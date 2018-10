El naufragio de insultar a Macron

Hay que leer la carta Michel Onfray que publicó en su blog para Emmanuel Macron al día siguiente de su viaje presidencial a las Antillas, ya que circuló, la semana pasada, por todas las cadenas de información y las redes.

Nos tenemos que obligar a leer hasta el final, hasta las náuseas, ese torrente de locuras elegantemente titulado: Carta a Manu sobre la habilidad de sus dedos y su trasero, donde solo se habla de “culos”, de “fist fucking”, y de un presidente de la república llamado “cariño”, y descrito como parte “del género” de los que “nos la meten muy profundo”.

Y, si hay que leer esta infamia; si hay que superar el asco que suscita esta prosa infrecuentable -que literalmente te ensucia y envilece-; si hay que pasar el primer reflejo que es el de tratar de ignorar tanta vulgaridad, bajeza de alma y corazón, es porque hay un síntoma enorme y terrible que va más allá de la figura presidencial.

Paso de Onfray, a quien conozco como si lo hubiera traído al mundo y al que tal vez, desgraciadamente, yo mismo creé. Porque es en mi editorial, Grasset, en la que publicó, hace treinta años, sus primeros libros.

Paso de Onfray, a quien conozco como si lo hubiera traído al mundo y al que tal vez, desgraciadamente, yo mismo creé

Paso de la cuestión que atormenta a un editor cuando, tentado de rebobinar sus malas cintas, ve una propensión al resentimiento; una tendencia, muy de Bouvard y Pécuchet, a subirse en los hombros de los grandes pensadores universales para decirle a un público rehén y bautizado como “el” pueblo: “Platón, Hegel, Freud, los grandes teólogos y todo eso no valen nada. No se dejen intimidar”; es una forma de servidumbre, tal vez, a las grandes instituciones culturales a las que suplicaba reconocimiento. Pero eso no; no a esa homofobia; no a esa escatología digna de panfletos de alcantarilla. Yo paso, sí, de la ceguera que me hizo acoger a este hombre sin imaginar por un instante que algún día sería capaz, en el fuego del debate político, de decirle a un presidente, o a quien sea: “El dedo, se ve bien a quién le pertenece, pero el culo lo dudamos”.

Entonces no insisto -porque esto sería darle demasiados honores- en la evolución de un “hedonista”, conocido por melenchonista y cortejado por el Frente Nacional, pues es uno de los que ha propuesto negociar con Daesh. Hoy me lo imagino en su pequeña nube todo contento de su petardeo y saltando, no como un cordero sino como un rocín, mientras repite: “Cometo verborreas como Céline… crudezas como Rabelais… con mi idea fija de un mundo dedicado a una sodomía generalizada. Yo soy el Sade de nuestros tiempos...”. El problema, en realidad, es triple.

1.La transgresión de la ley de bronce del combate político en democracia: sí a la cólera que inspira, no al odio que ciega; sí a la irreverencia y a la sátira, no a la literatura de alcantarillas. Atacar las ideas del adversario, especialmente si es el presidente, hay que hacerlo más de una vez - pero ¡no a su persona!, y todavía menos a su cuerpo o (en palabras de Onfray) a su “recto ciudadano”.

2. Esta transgresión, según mi conocimiento sin precedentes, no viene de una Marine ni de un Jean-Marie Le Pen que, frente a tal avalancha de basura serían casi figuras debatientes de buen tono. Provienen del vocabulario castigado de un ensayista que se reclama jadis del socialismo francés y de los maestros de la libertad de pensamiento: al maná de Longuet y Jaurès, Diogenes y Swift, o a los Voltaire que el autor osa reclutar en su arreglo de cuentas despreciable.

Si nos parece normal, y gracioso referirse a un presidente de la república retratado con una “mano, mejor dicho, brazo en el culo” entonces es todo el cuerpo social el que se encuentra cada vez más sucio y amenazado

3. El problema es que si dejamos que esto pase, si aceptamos sin reaccionar que un polígrafo por las redes sociales confunda “consideraciones políticas” y -siempre cito- “variaciones proctológicas”, si nos parece normal, y gracioso, o “bien enviado”, referirse a un presidente de la república retratado con una “mano, mejor dicho, brazo en el culo” y “con una sonrisa radiante que da testimonio de su satisfacción”, entonces es todo el cuerpo social el que se encuentra, cada vez más violado, sucio y amenazado: es un presidente hoy, que hemos pretendido poner al descubierto- pero no importa quien mañana. Haga lo que haga, sufriría la misma violencia; esa violencia, por ahora, es simbólica, pero ¿no era la palabra “simbólico” la que usaban en la época en la que las camisas negras del fascismo nacían, y no menos obsesos que Onfray por esta idea de sodomizar el mundo, los fascistas perseguían a sus adversarios para purgarlos con aceite de ricino?

Hay en Internet y en la ciudad, un movimiento contra las personas que se preparan.

Hay un rumor de cacería de elites, hombres de cultura y pensamiento, y minorías étnicas, religiosas y sexuales que gana volumen en nuestra sociedad.

Y podemos ver cómo el ego grasiento de los que llamamos populistas podría terminar vengándose -pero, esta vez, de verdad- de los que los presentan como “populicidas”, es decir, asesinos del pueblo.

Y bien, me arrepiento de ser el que lo tenga que decir, porque hubo un tiempo en que respetaba a Michel Onfray y le tendía la mano: pero ese llamamiento al asesinato que ruge, que espera su hora y que acumula todos los odios, racismos y simplismos es exactamente a lo que motiva un pequeño texto como este.

***