La doctora Sofía Ruiz del Cueto presenta la Clínica +CUETO by CWS Health, la medicina estética del futuro

La doctora, en la inauguración de la clínica junto a la actriz María Adánez. David Morales

Hay universos en los que continuar innovando se antoja complejo, en especial teniendo en cuenta el ritmo al que gira el mundo.

En medicina, además, la palabra riesgo mira desafiante a los que lo intentan. Si esta se apellida estética, la misión sube de nivel por las implicaciones sociales.

No obstante, hay profesionales cuyo buen hacer no entiende de límites y eso logra que sigan emprendiendo proyectos tan retadores como bien fundamentados.

En esta clasificación entra, sin duda, la Clínica +CUETO by CWS Health, el nuevo proyecto con un marcado carácter científico y natural liderado por la doctora Sofía Ruiz del Cueto.

El jueves 25 de junio, entre hortensias, tuvo lugar la inauguración de esta propuesta, radicada en la Calle Juan Ramón Jiménez, 37, en una de las zonas más exclusivas, discretas y accesibles de la capital madrileña.

El espacio se encuentra en una de las zonas más exclusivas de Madrid. David Morales

A la cita no dudaron en asistir figuras como las escritoras Carmen Posadas, Marta Robles y Cristina Higueras, la presentadora de televisión Alba Lago o la actriz María Adánez.

Igualmente, estuvo presente Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle.

Todos los invitados a esta inauguración marcada en rojo en el calendario disfrutaron de una velada en un espacio cuyo ambiente habla de la filosofía de la clínica, así como de la visión de su directora.

La experta arranca esta iniciativa contando con su propio modelo de medicina estética como base, en el que destacan, además de los valores mencionados, la seguridad y una orientación hacia los resultados naturales.

Por supuesto, estos criterios van de la mano de una visión global que comienza con el diagnóstico, sigue con la protocolización y un acompañamiento clínico.

Sofía Ruiz del Cueto estuvo recibiendo a todos los invitados a la cita. David Morales

Como clave, la comprensión de la identidad de cada persona, algo que Ruiz del Cueto destacó precisamente en su intervención en el 'Longevity Experience Forum' impulsado por Magas y EL ESPAÑOL el martes 23 de junio.

"No me vale saber que voy a tratar una arruga o que esa persona tiene diabetes, sino que he de conocerla a nivel personal, cómo es su estilo y su entorno social y profesional", comentó en la Universidad Camilo José Cela (UCJC) en una conversación con Charo Izquierdo, directora de esta revista.

El ADN del proyecto

Entre término médico y término médico y una trayectoria brillante, late un corazón al ritmo del Modelo +C, una propuesta propia que integra ciencia aplicada, cuidado personalizado y belleza natural.

El mismo se asienta en cuatro pilares: el diagnóstico de precisión, indicación responsable —solo necesario y en el momento oportuno—, rigor científico mediante protocolos y trazabilidad, y evolución a largo plazo gracias a planes que combinan medicina estética, bioestimulación y bioptimización de hábitos.

¿El objetivo tras este claro planteamiento? Que el paciente se vea y se sienta mejor, pero respetando siempre su esencia. Todo esto converge de forma natural en la filosofía profesional de la doctora Sofía Ruiz del Cueto, que compagina su actividad como médico con la docencia y la investigación.

Esto es algo que precisamente resaltó durante la inauguración la presentadora Alba Lago: "Esta piel sin maquillaje es gracias a la doctora. La tele requiere de muchas capas de base, corrector y demás, así que es importante contar con ese cuidado extra".

Alba Lago charlando con Bárbara Crespo, directora de Comunicación y Relaciones Públicas de Clínica +CUETO by CWS Health. David Morales

Entre las metas del establecimiento, un propósito declarado: dignificar y liderar esta disciplina desde el conocimiento.

Lago también hizo alusión a esto en sus palabras: "En un contexto en el que tenemos un exceso de información a través de las redes sociales es muy importante recurrir a las manos expertas que van a garantizar que tu rutina sea de calidad y eso es lo que ella representa".

Sofía Ruiz del Cueto "La medicina estética no es un espectáculo, es un acto médico que exige criterio, evidencia y ética. Con +CUETO by CWS Health hacemos explícito un modelo de trabajo que llevamos años aplicando: escuchar, diagnosticar, indicar sólo lo necesario y medir la evolución con rigor, siempre respetando la identidad de cada paciente"

La carrera de la doctora la avalan 25 años de experiencia y es miembro de sociedades científicas nacionales como la SEME, AMEM o SEECO, entre otras. Igualmente, también forma parte del comité científico del Congreso de la SEME y de la normativa europea CEN 403.

