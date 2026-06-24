Nieves Álvarez, la sexóloga Lara Ferreiro y Boticaria García participan en el 'Longevity Experience Forum' de Magas

Una fecha señalada en rojo en el calendario, un tictac que se acelera conforme los días van pasando. En la agenda, una fecha: ayer, martes 23 de junio, se celebró en la sede de Castella de la Universidad Camilo José Cela la primera edición del 'Longevity Experience Forum', una cita ineludible en el presente capaz de determinar el futuro.

La hora de citación, las diez de la mañana. Fue entonces cuando Charo Izquierdo, directora de Magas, inauguró el evento, dándole el pistoletazo de salida a una jornada que repasó la amplia definición de longevidad en la actualidad, así como la transformación del concepto de bienestar.

En su discurso de inicio, la periodista destacó una simpática frase que, sin duda, marcó el rumbo del resto del evento: "Pasé delante de un centro de deporte para mayores. ¿Saben qué leí en el escaparate? 'Si hubiera sabido que iba a vivir tantos años, me habría cuidado más".

Tras atisbar el mensaje de forma casual, Izquierdo dirigió sus pensamientos a una reflexión lógica: "Tenemos que procurar morirnos sanos".

A su intervención siguió la presencia en el escenario de la presidenta del SEK Education Group, Nieves Segovia Bonet, que destacó que desde su posición, la de la universidad, tratan la longevidad como algo cercano.

Desde la entidad que representa, señaló que su relación con el término es clara, ya que "no se puede entender el afán de vivir más y estar sanos sin la educación, sin pensar que tenemos que seguir cuidando la mente".

Recepción de algunas de las asistentes a su llegada. David Morales

Estas palabras bien se pueden catalogar de fundamentales, ya que marcarían el camino de muchas de las que se fueron vertiendo a lo largo de la jornada y que aludieron precisamente al estado de salud psíquica y psicológica.

De manera lógica, enlazó la función de la institución que preside con el término de longevidad, destacando que "hay muchas formaciones que pueden prolongarse hasta el final de la vida, no sólo están las escuelas para adultos".

Por último, concluyó su discurso con una premisa clara: el foco de este foro tiene su eco en el plano económico, social, demográfico y de oportunidad humana, de ahí el papel fundamental de divulgación de los medios.

La directora de Magas en su intervención de inauguración del foro. Esteban Palazuelos

Medicina de Precisión, IA y sexualidad

Tras la participación de Segovia, recogió el testigo una eminencia del estudio de la longevidad desde hace años: Arturo Fernández-Cruz, académico, catedrático e investigador clínico.

En su intervención, 'Cómo vivir más y mejor: qué dice hoy la medicina de la longevidad' moderada por Ana Martines, CEO de Athma, destacaron seis ideas.

Las dos primeras son el peso de la genética, que sólo supone un 50% en esta ecuación; y el entorno social como factor determinante, "el lugar socioeconómico donde naces define si vas a vivir más tiempo y el envejecimiento".

Por otro lado, también enumeró el impacto generacional del estrés, "que se transmite durante tres generaciones"; y el cambio en las causas de la muerte —si antes eran las enfermedades cardiovasculares, ahora es el cáncer—.

Y el último tándem: la esperanza de la reprogramación celular, sobre lo que explicó que hay ciertos genes que se pueden "lavar"; y su visión ante la vida, que, según sus palabras y experiencia, siempre merece la pena.

A continuación, ante el auditorio entusiasmado de la Universidad Camilo José Cela, Ángel Durántez, pionero en la medicina de la longevidad en España, que expresó entre bromas el lujo que suponía tener a Fernández-Cruz como "telonero".

El foro atento a la intervención de Durántez. Esteban Palazuelos

El experto, director médico de Clínica Neleva, hizo un repaso de la longevidad para descubrir "de dónde venimos y hacia dónde vamos" de la mano de su temática: 'Medicina de precisión y prevención'.

En su intervención afloraron conceptos tan interesantes como la brecha de género, que en este ámbito hace referencia a cómo las mujeres viven más que los hombres. Eso sí, lo hacen con más años de malestar físico y psíquico.

