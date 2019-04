Los padres de un niño asesinado en el atentado de Niza denuncian que fue enterrado sin órganos

Los padres de una de las víctimas del atentado de Niza, tendrán que abrir la lápida de su hijo y enterrarle de nuevo, una vez le pongan los órganos que le faltan. Estos padres denuncian que, sin ellos saberlo, enterraron a su hijo sin algunos órganos que le extrajeron en la autopsia.

El atentado ocurrido el 14 de julio de 2016 en la ciudad francesa dejó 85 muertos, 13 de ellos niños. Uno de ellos fue Yanis, que tenía tan solo 4 años. Sus padres se enteraron recientemente de que el cuerpo de su hijo fue enterrado sin algunos órganos incluyendo, como recoge el diario France Soir, el páncreas, hígado y parte de los pulmones.

Al parecer los órganos fueron extraídos para analizar la causa exacta de la muerte y se encuentran en el instituto médico-legal Pasteur de Niza. Los padres fueron informados de este hecho por la madre de otra víctima que leyó el informe de la autopsia.

La madre explica que para ellos su hijo fue "asesinado por segunda vez. Las personas, médicos que realizaron la autopsia son inhumanas y han dañado el cuerpo de mi hijo".

Según informan varios medios franceses, de acuerdo con la oficina del fiscal antiterrorista en París, a los niños fallecidos no se les hace la autopsia "excepto cuando no se encuentra la causa de la muerte". En el caso del atentado de Niza, se hicieron 13 autopsias, solo a personas que no murieron en el acto, sino en el hospital.

Lo que no se sabe todavía es por qué no se devolvieron los órganos al cuerpo del niño. Algunos medios barajan la posibilidad de que sea para "protegerse contra acciones legales por la atención brindada por el personal sanitario". Sin embargo, sobre esto no se ha pronunciado la Fiscalía francesa ni la Policía y son solo especulaciones.

Por el momento, el Instituto Pasteur de Niza deberá devolver los órganos en un plazo máximo de 15 días. Asimismo, el Fiscal de Niza se ha mostrado a disposición de los padres para responder a todas las preguntas que formulen.