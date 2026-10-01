¡Cuidado! Un buen plato de comida jamás podrá proporcionarte lo mismo que este medicamento. Magas

¿Existen los alimentos GLP-1? Boticaria García advierte de forma rotunda: "Que no te vendan Ozempic en tenedor"

Desde que determinados fármacos se han hecho populares por su asociación con la pérdida de peso, en redes sociales han empezado a circular listas de supuestos alimentos GLP-1 que prometen efectos parecidos a los de una inyección de este tipo.

Pero, ¿existen de verdad? La respuesta de Boticaria García, que aborda este tema en su habitual colaboración semanal con Magas, es tajante: "No, que no te vendan Ozempic en tenedor".

Antes de adentrarse en materia, la creadora de contenido explica, como base, qué supone el concepto de GLP-1 para comprender todo este entramado médico que se ha colado en las conversaciones más mundanas. Para hablar de comida conviene entender de qué hablamos.

"Es una hormona que fabrica tu propio intestino cuando comes", detalla, a la par que señala que cumple varias funciones a la vez: avisa al páncreas, ayuda a vaciar el estómago y envía al cerebro una señal de saciedad.

Hasta este punto, todo parece sencillo y lleva a una misma conclusión: es una de las razones por las que, después de disfrutar de un buen plato, dejas de tener hambre.

Respaldo científico

No obstante, y aunque Boticaria García deja claro desde el primer fragmento del vídeo que no hay alimentos que se puedan considerar GLP-1, sí que algunos estimulan la liberación de la hormona, de ahí que se dé la confusión. Los principales son los siguientes:

En la categoría de proteínas , huevos, pescados, lácteos y legumbres.

, huevos, pescados, lácteos y legumbres. Grasas saludables , presentes por ejemplo en los frutos secos.

, presentes por ejemplo en los frutos secos. Fibra fermentable , como la de la avena.

, como la de la avena. Y las verduras en general.

Si hay algo que nunca falla, es una buena alimentación. Unsplash

Pero, tal y como dice la farmacéutica y nutricionista, "aquí está la madre del cordero". Y es que nada de lo que aparece en la lista obra milagros. Son, nada más y nada menos, que propuestas de una dieta saludable de toda la vida.

"El GLP-1 que produce tu cuerpo con esto dura muy poco y su efecto es moderado", destaca la experta.

Duración e intensidad

A diferencia de los alimentos señalados, los medicamentos están diseñados justo para lo contrario: "Actúan durante mucho más tiempo y su efecto es muchísimo mayor".

Comparar ambas cosas es como comparar una linterna con un foco de estadio: los dos dan luz, pero claramente no juegan en la misma liga.

Los medicamentos están diseñados para actuar durante más tiempo. Unsplash

Lo que sí que existe, de acuerdo a las palabras de Boticaria García, es el plato más saciante que incluya proteína, fibra y alimentos saludables y poco procesados. Así que, recuerda de nuevo "que no te vendan Ozempic en tenedor".

Confundir ambas cosas puede generar falsas expectativas, frustración y, por supuesto, que alguien acabe comprando productos o suplementos que prometen lo que no pueden cumplir.

Por eso, la próxima vez que veas contenidos con información sobre un alimento, una infusión o cualquier tipo de suplemento como 'el Ozempic natural', recuerda: comer bien ayuda, pero no es un fármaco. Y, como siempre, ante cualquier duda, consulta con profesionales especializados.