Cometas con cócteles Molotov desde Gaza para provocar fuegos en Israel

Palestinos de Gaza están utilizando cometas con bombas incendiarias para atacar a Israel y causar fuegos en campos y bosques adyacentes a la frontera, según ha informado el portavoz de bomberos de la región del Néguev.

Palestinian freedom fighters and activists use kites to fly Molotov cocktails towards Israeli colonial snipers hidden behind sand mounds hunting down protesters in #GazaReturnMarchCreativity is exclusively a Palestinian brand pic.twitter.com/Ui8GLszHru