Quizás otro de los detalles a destacar de la directora de Clínica +CUETO by CWS Health es una dimensión que va más allá del plano científico y que complementa a este a la perfección: su curiosidad, la misma que la llevó a estudiar medicina, un campo donde sacia también su pasión por las humanidades.

Todo ello se vuelca luego en el trato al paciente y en su día a día.

Un concepto 360º

El equilibrio de la visión de la medicina estética de la doctora Sofía Ruiz del Cueto no sólo se integra en su día a día, sino en el diseño de un nuevo espacio en cuya ecuación caben ciencia, orden, confort y calidez.

El proyecto está a su vez atravesado por la discreción y la accesibilidad. Esto último queda favorecido por su emplazamiento, conectado con el Paseo de la Castellana y cercano a las plazas de Cuzco y de Castilla.

Todo lo que define a la clínica en el plano de la innovación y la medicina se ha trasladado también a su interiorismo, firmado por Maura Studio, que se ha encargado de crear un espacio cuya apariencia—en la que predomina el valor de la calma— recuerda más a un hotel o a un spa que a un centro médico.

Una de las salas de la Clínica +CUETO by CWS Health. David Morales

De su estética se desprende esa búsqueda del bienestar, la privacidad, la sofisticación y la tranquilidad, una atmósfera que capta todo aquel que cruza sus puertas.

En la concepción del proyecto hay una serie de elementos que marcan la diferencia: desde la paleta cromática hasta los juegos de texturas pasando, por supuesto, por el mobiliario. Las estridencias no forman parte del plan.

Igualmente, en esta combinación de factores que engrandecen la experiencia médica durante el antes, durante y después del procedimiento correspondiente, también destaca la iluminación, ideada por capas.

La finalidad es que cada una de ellas sirva a un propósito: uno de aspecto técnico, otro clínico y un último para crear ambiente y abrir paso a una parte más sensorial que habla de protección, intimidad y discreción.

En sus 750 metros cuadrados de superficie hay siete despachos, una unidad láser específica con tecnología de última generación y dos salas destinadas a tratamientos complementarios realizados por auxiliares —siempre bajo las pautas del equipo médico—.

Los invitados al evento, en una foto en la zona de recepción del espacio. David Morales

Quizás uno de los detalles más originales —y que nace de la visión integradora de la medicina de la doctora Ruiz del Cueto— es la creación de una zona de coworking para pacientes.

Esa forma de ver la disciplina estética está presente también en la aparatología, que conforma un ecosistema tecnológico que se orienta al diagnóstico y al tratamiento. El rumbo lo marcan la precisión y la personalización.

En concreto, si hubiera que mencionar una de las propuestas en este ámbito, sería Aura.

Se trata de un sistema que aporta un valor diferencial al permitir imágenes en 3D y desde múltiples ángulos, lo que favorece una lectura más precisa del rostro y contribuye a fundamentar unas mejores indicaciones profesionales.

Sobre esto también se pronunció la doctora en el 'Longevity Experience Forum', relacionando su campo con la inteligencia artificial:

"La IA está llegando y lo hace ayudando mucho. Eso sí, usarla para proyectar unos resultados no tiene sentido, porque tu tejido responde de forma diferente a una foto", se apresuró a especificar, apostando una vez más por la información y divulgación de calidad.

Otras tecnologías presentes en la Clínica +CUETO by CWS Health son Lumenis M22 Stellar IPL - XPL, Luxora (Morpheus), Hydrafacial MD Elite System, Carboxiterapia y Accent Prime.

La pasión por la divulgación y la investigación de la doctora se aprecia también en la idea de que el centro especializado se ha planteado casi como un aula de conocimiento en una de sus vertientes.

Una de sus mayores ventajas competitivas y valores diferenciales es que puede acoger actividad formativa de médicos y otros profesionales sanitarios. Se espera también que allí tengan lugar seminarios, reuniones y encuentros de diferente carácter. Por supuesto, se contempla la modalidad telemática.

Clínica +CUETO by CWS Health expande su mirada y apuesta por la formación. David Morales

Ahora que la prisa amenaza con imponerse al criterio y las apariencias pretenden eclipsar aquello que nos define, una apuesta como la de Clínica +CUETO by CWS Health recuerda que otra realidad es posible.

Una que siga apostando por el buen hacer, la formación y lo natural. Una que entiende que la belleza es la consecuencia de un todo, no de un procedimiento aislado.