Por otro lado, caló también su mensaje de que "morimos por enfermedades crónicas no transmisibles". Estas se incrementan a partir de los 30-40 años. Igualmente, señaló que el reto de la nueva medicina es mantener la funcionalidad el mayor tiempo posible.

Cuando Durántez terminó su intervención, le cedió el espacio a Marta Ochoa, jefa del Servicio de Neurología de HM Hospitales en Madrid, que compartió su conversación con el redactor de EL ESPAÑOL Marcos Domínguez.

Su mensaje se centró en la temática 'Inflamación, estrés oxidativo y sueño' y, especialmente, en lo último, sobre lo que señaló de forma vehemente que "estamos sacrificándolo por la vida que llevamos" a la par que hacía hincapié en que dormir es vital para llevar a cabo además la función de limpieza del cerebro.

Como consejos, unas recomendaciones tan básicas que parece se han comenzado a olvidar: "Ser regular, acostarse y levantarse siempre a la misma hora".

Y tras algo muy accesible —aunque lejano a veces por los ritmos de vida—, entró en juego la IA de mano de Miren Taberna, oncóloga médica, Phd y chief Scientific Officer de Savana.

Taberna durante el 'Longevity Experience Forum'. Esteban Palazuelos

La experta presentó la conversación 'De los datos a la longevidad: cómo la inteligencia artificial se adelanta a la enfermedad' moderada por Marcos Domínguez, redactor de Sanidad en EL ESPAÑOL-Invertia.

Sobre ello destacó la importancia de analizar la salud colectiva: "Parece algo individual que todos queremos entender en lo particular, pero antes debemos comprender qué pasa en grandes volúmenes de personas".

En su discurso también comentó la importancia de los conocidos como wearables, esos nuevos dispositivos —aunque ya no tanto— que se han convertido en los grandes medidores del estado de salud: desde los anillos hasta los relojes.

Y de algo quizás más difícil de asumir debido a la innovación que rodea a la temática, a una propuesta tan real como silenciada: la conversación sobre 'El suelo pélvico: el gran olvidado de la longevidad femenina', una charla de Lola Ibáñez, fisioterapeuta especializada en suelo pélvico y colaboradora de Intimina, moderada por Cristina Sobrino, redactora de Magas.

En su discurso, además de la arrolladora frase de que "el orgasmo es medicinal para la vagina, sobre todo durante la menopausia", sobresalió también una idea muy clara: no se deben normalizar las dolencias asociadas a esta etapa vital de la mujer y ha de cuidarse la musculatura de la zona.

En este punto llegó el primer descanso de la jornada. Un café que sirvió para reponer fuerzas, pero también para entablar conversaciones de forma distendida entre asistentes y ponentes, así como para recibir a los siguientes invitados a ocupar el escenario.

Piel, cabello, nutrición y edadismo

El pistoletazo de salida tras este break llegó de manos de la mesa redonda 'Diseñando el futuro: el arte de aprender y planificar a cualquier edad'.

Esta la protagonizaron Carmen Cebrián, socia directora de People First Consulting; Marta Carrasco, directora del programa Arcadia de la Universidad Camilo José Cela (UCJC); y Bárbara Rey Actis, Longevity Economy Consultant. Rubén Escudero, redactor de Finanzas de EL ESPAÑOL-Invertia, fue el encargado de moderar la charla.

Las dos conclusiones principales de esta exposición fueron la idea de fomentar el aprendizaje de por vida para no quedar obsoleto y la urgencia de derribar los techos de papel y el edadismo, barreras que a veces pueden resultar invisibles pero que son muy reales.

Tras finalizar la mesa redonda, llegó el turno de Charlotte Mejat, directora general de Laboratorios Vichy en España y Portugal, en cuyo discurso confluyeron salud y belleza, como un todo.

Sus palabras, que fluyeron de la mano de Aránzazu García de la Casa, redactora jefe de Magas, versaron sobre 'Longevidad y salud integrativa: aspectos clave para mejorar la calidad de la piel con rutinas dermatológicas'.

Charlotte Mejat, directora general de Laboratorios Vichy en España y Portugal. Esteban Palazuelos

En su intervención destacó sin duda un término concreto: el exposoma. A este concepto señaló como responsable del envejecimiento cutáneo, dejando de lado la carga genética como razón principal.

