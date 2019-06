Laura Yeager se convertirá en la primera mujer en comandar una División de Infantería en los EEUU

La general de brigada Laura Yeager hará historia este mes y se convertirá a finales en la primera mujer en comandar una división de infantería de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. En el año 2011 entró en combate en Irak pilotando un helicóptero Black Hawk.

Actualmente Yeaguer es la responsable de la Fuerza de Acción Conjunta del Comando Norte del Ejército, con base en Fort Bliss (Texas), un cargo que conlleva la coordinación de distintas agencias de seguridad federales que se dedican a la identificación y el arresto de miembros de organizaciones criminales internacionales.

"El próximo 29 de junio, Yeager asumirá el mando de la 40 División de Infantería de la Guardia Nacional durante una ceremonia que tendrá lugar en la base de Los Alamitos, en California", según ha informado la Guardia Nacional californiana en un comunicado divulgado a través de las redes sociales.

A lo largo de sus carrera militar, Yeager llegó a entrar en combate durante su despliegue en Irak, en 2011, cuando pilotaba un helicóptero Black Hawk que formaba parte de la 40 Brigada de Combate Aéreo de la Guardia Nacional.

Su actuación en primera línea de combate le valió numerosas condecoraciones, como una Estrella de Bronce y una Legión del Mérito.

Más de 20 años de servicio

Yeager comenzó su servicio en activo en mayo de 1986, después de graduarse con honores como subteniente en el Cuerpo de Oficiales de la Reserva del Ejército. En 1989 comenzó a servir como piloto de los servicios de evacuación médicos.

En una entrevista publicada en la propia web del Departamento de Defensa, en 2016, Yeager alabó las oportunidades que le han brindado las Fuerzas Armadas a lo largo de su carrera.

"Como mujer, he descubierto que el Ejército ofrece oportunidades y beneficios que no tienen comparación con ninguna otra carrera. Claramente las mujeres somos minoría en las Fuerzas Armadas, pero en cada puesto que he ostentado he recibido el apoyo de mis iguales, superiores y subordinados", declaró.

A pesar de formar parte de la reserva, la 40 División de Infantería de la Guardia Nacional tomado parte activa en numerosos conflictos bélicos desde la Primera Guerra Mundial, por lo que no se descarta que Yeager acabe liderando a sus tropas en primera línea de combate.