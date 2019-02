El general de Aviación Esteban Yáñez reconoce a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela

El General de División y Director de Planificación Estratégica del Alto Mando Militar de la Aviación, Francisco Esteban Yánez Rodríguez, ha reconocido a Juan Guaidó como Presidente interino de Venezuela.

"Hoy, con orgullo patriótico y democrático les informo que desconozco la autoridad irrita y dictatorial del señor Nicolás Maduro y reconozco al diputado Juan Guaidó como el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, por lo cual dignamente me pongo a sus ordenes”, dijo mediante un vídeo colgado en Twitter.

Asimismo, aseguró que el 90% de las Fuerzas Armadas no apoya a Nicolás Maduro y que la transición a la democracia es inminente. " A mis compañeros de armas les pido que no le den la espalda al pueblo de Venezuela, no repriman más".

Además, advirtió que varios compañeros de la aviación le han informado que Maduro tiene dos aviones listos todos los días, por lo cual le urge a que salga inmediatamente.