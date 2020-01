11 de 12

Donald Tusk ha sido uno de los principales encargados de la UE de negociar el acuerdo del brexit con Reino Unido, lo que en más de una ocasión le ha llevado a perder la paciencia: "Lo que está en juego no es ganar un estúpido juego de culpa. No quieres un acuerdo, no quieres una prórroga... ¿Dónde vas?, Boris Johnson", escribía en Twitter días después de la primera reunión con el primer ministro. Sobre el brexit no ha dado muchas opiniones personales pero, tras una de sus últimas acciones antes de dejar el puesto de Presidente del Consejo Europeo escribió a los ingleses a través de la red social: "Mantendré los dedos cruzados por vosotros".