto. Es una democracia donde se aplica el valor de esta palabra: el poder lo tiene el pueblo. Cualquier persona mayor de 17 vota y elige sus representantes en el Parlamento, que elige por mayoría quién es el líder de la nación. Es una democracia a todos los niveles. Se vota todo. Una persona tiene siempre voz y voto en una empresa, en un organismo oficial, en una universidad… No como en los países capitalistas, donde el que tiene dinero es el que manda.

Se habla mucho estos días de cómo sería la sucesión de Kim Jong-un. No tiene hijos conocidos y muchos miran a su hermana Kim Jo-jong ¿Cómo se organizaría un sucesión en Corea del Norte?

La comisión de asuntos estatales es el organismo que puede proponer de forma temporal a la persona o grupo de personas que podría mantener el liderazgo de la nación. Luego está la Asamblea Popular Suprema, que es la que debe aprobar o no esa propuesta.

Ahora mismo no hay una persona en mente que digamos vaya a ser el sucesor seguro de Kim Jong-un en caso de fallecimiento. Se habla mucho de su hermana porque es muy querida en el país, es una persona muy humilde y muy trabajadora, disciplinada. Yo he estado viéndola desde el año 2011. Por su trabajo y forma de pensar es muy querida, potencialmente puede tener muchas capacidades para un alto cargo. Pero no hay ningún plan, ni nombramiento previsto.

Kim Yo-jong junto a su hermano en una imagen de 2018 Reuters

Por lo que cuenta usted cree que sería una buena candidata

Sí, yo creo que tiene buenas cualidades para, en un momento dado, liderar la nación. Pero eso no he depende de mí.

¿No le suena poco democrático que el poder siempre sea heredado en Corea del Norte?

No, para nada. Tenga en cuenta que estamos hablando de una familia que tiene una gran tradición de enseñar a los hijos. Es similar a un Ejército: admiras a una persona por su trabajo y le enseñas. Un buen ejemplo es el del mariscal Kim Jong-un: antes de llegar al poder era totalmente desconocido, usaba otro nombre y se hacía pasar por uno de los secretarios de Kim Jong-il. Nadie sabía que él era su propio hijo.

Poco antes de fallecer Kim Jong-il, y ante la posibilidad de un golpe de Estado, nuestro mariscal nos pidió que apoyáramos a Kim Jong-un porque le había entrenado y educado para que continuase su labor. Cuando tu quieres a una persona y te dice “apóyalo”... Aunque yo no lo conociera, le dimos esa confianza. Pero es una decisión de los diputados, que se basan en esa confianza en una persona a la que admiran. Así es como funciona.

Siempre habla de lo mucho que el pueblo norcoreano quiere a Kim Jong-un, pero si no lo conocían ni usted ni muchos funcionarios como cuenta ahora, ¿cómo le quieren tan rápido?

Hombre… es que son ya nueve años los que lleva. Le hemos visto trabajar, el cariño ha crecido conforme vemos que crece que actúa de la misma forma que sus antecesores. El pueblo ve que son iguales en su línea política, en su dedicación, en su humildad…. Usted puede ver decenas de fotos que así lo demuestran: soldados, gente abrazándole, achuchándole… Se ve que es muy normal, nada arrogante. El pueblo, poco a poco, desarrolló un cariño hacia él.

Corea del Norte es uno de los pocos países que no ha informado de ningún contagio de coronavirus pese a su cercanía con China, origen de la pandemia. ¿Que hicieron para evitar la epidemia?

Muy sencillo. El 15 de enero yo ya recibí información desde Pyongyang avisando de la necesidad de buscar material sanitario preventivo, también fueron alertadas las embajadas y todos los delegados. Cuando aquí nadie se planteaba nada yo ya estaba trabajando en ello, buscando empresas que podían proveer material, test contra el coronavirus… Tenemos una relación muy cercana con China, sabíamos el día a día de lo que estaba pasando. Sabíamos que era un virus muy peligroso, que se contagiaba muy fácilmente y que había que tomar medidas drásticas. Con esa información, movilizados en unión, se cerraron las fronteras el 22 de enero. Yo tengo mascarillas gracias a que en España entonces nadie se preocupaba por ellas.

Así se ha logrado que no tengamos ningún contagio y no lo dice sólo el Gobierno de Corea del Norte. Lo confirma la OMS a través del delegado que tienen allí.

¿Compartió esa información con alguien del Gobierno español?

