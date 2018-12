18 cosas que pasaron por primera vez

Canadá legaliza el consumo de marihuana. The New York Times

1. Pintura de récord para un artista afroamericano vivo

La pintura Past Times de Kerry James Marshall estableció un nuevo récord como el trabajo de un artista afroamericano vivo por la que más se ha pagado, concretamente 21,1 millones de dólares, según la casa de subastas Sotheby's. La obra, de 1997 y que representa figuras negras en su tiempo libre, fue comprada por el magnate de la música Sean 'Diddy' Combs.

2. Apple alcanza un valor de un billón de dólares

Apple pasó a ser en agosto la primera compañía en lograr un valor de un billón de dólares en bolsa, seguida de cerca por Amazon, que lo hizo apenas un mes después. El auge de estas empresas ha servido de estímulo para el prolongado crecimiento económico de Estados Unidos, pero también puede estar contribuyendo a la reducción de la clase media y un aumento de la desigualdad, dicen los expertos.

3. Un nuevo tipo de adaptación humana

Investigadores han dado a conocer un nuevo tipo de adaptación humana al agua. Según la revista Cell, un grupo de personas conocidas como los bajau, que viven en casas flotantes en aldeas del sudeste asiático, han evolucionado para ser mejores buceadores. Los hallazgos revelan que -independientemente de que se dediquen o no al buceo- tienen bazos un 50 por ciento más grandes que los que viven apenas 20 kilómetros hacia el interior. Estudios demuestran que bazos más grandes pueden ayudar en las inmersiones entre animales marinos.

4. Primer museo 'salchicha'

Dos exfloristas abrieron el primer museo dedicado a los perros 'salchica'. El Dackelmuseum, que se encuentra en Baviera, expone sellos caninos, panes con forma de perro, figuras de porcelana, grabados y otros artículos dedicados al dachshund, una de las razas más antiguas de Alemania.

5. Primera víctima de un coche sin conductor

Un coche sin conductor de Uber atropelló mortalmente a un peatón en Tempe, Arizona, en marzo. Aunque el vehículo contaba con un conductor por si algo fallaba, ni él ni el sistema de conducción detectaron a la víctima, una mujer que intentaba cruzar la calle con su bicicleta.

6. Primera semana de la moda en Arabia Saudí

Arabia Saudí organizó su primera semana de la moda en abril en Riad. El evento no dejó de mantener las costumbres del conservador reino, como la prohibición de filtrar en redes sociales fotos de mujeres sin abayas. Los organizadores elogiaron el evento como crucial para el avance de las mujeres en un país en el que siguen sometidas a los hombres.

7. Disneyland sirve alcohol

Disneyland anunció en 2018 que servirá alcohol por primera vez al público. Será cuando abra la Cantina de Oga en el esperado parque dedicado a Star Wars.

8. Huawei supera las ventas de smartphones de Apple

Por primera vez, la compañía china Huawei ha superado las ventas de teléfonos inteligentes de Apple, vendiendo más de 54 millones de teléfonos en el segundo trimestre de 2018, en comparación con los 41 millones de Apple, y solo a Samsung. El éxito de la compañía es aún más impresionante si se tiene en cuenta que Huawei no ha logrado incursionar en algunos de los mercados más grandes del mundo, incluido Estados Unidos, en parte por el temor de espionaje corporativo y gubernamental.

9. Un museo de París abre sus puertas a los nudistas

Por primera vez, un museo de París acoge figuras desnudas... incluso en sus visitantes. El museo de arte contemporáneo Palais de Tokyo abrió sus puertas a los nudistas para una gira única programada por la Asociación de Naturistas de París. La capital francesa también tiene además el primer restaurante naturista del mundo, 'O'Naturel', que abrió sus puertas a finales de 2017, así como un área en un parque público dedicado a las personas que optan por vestir tal cual nacieron.

