Estos alimentos deben desaparecer desde ya de tu cena si quieres adelgazar

Alimentos que no deberías incluir en la cena para adelgazar gilaxia iStock Photo

España se encuentra como el tercer país en Europa con mayor tasa de sobrepeso, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Unas cifras que en este caso dejan en una mejor posición a las mujeres con un 15,5% de porcentaje de obesidad según datos del ministerio de sanidad, pero que aún así siguen siendo preocupantes.

Aún así son muchas las personas que aún sabiendo esto continúan incluyendo alimentos no demasiado beneficiosos nutricionalmente para la salud. Por ello, esta vez queremos recordarte lo importante y saludable que es, junto con el resto de comidas, cenar al final del día. Una de las comidas más importantes para bajar peso y en la que es importante no excederse con las calorías o grasas que nuestro organismo no va a poder quemar durmiendo.

Una de las principales razones por las que siempre se recomienda optar por cenas ligeras que incluyan alimentos que consigan saciar nuestro apetito, que nutran y que ayuden a dormir bien. A continuación te descubrimos aquellos alimentos prohibidos que no deberías incluir en tus cenas, pero también aquellos alimentos aliados que conseguirán proporcionarte una cena perfecta para conseguir un peso saludable.

¿Por qué la cena es la comida más importante para bajar peso?

La realidad es que una cena completa y equilibrada puede ayudarnos mucho a conseguir un peso saludable, pero no debemos olvidar que para estar sanos cada comida juega un papel fundamental en nuestro día a día, ya que de esta manera garantizaremos a nuestro organismo la nutrición que necesita. De hecho, a menudo los excesos de peso suelen ir asociados a una mala nutrición.

Evita saltarte las comidas, sobre todo para evitar que tu metabolismo se vuelva lento. Simplemente con un déficit diario de 500 calorías a través de la dieta y combinado con actividad física regular, conseguirás esa pérdida de peso saludable y sin dejar de alimentar y nutrir tu cuerpo.

¿Por qué es importante activar y acelerar el metabolismo?

Es importante entender la función del metabolismo y la importancia de activarlo. Y es que, el metabolismo es el proceso por el que nuestras células transforman en energía los alimentos que consumimos, algo que habitualmente conocemos como “quemar calorías”.

Incluso cuando estamos en reposo, nuestro cuerpo necesita cierta cantidad de energía para seguir realizando sus funciones vitales y concretamente el número de calorías que necesitamos cuando estamos en reposo es conocido como Tasa Metabólica Basal (TMB). Cuanto más activo sea nuestro metabolismo, mayor cantidad de calorías quemaremos estando en reposo y más rápido se procesarán las que consumimos con los alimentos.

Esto precisamente, es en lo que se basa la famosa dieta del metabolismo

acelerado, pero existen factores como la falta de actividad física, los malos hábitos de sueño, el estrés, una mala alimentación… que pueden llegar a hacer que el metabolismo se vuelva más lento.

¿Cuál es la clave definitiva para hacer una cena y adelgazar?

Pero entonces ¿Cuál es la clave definitiva para hacer una cena con la que adelgazar? Pues algo tan básico e importante como la planificación. Y es que la mejor forma de asegurar ese déficit calórico y ese organismo perfectamente nutrido es pensando el día o la semana antes lo que vamos a comer y a cenar.

De esta manera, podrás tener variedad en las comidas y cenas que tu organismo necesita para garantizar su salud. Eso sí, las proteínas y las verduras deberán colonizar tus platos. También tendrás que dejar a un lado el alcohol o los refrescos azucarados y darle prioridad a una bebida tan necesaria como saludable: el agua.

De postre en las cenas, utiliza la fruta que más te apetezca, de esta manera, garantizarás una fructosa muy necesaria en tu organismo. Y por supuesto no te olvides de la regla de oro: cenar pronto. Sobre todo si quieres beneficiarte de los beneficios de la autofagia.

¿Qué alimentos están prohibidos en la cena para adelgazar?

Antes de nombrarte los alimentos que deberías procurar evitar, es importante que sepas que durante la cena es cuando menos calorías se queman, debido a que después llega el momento de dormir. Así que para planificar la cena antes hay que prestar atención a los alimentos más y menos beneficiosos para esa hora del día.

Con los ingredientes adecuados podrás conseguir los mejores resultados. Toma nota de los alimentos que no deberías incluir en la cena:

Embutidos grasos como el chorizo

Postres lácteos como natillas o helados

Verduras difíciles de digerir

Carne grasa y elaboraciones fritas

Refrescos azucarados

Bebidas alcohólicas

Pasta

Café

¿Qué alimentos incluir en la cena para acelerar el metabolismo?

Saber elegir bien los alimentos que vamos a consumir por la noche también es crucial para acelerar el metabolismo. Y es que, mientras los hidratos de carbono son aconsejables para el día por su aporte de energía, para la cena es mejor decantarse por alimentos que sean ricos en proteínas.

Incluir por ejemplo pechuga de pollo, pavo a la plancha, pescado blanco o huevos (a la plancha, cocido o en tortillas) es una buena forma de consumir proteína por la noche a través de alimentos con pocas calorías, pero que ayudan a saciar el apetito y a estimular el metabolismo.

Pechuga de pollo: Este tipo de carne es una gran fuente de proteínas, además de ser baja en grasas.

Este tipo de carne es una gran fuente de proteínas, además de ser baja en grasas. Remolacha roja: Esta verdura diurética es perfecta para ayudar a quemar grasa y saciar el apetito. Todo ello unido a su efecto vasodilatador, que también te protegerá frente a enfermedades cardíacas.

Esta verdura diurética es perfecta para ayudar a quemar grasa y saciar el apetito. Todo ello unido a su efecto vasodilatador, que también te protegerá frente a enfermedades cardíacas. Merluza: Este pescado blanco es rico en proteínas y contiene omega 3, así que podrá ayudarte a activar el organismo. Opta por cocinarla a la plancha o bien al horno.

Este pescado blanco es rico en proteínas y contiene omega 3, así que podrá ayudarte a activar el organismo. Opta por cocinarla a la plancha o bien al horno. Pimientos picantes: Aunque no es el tipo de alimento aconsejado para incluir en una cena si tienes problemas de estómago, lo cierto es que los alimentos picantes y ricos en capsaicina aumentan la temperatura corporal acelerando así el metabolismo.

Aunque no es el tipo de alimento aconsejado para incluir en una cena si tienes problemas de estómago, lo cierto es que los alimentos picantes y ricos en capsaicina aumentan la temperatura corporal acelerando así el metabolismo. Huevos: Los huevos son una importante fuente de proteínas, grasas saludables y son uno de esos alimentos que ayudarán a saciar el apetito estimulando a la vez tu metabolismo.

