'El Chapo' Guzmán, condenado a cadena perpetua

El juez federal Brian M. Cougan ha condenado Joaquín 'El Chapo' Guzmán a cadena perpetua más 30 años, tal como solicitó la semana pasada la Fiscalía. Después de tres meses de proceso en un tribunal en pleno Manhattan y escuchados 56 testigos, el jurado, que deliberó durante seis días, le declaró culpable. El poderoso narcotraficante mexicano acabará sus días en la considerada cárcel de máxima seguridad de Estados Unidos, ubicada en la localidad de Florence, en Colorado.

Antes de escuchar la sentencia, el acusado ha tomado la palabra para denunciar "torturas", entre otras circunstancias que, asegura, han marcado su día a día estas últimas semanas tras lo que considera no ha sido un "juicio justo". "Me he visto obligado a beber agua insalubre. Se me ha negado el acceso al aire fresco y a la luz solar. (...) Para dormir, tengo que tapar mis oídos con papel higiénico debido al aire del conducto de aire", se ha quejado.

'El Chapo', que tiene 62 años, logro escapar dos veces de la cárcel en México y otras dos fue capturado, la última en 2016. Tras este episodio, fue extraditado a Estados Unidos, donde se ha puesto fin a una carrera criminal con pocos precedentes, dando por sentado que no volverá a protagonizar una fuga.

Emma Coronel, esposa del 'Chapo', a su llegada al tribunal. Reuters

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información sobre la condena a Joaquín 'El Chapo' Guzmán. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.