La palabra atiende a una definición sencilla: el impacto acumulado de nuestro estilo de vida y factores externos. Igualmente, se encargó de desterrar ideas que ya han quedado atrás —o que están en ese camino—, pasando de la cosmética antiedad a la longevidad cutánea.

Después de hacer un repaso por la salud de la piel, llegó el momento de hacer lo propio con el cabello con la intervención conjunta de Laura Villanueva Martínez, Team Marketing Manager de Cantabria Labs; y Claudia Bernárdez, dermatóloga experta en tricología, fundadora de la Clínica ABderma y autora del libro 'La Biblia del Cuidado del Cabello'.

De la conversación, moderada por la redactora de Magas Cristina Sobrino, cabe destacar darle importancia al diagnóstico precoz y la personalización de los tratamientos, así como la idea de romper ciertos mitos, algunos tan asentados, de ahí su sobrenombre, como la frecuencia correcta de lavado.

Y de cuidar el pelo a charlar sobre cómo la nutrición también es un pilar clave para la longevidad junto a Rocío Bueno, coordinadora y responsable del Área de Nutrición del Grupo Hospitalario HLA; y Lucía Grávalos, chef del restaurante Desborre.

Al mando de 'Nutrición: alimentarse bien, vivir mejor', la moderadora, Natalia Martínez, jefa de sección en Cocinillas, el vertical de EL ESPAÑOL.

La conversación a tres dirigida por Natalia Martínez. Esteban Palazuelos

De forma inevitable, en esta conversación a tres bandas surgió un concepto muy presente en la sociedad a diferentes escalas: la microbiota.

"Si la cuidamos a través de frutas y verduras, aumentando el consumo de fibra y disminuyendo las opciones menos sanas, ya tenemos una gran parte hecha y vamos a envejecer mejor", comentó Bueno.

Quizás una de las declaraciones más impactantes de la jornada la dio la chef Grávalos en esta ponencia, aseverando que "somos la única especie que envenenamos la comida antes de tomarla", haciendo referencia al uso de pesticidas y demás químicos.

Las dos expertas incidieron en aprovechar las bondades de la industria alimenticia, que también existen, y desterraron mitos como la idea de que aquello que venga en un frasco es peor en cuanto a valores nutricionales.

Antes de la parada de la comida, una intervención estelar: la de la empresaria, modelo y presentadora del programa Flash Moda de TVE Nieves Álvarez, guiada por Charo Izquierdo.

En su discurso destacaron mensajes como el fin del tabú de la edad y la importancia de la autenticidad así como la idea de que la longevidad tiene mucho que ver con la salud mental y la aceptación.

De la microbiota al deporte

Tras el broche matutino, la tarde la abrió la intervención individual 'Microbiota: la clave de la longevidad', de Silvia Gómez Senent, doctora especialista en aparato digestivo y experta en microbiota, que reforzó la pauta de que mantenerla joven es sinónimo de vivir más y mejor.

Igualmente, afirmó que el daño de este conjunto de microorganismos repercute en el eje intestino-cerebro, alterando la liberación de neurotransmisores esenciales como la serotonina o la dopamina.

¿En qué se traduce esto? En que el cuidado de la microbiota garantiza un mejor envejecimiento.

Después de un ligero paseo por el aparato digestivo, el deporte entró en acción. En concreto, la primera toma de contacto oficial fue con Niko Mihic, director de HM Executive Health Center y de los Servicios Médicos del Real Madrid.

Su charla versó acerca de 'Longevidad y atletas de élite: su aplicación a la población general'. De su experiencia en este ámbito, dos enseñanzas sobresalieron en su discurso: la primera, que la prevención ha de trabajarse antes de que aparezcan los síntomas.

De hecho, recomendó "hacerse chequeos a partir de los 35 años". Igualmente, incidió en que la longevidad depende sobre todo de los hábitos de vida: desde no fumar a tener relaciones sociales sanas e involucrarse en diferentes proyectos.

A las riendas de su intervención estuvo Carmen Serna, redactora jefe de Destinos y Cocinillas de EL ESPAÑOL.

