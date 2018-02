El presidente de Haití denuncia más abusos: "Oxfam es solo la punta del iceberg"

El presidente de Haiti dijo este viernes que los abusos sexuales de los trabajadores de Oxfam, que organizaron orgías con prostitutas tras el fuerte terremoto que sacudió al país en 2010, son solo "la punta del iceberg" y pidió nuevas investigaciones sobre Médicos Sin Fronteras y otras organizaciones benéficas que prestaron ayuda tras la catástrofe.

"El caso de Oxfam es la punta del iceberg", explicó Jovenel Moise en una entrevista con la agencia Reuters. "No solo fue Oxfam. Hay otras ONG en la misma situación que están escondiendo la información internamente".

"Deben abrirse nuevas investigaciones sobre otras organizaciones que han estado trabajando en nuestro país desde 2010", expresó el presidente de Haití. "Por ejemplo, Médicos Sin Fronteras tuvo que expulsar a 17 personas por malas conductas que no han sido explicadas".

Analia Lorenzo, portavoz de la organización, avanzó que investigarán los comentario de Moise y que en MSF existe cero tolerancia ante las malas conductas sexuales. Este miércoles, la ONG informó que a lo largo de 2017 había registrado 24 casos de acoso o de abusos sexuales en el seno de su organización -más de 40.000 trabajadores., que se saldaron con el despido de 19 personas.

Oxfam admite que algunos de sus trabajadores contrataron prostitutas durante la operación de ayuda tras el terremoto de 2010

"Errores"

Roland Van Hauwermeiren, exdirector de Oxfam, reconoció el jueves haber cometido errores al mantener una breve relación con una mujer local mientras trabajaba en Haití pero negó haber pagado a prostitutas o haber abusado de menores.

En una carta remitida a una televisión belga, Van Hauwermeiren dijo temer que Oxfam y los trabajadores humanitarios que prestaron su ayuda en la catástrofe sean acusados falsamente. “No soy un santo. Soy un hombre de carne y hueso y he cometido errores (que no son fáciles de admitir) y estoy profundamente avergonzado”, escribió el hombre de 68 años. La filial británica de la ONG establecerá una comisión que investigará casos de explotación sexual por parte de su personal.

"Llamamos a los Gobiernos de Bélgica y Reino Unido asumir sus responsabilidades y pedimos ayuda a la comunidad internacional para asegurarnos de que los responsables de estas conductas sean castigados, sean belgas o de otra nacionalidad", expresó Jovenel Moise, el presidente de Haití.

"¿Hemos asesinado a bebés?"

Por otra parte, el consejero delegado de Oxfam, Mark Goldring, en una entrevista en el periódico The Guardian, calificó las críticas a la ONG de "desproporcionadas" y ha cuestionado la "intensidad" y la "ferocidad" de los ataques vertidos desde varios sectores a la organización no gubernamental.

Goldring ha repetido sus disculpas por los "fracasos" de la organización y ha reconocido que se deben acometer grandes reformas, al tiempo que ha alertado de que la controversia ha afectado a donativos "vitales".

"La intensidad y la ferocidad del ataque hace que nos preguntemos: '¿Qué hemos hecho? ¿Hemos asesinado a bebés en sus cunas?' Sin duda, la magnitud y la intensidad de los ataques es desproporcionada frente al nivel de culpabilidad. No lo comprendo", señaló este directivo. También lamentó que todo lo que se dice ahora desde Oxfam "es manipulado".