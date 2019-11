"Las FARC reclutaban a menores y las violaban. Ahora los verdugos están en el Congreso"

ACABAN INTENTAR MATAR, CERCA A MI CASA CON EL ESCOLTA DENTRO DE CARRO Y NO REACCIONO, HE RECIBIDO MUCHAS AMENAZAS PERO YO ESTOY CON DIOS Y LO DE HOY FUE UNA MUESTRA DE MISERICORDIA DEPARTE DE JESÚS. NOS VENÍAN SIGUIENDO.

ESTO SOLO ME DA MAS FUERZAS AUN PARA SEGUIR, ESTOY BIEN.