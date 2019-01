Kit de supervivencia para el 'brexit': así pueden los británicos lidiar con su salida de la UE

"¡Sobrevive al 'brexit' por solo 300 libras!". Este debería ser el eslogan de la empresa que ha comenzado a comercializar unos kits de supervivencia ante la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Unos 340 euros es lo que cuesta la "Brexit Box", el kit perfecto para salir airoso de un 'brexit' que se vaticina, cada día, más caótico.

Y es que la histeria colectiva de algunos británicos parece estar comenzando. Más de 5.000 personas, con un aumento del 50% en el último mes, conforman el grupo de Facebook "48% Preppers", donde se discuten las diversas preparaciones que la gente está adoptando para "la vida después del 'brexit'.

En este grupo asumen que "el 'brexit' será malo, probablemente desastroso para Reino Unido, y esto puede suponer cosas como: desabastecimiento de comida, inflación, devaluación de las pensiones, aumento de la delincuencia o falta de medicinas".

Comida de la "Brexit Box".

Comida y tintes para el pelo

La "Brexit Box" parece cumplir estas expectativas al milímetro. Esta caja de supervivencia contiene artículos como comida deshidratada -para sobrevivir al supuesto desabastecimiento de los supermercados-, medicamentos, objetos de aseo personal y hasta tintes para el pelo o tabaco. Y ya se han vendido unas 600 unidades.

Ha sido la empresa Emergency Food Storage la que ha creado esta caja de supervivencia, en la que también se pueden encontrar artículos como filtros de agua o geles inflamables (en caso de que el 'brexit' te pille... en el bosque). Pero, además, existe una caja premium por 600 libras -unos 680 euros- que te abastece de 60 raciones de comida, 26 de desayuno y 23 postres.

"Brexit Box Deluxe".

El creador de la caja y dueño de Emergency Food Storage, James Blake, afirma que la idea le surgió porque "el miedo ha existido desde que se votó porque nadie sabe qué va a suceder realmente". Blake cree que "tener algo así (como la caja) ayuda a calmar un poco los miedos de una persona porque ya sabe que ha hecho algo para prepararse para lo que pueda venir".

Lynda Mayall tiene 61 años y vive cerca de la localidad de Wakefield. Mayall compró su kit después de escuchar las noticias sobre lo que podría ocurrir en Reino Unido después del 'brexit'.

"No me preocupa el Brexit, me preocupa lo que vendrá después", dice la mujer. "Siento que va a haber un poco de caos durante los seis primeros meses hasta que se solucione lo de los controles en la frontera", asegura.