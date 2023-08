¿Sabes cuál es el ejercicio que deberías practicar toda la vida según Harvard?

Ejercicios de fuerza, aeróbicos, de cardio, más explosivos, otros más tranquilos... Los estilos y tipos de ejercicio pueden ser muy variados y lo mismo sucede con sus resultados, pero lo que sí está claro es que todos son pilares básicos, junto a una dieta equilibrada, para mantener una buena salud a largo plazo. Pero ¿y si te dijéramos que la Universidad de Harvard sabe cuál es el ejercicio más beneficioso y que no deberías dejar de practicar durante toda la vida?

Hablamos en este caso, de un deporte de bajo impacto cada vez más común en España y sobre el que la Universidad de Harvard ha dado a conocer las razones por las que siempre deberías practicarlo, no solo para perder peso, sino también para mejorar tu perfil cardiovascular, retrasar el envejecimiento y aportar salud a tu organismo. Te contamos de cuál se trata.

Este es ejercicio que tienes que practicar durante toda la vida

Después de que Harvard nos descubriera el ejercicio recomendado y de solo un minuto, para reducir la cintura, parece que la prestigiosa universidad ha vuelto a dar a conocer otra de esas prácticas deportivas que pueden llegar a beneficiar a nuestra salud mucho más de lo que pensamos.

Esta vez, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard ha querido enfocarse en ese 90% de las visitas que a menudo se producen por síntomas relacionados con la ansiedad, los problemas de sueño o la depresión. Así, ha encontrado un deporte saludable que, no solo podrá ayudarte a combatir todos estos síntomas, sino también a mejorar tu forma física y tu salud. Hablamos por si aún no lo has adivinado, del yoga.

Uno de los ejercicios que la Universidad de Harvard ha catalogado como la mejor opción para practicar toda la vida, siendo este una de las mejores herramientas para trabajar la respiración abdominal. Y es que, este tipo de respiración, es una técnica básica de esta disciplina y especialmente beneficiosa para dejar a un lado la ansiedad o el estrés.

Importancia de la respiración abdominal en el yoga y beneficios

La respiración abdominal desempeña un papel fundamental en la práctica del yoga y ofrece una serie de beneficios valiosos para la salud y el bienestar. En el yoga, esta técnica respiratoria también es conocida como respiración diafragmática o respiración profunda. Su importancia radica en su capacidad para influir en varios aspectos de la experiencia durante la práctica y más allá de ella.

La respiración abdominal en el yoga consiste en dirigir conscientemente la respiración hacia el abdomen, expandiendo el diafragma durante la inhalación y contrayéndolo durante la exhalación. Esta técnica difiere de la respiración superficial y rápida que a menudo adoptamos en situaciones estresantes. Aquí hay algunas razones clave por las que la respiración abdominal es esencial en el yoga y cómo puede beneficiarte:

La respiración abdominal calma el sistema nervioso y reduce la respuesta al estrés. Al enfocarse en la respiración profunda y lenta, el cuerpo experimenta una sensación de relajación que contrarresta los efectos negativos del estrés. Conexión mente-cuerpo: La respiración consciente une la mente y el cuerpo, permitiéndote estar presente en el momento y en sintonía con tus sensaciones físicas y emocionales durante la práctica del yoga.

Razones por las que Harvard recomienda practicar yoga toda la vida

Tal como sugieren los entendidos en esta antigua práctica, el yoga emerge como un ejercicio holístico que no sólo allana el camino hacia la liberación del estrés, sino que también cultiva la fuerza, el equilibrio, la flexibilidad y la salud integral. Otro atractivo adicional del yoga, radica en que esta disciplina puede ser abrazada sin importar la edad que se tenga.

Los especialistas de la Universidad de Harvard ponen de relieve que esta forma de ejercicio trabaja en múltiples sistemas de tu cuerpo simultáneamente, ofreciéndote una serie de ventajas notables, tales como:

Alivio del dolor lumbar: Enfrenta y disminuye el dolor lumbar de manera sustancial, e incluso puede proporcionar alivio a los afectados por dolor de artritis.

Por todo esto, el yoga no solo se erige como una modalidad de ejercicio físico, sino como una herramienta holística que puede transformar diversos aspectos de la salud y el bienestar. Desde el alivio del dolor hasta el fortalecimiento inmunológico y la mejora de la salud mental, su influencia positiva en múltiples áreas de la vida lo convierte en una elección ejemplar para aquellos que buscan un enfoque completo para su bienestar físico y mental.

