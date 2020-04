Trump aprovecha la caída del petróleo para anunciar que llenará las reservas con 75 millones de barriles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que su Gobierno almacenará petróleo hasta llenar las reservas del país con otros 75 millones de barriles aprovechando el bajo precio del crudo.



"Basándonos en las mínimas (cotizaciones) récord del precio del petróleo, a un nivel muy interesante para mucha gente, vamos a llenar nuestra Reserva Estratégica de Petróleo, esperemos almacenar 75 millones de barriles en las reservas", anunció Trump en rueda de prensa.



El presidente afirmó que "sería la primera vez en mucho tiempo" que las reservas se llenan. Trump aseguró que le gustaría que el Gobierno adquiriera ese crudo, pero dejó la puerta abierta a almacenarlo tan sólo tan para las petroleras.

"De una forma u otra"

"Es un buen momento para comprar petróleo y nos gustaría que el Congreso lo apruebe en lugar de almacenarlo para las grandes empresas", dijo el mandatario, que reiteró que "de una forma u otra" va a llenar las reservas.



"Si pudiéramos comprarlo por nada, nos quedaríamos con todo el que pudiesemos conseguir. Lo único que me gusta más que eso es cuando pagan por llevártelo", añadió el presidente en alusión a los precios negativos registrados hoy.



"Pero eso es en el corto pazo, así que no creo que lo veamos", dijo. La Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos es la más grande del mundo y tiene capacidad para unos 800 millones de barriles almacenados en tanques de Texas y Luisiana.



El petróleo intermedio de Texas (WTI) protagonizó este lunes un desplome histórico del 305% y por primera vez desde que hay estadísticas entró en valores negativos, pues el precio del barril estadounidense quedó en -37,63 dólares.



El colapso se asocia a la caída en la demanda debido a la pandemia del coronavirus. Si bien la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados productores de crudo finalizaron un pacto a principios de este mes para reducir la producción en 9,7 millones de barriles por día a partir del 1 de mayo, se teme que no sea suficiente para contrarrestar la caída de la demanda.