10. La máquina para limpiar el plástico de los océanos

La primera máquina del mundo diseñada para limpiar los desechos de plástico del océano, creada por un estudiante que abandonó la universidad y que tenía esta idea desde adolescente, se desplegó en septiembre en el gran foco de basura del Pacífico, entre Hawai y California, con la mayor acumulación de plástico oceánico del mundo. Sin embargo, a algunos expertos les preocupa que la máquina haga más daño que bien, argumentando que sería mejor centrarse en los esfuerzos que evitar que este material llegara a los mares.

11. Francia prohíbe los móviles en las aulas

En septiembre entró en vigor en Francia una ley que prohíbe los dispositivos 'inteligentes' en las escuelas. Los estudiantes con edades comprendidas entre 3 y 15 años deberán dejar sus teléfonos, tabletas y cualquier otro aparato digital en casa o apagado en las instalaciones educativas, con excepciones para estudiantes discapacitados o durante actividades extracurriculares. Algunos legisladores se burlaron de la nueva ley como una exageración, citando una regla existente que ya prohíbe el uso de teléfonos inteligentes durante el tiempo de instrucción en las aulas.

12. Una piloto de caza rompe la barrera de género en Japón

Japón nombró a su primera mujer piloto de combate en agosto. La primera teniente Misa Matsushima, de 26 años y que citó la película estadounidense 'Top Gun' como inspiración, se unió a la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón en 2014. Hasta 2015 no se levantó la prohibición para que esto fuera posible como parte de una iniciativa nacional para aumentar el número de mujeres en este tipo de puestos.

13. Primera planta en África de conversión de residuos en energía

Etiopía es el primer país de África en abrir una planta de conversión de residuos en energía. Los principales funcionarios del gobierno, incluido el presidente etíope, Mulatu Teshome, estuvieron presentes en la inauguración de la planta, con un coste de 120 millones de dólares, llamada Reppie y construida en las afueras de Addis Abeba. En la práctica, emplea alrededor del 80 por ciento de los desechos diarios generados por la capital y satisface aproximadamente el 30% de sus necesidades energéticas.

14. Primer Ikea en India

Ikea abrió su primera tienda india en Hyderabad, modificando su estrategia habitual reduciendo los precios y cambiando su inventario, e incluso su oferta de cafés, para atraer al consumidor indio. La compañía sueca de muebles planea abrir otras tres tiendas en los próximos dos años para atender a la clase media ante el rápido crecimiento del país.

15. Rusia saca músculo

En su mayor exhibición de fuerza militar desde los días de la Guerra Fría, Rusia reunió a casi 300.000 soldados, 1.000 aviones y 900 tanques para los ejercicios conocidos como Vostok-2018. Y por primera vez, China participó en los ejercicios, enviando helicópteros y cerca de 3.200 de sus soldados.

16. Primer reality de México

Made in Mexico, que sigue el lujoso día a día de nueve personas de Ciudad de México, comenzó a emitirse en septiembre. Sin embargo, la serie, en la plataforma Netflix, enfrenta duras críticas por, según los detractores, no mostrar la realidad de un país donde casi la mitad de la población vive en la pobreza.

17. Canadá legaliza la marihuana recreativa

Canadá se convirtió en la primera gran economía mundial en legalizar la marihuana recreativa. Es el segundo país del mundo, después de Uruguay, en aprobar dicha legislación. Desde mediados de octubre, las personas mayores de 18 años pueden comprar y usar legalmente flores y aceites de cannabis secos. Se espera que la legalización genere miles de millones de dólares en ingresos una vez que esté completamente implementada.

18. Más cerdos que personas en Dinamarca

Los cerdos superan en número a las personas en Dinamarca: 215 cerdos por cada 100 personas, según las nuevas estadísticas publicadas por Eurostat. La agencia estima que unos 150 millones de cerdos viven en la Unión Europea, un 40 por ciento de ellos en Alemania y España. Según las nuevas cifras del gobierno español, el número de cerdos sacrificados, 50 millones, supera a la población del país, de 46,5 millones.

