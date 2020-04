El cambio de referencia en los futuros del petróleo provoca el caos en su valoración

El caos reina sobre la cotización del petróleo. El barril West Texas (WTI), el de referencia en EEUU, llega a desplomarse un abultado 40% hasta perforar incluso los 11 dólares a consecuencia de unos depósitos de producción cada vez más llenos y a un cambio de referencia en el mercado de futuros que ha pillado por sorpresa a muchos inversores.

La volatilidad desatada y la confusión ha sido tal que se ha producido lo que en jerga financiera se conoce como ‘contango’: el precio del futuro sobre un barril de petróleo Texas para su entrega física en mayo es inferior al que marcan los de vencimiento en junio. Una situación del todo atípica en el mercado de futuros sobre materias primas, ya que se suele primar la cercanía de la entrega que asegura la recepción del activo sobre el que se ha invertido.

Este lunes, los futuros sobre el WTI que vencen este miércoles -mañana martes es su último día de cotización- y son para la entrega de barriles en mayo ha llegado a marcar 10,8 dólares. Un precio insólito desde 1999 y que supone un descalabro de más del 40% frente a lo que ayer mismo se pagaba por este mismo contrato.

Qué está pasando con el barril de petróleo?

Mientras tanto, el futuro para entrega en junio se mueve ligeramente por debajo de los 22 dólares por barril, lo que implica un descuento de nada menos que del 50% para los que quedarán liquidados en dos sesiones.

La proximidad de este vencimiento, que tendrá lugar el miércoles, ha sido el principal causante de este polvorín de precios, según explican varios brókeres. En este sentido, se han producido ciertos cuellos de botella porque la mayor parte de los inversores en estos futuros sobre el petróleo no tienen la intención de liquidarlos en un mercado en el que hay sobreoferta, por lo que han desplazado sus posiciones hasta el contrato de vencimiento el mes que viene. Una estrategia que que se conoce como 'rollover'.

Sin embargo, este mismo desplazamiento automático de muchas posiciones ha pillado desprevenidos a un nutrido grupo inversores, que se han encontrado en sus carteras con unos futuros sobre el barril de petróleo virtualmente más caros que ayer.

En este sentido, varios de los brókeres de derivados más conocidos en el mercado español han adelantado ya a este lunes el 'rollover', de manera que en sus pantallas ya ni siquiera ofrecen las cotizaciones del antiguo con vencimiento este miércoles. ¿Su reacción? Vender y asegurar el pequeño rebote virtual. La razón por la que también caen más de un 10% los futuros para junio.

"Nadie quiere recibir barriles"

El analista técnico de Invertia, Eduardo Bolinches, explica que estos futuros del petróleo son entregables, lo que quiere decir que "si te lo llevas a vencimiento, vas a tener que ir a por los 1.000 barriles que te van a dar, por eso para organizar esta entrega de producto físico dejan de cotizar un mes antes".

"Ese es el problema: Nadie quiere recibir barriles en el mes de mayo", señala el experto en su análisis sobre el caos creado en el mercado. Y es que la situación de cierre económico provocada por el coronavirus en medio mundo ha vuelto más negras que nunca las previsiones sobre demanda de crudo a escala global.

"Quizá para cuando los futuros de junio venzan el mes que viene habrá más visibilidad sobre el fin de la epidemia y se inviertan las tornas", señala un bróker especializado en materias primas.

De momento, lo que está encima de la mesa es que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) prevé que este 2020 sea "el peor año en la historia del mercado petrolero" con una bajada en promedio de 9,3 millones de barriles al día (mbd). Una cifra que, de confirmarse, supondría borrar prácticamente todo el crecimiento registrado en la última década.

Y no solo eso, sino que esta merma supondría dejar en nada el recorte de bombeo pactado por los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios (OPEP+).

"Los inversores no confían en que la demanda se vaya a recuperar desde el 20% de caída que ya marca el consumo global de petróleo", explica Joaquín Robles, analista de XTB. El experto concuerda en que ante este panorama, "lo que interesa es quitarse de encima lo físico y mantenerse en futuros a más largo vencimiento". En este sentido, ya apunta que quizá un 'rollover' hasta junio no sea suficiente, porque las perspectivas sobre el fin de la pandemia no están muy claras en el calendario.

Brecha con el Brent europeo

Por lo que se refiere al tremendo impacto en el barril WTI frente a lo ocurrido la semana pasada con los vencimientos sobre el Brent, el de referencia en Europa, Robles apunta dos desencadenantes. El primero, la certeza de que los depósitos de Oklahoma, uno de los lugares de almacenaje de reservas claves en EEUU, están muy cerca del tope de su capacidad, con lo que pronto podrían tener que abrir el grifo a precios más bajos de lo que marcan los mercados de futuros para evitar un mayor coste de almacenamiento.

Los tanques de este enclave, señala el experto, ya están llenos por el equivalente a 56 millones de barriles, cuando la capacidad total tan solo alcanza los 76 millones. Es decir, están colmados en un 74%.

En segundo lugar, aunque no menos importante, Robles señala el colapso que estos precios suponen para la industria estadounidense del petróleo, donde la mayoría de la producción llega por la vía del fracking, que según cálculos del sector necesita precios de entre 35 y 45 dólares por barril para asegurar la rentabilidad de su negocio.

Estas cotas mínimas se quedan ahora muy por encima de las que se ven en las últimas semanas y que apuntan a serias dificultades para el sector en EEUU.