No, no... yo lo que hice fue poner en Twitter un mensaje y avisar a mis amigos. Era tan sencillo como haber preguntado al Gobierno chino lo que estaba pasando. Eso es decisión de cada Gobierno. Yo soy una hormiga comparado con el Gobierno español, ellos tienen contacto directo con Xi Jinping y puede movilizar recursos. Si yo tenía esa información, imagina lo que podía haber hecho Moncloa. Sí puse a disposición de todos información de empresas de Wuhan que tenían el material sanitario necesario. Sólo se interesaron un sindicato de sanitarios en Gijón y luego se puso en contacto conmigo una política de Asturias, no recuerdo su nombre.

El 15 de enero ya sabíamos que el Covid-19 era muy peligroso y contagioso: tomamos medidas drásticas

Ni mis amigos me creían. Había un sentimiento de que España era intocable. Había mucha incredulidad y me tildaron de paranoico por decir esto en representación de Corea del Norte.

¿Cómo valora la gestión de la emergencia por parte del Gobierno español?

Mi opinión personal es que ha sido y es un desastre. Han cruzado los dedos esperando a que el virus se vaya… Tendrían que haber movilizado el Ejército pero al completo. Veo a gente en el supermercado que viene con guantes desde casa que a saber qué han tocado antes de entrar. No ha habido una conciencia ni un control sobre cómo hay que actuar. A finales de enero nosotros ya sabíamos que las cuarentenas de los sospechosos deberían ser de 30 días y no 14, estábamos en contacto con China y sabíamos que el virus se puede quedar en el cuerpo más de 20 días...

¿Qué opinión tiene de la polémica del general de la Guardia Civil que tuvo que rectificar tras decir en rueda de prensa que trabajaban para minimizar los bulos contrarios al Gobierno?

Me parece totalmente normal… El partido de turno siempre utiliza todos los medios a su favor. Es lo mismo que pasa con los medios de comunicación. No hay imparcialidad ninguna. Las personas que pagan los salarios a los periodistas como usted son los que mandan. Aunque usted pudiera sacar una noticia si su jefe no quiere, no la publica. Yo mismo he sido censurado y manipulado en los medios de España.

¿Hay espacio para los bulos en Corea del Norte? ¿Cómo se combaten?

No existen los bulos, lo que hay es un filtro. Nosotros somos un país socialista y los medios de comunicación de nuestro Estado obviamente favorecen nuestra identidad política. Lo que hacemos es una prefiltración de las noticias que llegan, no necesitamos perseguir bulos que pongan en peligro a la población. Como por ejemplo eso que dijo Trump de inyectarse desinfectante, nosotros estamos siempre en la prevención, que toda información esté siempre contrastada y tenga alguna base.

Partidos como Vox alertan de la llegada de un “paraíso comunista” a España si se aplican ciertas recetas como la renta mínima. Usted que conoce de cerca el comunismo, ¿qué opina de estas afirmaciones?

Cualquier persona con un mínimo de conocimiento sabe que en España ni hay comunismo ni lo va a haber. Con ninguno de los partidos políticos que hay actualmente. Así de claro. Comunismo es nacionalizar industria, eliminar la Bolsa… ¿Quién defiende eso? ¿Podemos? Son estupideces. Vox intenta pescar votos así.

Si hace falta, la crisis (económica) se resuelve en tres meses: nacionalizamos el campo y ponemos a la gente a recoger cebollas

La renta mínima la apoya ahora hasta gente de derechas. Esto es porque el problema económico que se viene necesita mantener a la gente controlada, para que no se rebelen contra el sistema. Si les damos un donativo lo evitamos, en eso piensan. Se han aliado la supuesta izquierda y la supuesta derecha para ponerse de acuerdo en eso. La renta mínima es una medida positiva dentro del capitalismo pero no lo hacen por la gente, lo hacen por mantener a flote el sistema.

Si hace falta, la crisis (económica) se resuelve en tres meses: nacionalizamos el campo y ponemos a la gente a recoger cebollas. ¿Qué político en España dice eso? Ninguno.

¿Si tuviera que elegir una receta económica de Corea del Norte para copiar en España cuál sería?

Habría que cambiar todo el sistema económico de raíz. Nacionalizar la tierra, vivienda e industria y repartición igualitaria del campesino. Que se acabe la explotación. Considero que los verdaderos derechos humanos estén en que la gente tenga todas sus necesidades básicas cubiertas: vivienda, alimentación, trabajo, educación y sanidad. Como creo en eso, soy comunista.

Trump ha acusado a la OMS de favorecer a China y recortará los fondos a esta organización. ¿Qué le parecen estas acusaciones en las que insinúa incluso que Pekín pudo contener el virus y no lo hizo?

Son cosas de Trump, es una tontería como la copa de un pino. La OMS siempre ha favorecido a EEUU. Es un hombre de negocios bipolar que busca recortar en todo lo posible y conseguir dinero. Ha encontrado una manera nueva de atacar a China y va a seguir insinuando teorías de la conspiración.