Detenido el cardenal George Pell tras ser declarado culpable de pederastia

El cardenal australiano George Pell, responsable de Finanzas del Vaticano y exasesor del Papa Francisco, ha sido puesto bajo custodia este miércoles después de ser declarado culpable de abuso sexual a dos niños hace más de dos décadas.

Pell, que será sentenciado formalmente el 13 de marzo, se enfrenta a un máximo de 10 años de cárcel por cada uno de los cinco delitos sexuales cometidos contra niños, entre ellos agresiones indecentes y un cargo de penetración sexual. Sus abogados han interpuesto recursos contra su condena.

"Esta ofensa justifica el encarcelamiento inmediato", ha indicado este miércoles el fiscal Mark Gibson al Tribunal. "Se trataba de dos niños vulnerables, dada su edad, 13", ha añadido.

Pell se convierte en el clérigo católico más importante del mundo en ser condenado por delitos sexuales contra niños. Se había declarado inocente de los cinco cargos.

El exasesor del Papa, fue declarado culpable de cinco delitos sexuales cometidos contra los niños del coro de 13 años hace 22 años en la sacristía de los sacerdotes de la catedral de San Patricio en Melbourne, donde Pell era arzobispo. Una de las dos víctimas murió en 2014.

"No ha mostrado ningún remordimiento"

El cardenal George Pell, que hasta hace unos días ocupó el tercer puesto en la jerarquía vaticana, pasa hoy su primer día detenido, mientras espera a que un tribunal dicte condena por haber abusado sexualmente de varios menores hace dos decenios.

El ex tesorero del Vaticano, que hasta ahora ha mantenido su inocencia y que llevó puesto un alzacuellos durante todo el proceso judicial, será sentenciado el próximo 13 de marzo, confirmaron a Efe fuentes judiciales.

Hoy se celebró una vista de su juicio en la que se presentaron los argumentos finales previos a la sentencia y en la que el fiscal, Mark Gibson, aseveró que los cinco cargos que pesan contra Pell son graves y acarrean cada uno una pena de diez años de prisión, es decir, medio siglo en total.

"El reo no ha mostrado ningún remordimiento ni reflexión sobre su ofensa", enfatizó Gibson al referirse a Pell.

El abogado defensor, Robert Richter, por su parte, presentó diez cartas con referencias, entre ellas la del ex primer ministro John Howard, para respaldar el buen carácter de su cliente.

Richter argumentó que los delitos de Pell "no son más que un simple caso de penetración sexual convencional en el que el niño no participa voluntaria ni activamente", una polémica frase por la que la prensa le preguntó a la salida del tribunal y el abogado respondió: "No sé de qué me están hablando".

El defensor también adujo que el incidente solo duró unos minutos y no fue premeditado, sino producto de un impulso, a lo que el juez Peter Kidd respondió que se trataba de una "ofensa cruel y descarada" y recordó que no existen registros médicos que prueben que Pell sea un hombre con perturbaciones mentales.

El juez explicó que "hubo un elemento de brutalidad en esta agresión, fue un ataque" y precisó que el delito "implica una violación de la confianza y una sensación de impunidad. ¿De qué otro modo iba a pensar que podría salirse con la suya?".

Una víctima de Pell murió de sobredosis

Durante el largo proceso, se supo que Pell, tras oficiar una misa a finales de diciembre de 1996, violó oralmente a uno de los menores, el demandante, y le ordenó que se bajase los pantalones para después acariciarle los genitales y masturbarse durante unos minutos, todo ello después de haber abusado de un amigo del menor, que entonces tenía 13 años.

Semanas después, Pell, a la sazón arzobispo de Melbourne, volvió a encontrarse con el demandante en los corredores de la iglesia de St Patrick, donde le empujó contra la pared y le agarró con fuerza los genitales.

En la vista de hoy también se presentaron dos declaraciones sobre el impacto de los abusos sobre las víctimas, la primera de ellas del demandante, que ha pedido permanecer en el anonimato.

El otro documento fue presentado en nombre de la segunda víctima, que murió en 2014 de sobredosis de heroína sin haber hablado nunca de los abusos que había sufrido, ni siquiera a su familia, y cuyo padre ya ha anunciado que tiene la intención de demandar a Pell o a la iglesia católica.

El jurado de un tribunal de Melbourne emitió su veredicto el 11 de diciembre pasado, pero el juez impidió que se hiciera público para evitar que influyera en otro proceso contra Pell por un acto de pederastia supuestamente cometido en la década de los años setenta.

La Fiscalía retiró el martes los cargos de este segundo caso, por lo que el juez levantó las restricciones legales en el primer caso contra Pell, el más alto cargo de la jerarquía eclesiástica declarado culpable de agresión sexual a menores.

Tras conocerse el veredicto, el Vaticano anunció anoche que Pell ya no ocupa el cargo de prefecto de Economía y que tiene prohibido el ejercicio público del ministerio sacerdotal y el contacto, en cualquier modo y forma, con menores de edad.

Los abogados de Pell, quienes hoy retiraron una petición para extender la libertad bajo fianza de la que gozaba Pell hasta ahora, han presentado una apelación con tres argumentos, entre ellos que el veredicto del jurado no fue razonable.