Antes de continuar en clave deportiva, Ana Núñez-Milara, adjunta a la dirección de EL ESPAÑOL, intervenido conversando con María Rogel, médico especialista en Dermatología Clínica y Estética del Grupo Pedro Jaén.

Como no pudo ser de otro modo, las palabras de la experta recordaron la importancia del uso de fotoprotección como medida estrella preventiva del envejecimiento de la piel. De hecho, según la ponente, su uso tiene "el 80% de responsabilidad" en este apartado.

Igualmente, sumó a la ecuación algo que ya se viene repitiendo como un mantra en los últimos años después de que explotase la fiebre de las rutinas de cuidados: es mejor simplificar y priorizar activos con beneficios demostrados a largo plazo que apostar por una cantidad desmesurada de propuestas.

También destacó que la gran tendencia es la medicina regenerativa activa. Tras ella, el deporte entró en escena con Carmen Serna como moderadora acompañada de Mercedes Coghen, campeona olímpica en la modalidad de hockey hierba, y Marcos Vázquez, director de Fitness Revolucionario.

Los protagonistas de la charla guiada por Carmen Serna. Esteban Palazuelos

Ambos señalaron que la ciudad y sus calles pueden convertirse en el mejor espacio de entrenamiento para velar por un envejecimiento saludable. En su conversación apareció el término "snack de ejercicio", que puede reducir la mortalidad entre un 8 y un 12%.

Por su parte, Raluca Oancea Ionescu, responsable de la Unidad de Genética Clínica del Hospital Memorial Publio Cordón, se encargó de desgranar el poder de los genes en la longevidad con su conversación con Ana Núñez-Milara.

Sin duda, llamó la atención una afirmación que, en apariencia, se aleja de la ciencia y se acerca más al cuidado del día a día: "El cuerpo no está hecho para ocho horas de oficina y una de body pump". Uno de esos mensajes que calan, al margen de algoritmos.

Tras esta intervención, se presentó ante el auditorio Sofía Ruiz del Cueto, directora médica de la Clínica +Cueto, que conversó con Charo Izquierdo, dejando frases estelares como que el patrón que se repite cuando una piel sigue viéndose bonita a los 60 y 70 es porque se ha empezado a cuidar pronto.

Igualmente, diseccionó junto a la directora de Magas algunos de los recovecos de la medicina estética en la actualidad: del empleo de la IA a los tratamientos individualizados para cada paciente o el progreso de las técnicas.

Sin duda, una de las intervenciones más esperadas fue la de la psicóloga y sexóloga Lara Ferreiro, que también participó en el foro MIDlife.

La sexóloga ante el auditorio atento a sus palabras. Rodrigo Mínguez

Además de arrancar con una charla que suele acabar con tabúes y tapujos, dejando los eufemismos a un lado, el resumen de sus palabras en relación con la longevidad se reflejó en esta intervención sentenciadora: "Mantener una vida sexual placentera alarga la vida entre cinco y siete años".

Tras ella llegó Jennifer Barbosa, trainer de Work Your Face Madrid, con una de las experiencias más divertidas y sensoriales de la jornada: una serie de ejercicios faciales para mantener la piel en el mejor estado posible desde casa. Y, en este caso, desde la Universidad Camilo José Cela (UCJC).

Por último, aunque no menos importante ni impactante, Boticaria García, la creadora de contenido y divulgadora que acumula más de 900.000 seguidores en Instagram, arrasó con una presentación en la que dejó consejos importantes y momentos divertidos. El cierre perfecto a una jornada de 10.

Boticaria García en el escenario durante su llamativa presentación. Rodrigo Mínguez

En esta jornada que acogió el martes 23 de junio la sede de Castella de la UCJC participaron como colaboradores Asisa, Cantabria Labs, +Cueto by CWS Health, HM Hospitales, Intimina, Komvida, Multiópticas, la Universidad Camilo José Cela, Laboratorios Vichy y la EMT Madrid como transporte oficial.

Al apagar las luces del auditorio, cuando aún las últimas conversaciones resonaban de fondo, quedó clara una certeza: el secreto de la longevidad no es una fuente de la juventud, sino la habilidad de sumar años llenándolos de vida, una máxima que se sostiene en una concepción integral del bienestar y la salud.