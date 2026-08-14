Boticaria García avisa del hábito con las nueces que arruina sus beneficios para el cerebro: "Es un error"

Decían las abuelas que para la memoria, rabitos de pasas, pero hay mejores consejos, como el que explica esta semana Boticaria García a sus seguidores en Magas. Esto va de frutos secos y sus efectos en el cerebro, así que presta atención.

De cara al otoño, comienza la temporada de nueces. El gesto de pelarlas pacientemente para retirarles la telilla marrón antes de comerlas es más común de lo que parece.

El ligero matiz amargo que tiene lleva a muchas personas a descartar lo que cubre la semilla. Sin embargo, este pequeño hábito cotidiano supone un error nutricional importante.

Así lo advierte la farmacéutica y nutricionista: "Es un error, porque justo ahí se concentra gran parte de los antioxidantes que van a proteger tu cerebro".

En el ámbito de la divulgación sobre salud es fundamental mantener un criterio riguroso frente a los falsos mitos y los trucos caseros.

La propia divulgadora subraya esta distinción: "Ya sabéis que yo soy muy crítica con los remedios de la abuela y con las promesas de 'come esto y rejuvenece tu cerebro'. Pero una cosa es que no te la cuelen con ingredientes mágicos y otra muy distinta ignorar que hay alimentos que sí pueden ser auténticos hábitos plus para tu salud cerebral".

Si existe uno que la evidencia científica ha situado de forma clara en el mapa de la memoria y la protección cognitiva, es la nuez. Más allá de la curiosa coincidencia de que "se parece sospechosamente a un cerebro", sus propiedades nutricionales justifican plenamente su reputación:

Riqueza en Omega-3 vegetal. Es el fruto seco con mayor contenido en ácido alfa-linolénico. Este componente ayuda a combatir la neuroinflamación, que como bien describe Boticaria García, "es esa neuroinflamación que pone el cerebro en modo niebla".

Es el fruto seco con mayor contenido en ácido alfa-linolénico. Este componente ayuda a combatir la neuroinflamación, que como bien describe Boticaria García, "es esa neuroinflamación que pone el cerebro en modo niebla". Presencia de elagitaninos. Destacan por la interacción única que generan en el organismo. Sus "joyitas son los elagitaninos, unos polifenoles que tus bacterias intestinales transforman en compuestos protectores frente al estrés oxidativo".

Destacan por la interacción única que generan en el organismo. Sus "joyitas son los elagitaninos, unos polifenoles que tus bacterias intestinales transforman en compuestos protectores frente al estrés oxidativo". Eje intestino-cerebro. El proceso digestivo demuestra que "nuez, intestino y cerebro trabajan en equipo" para preservar la salud celular.

Aprovechar todos estos beneficios no requiere grandes complicaciones. Boticaria García propone una receta muy fácil: "un puñado al día, unos 30 gramos, que son unas cinco o siete nueces enteras".

La clave fundamental para maximizar su impacto es consumirlas intactas: "Y por favor, con su telilla marrón".

Cuidar de uno mismo implica dejar de lado manías innecesarias y adoptar pequeñas acciones respaldadas por la ciencia, recordando que "una mujer de hierro se construye con hábitos estrella y con nueces como esta".