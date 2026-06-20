Ya no basta con hacer dieta: la carrera contrarreloj para adelgazar antes del verano entra en la era de los fármacos

Cada año pasa lo mismo. Cuando se acerca el verano, las búsquedas sobre dietas se disparan, los gimnasios se llenan y las redes sociales se inundan de consejos para perder esos "kilitos de más" antes de las vacaciones.

Sin embargo, la operación bikini de 2026 poco tiene que ver con la de hace veinte años.

Ya no hablamos de dietas milagro o de eliminar los hidratos de carbono durante unas semanas. Ahora, entran en escena medicamentos para adelgazar, análisis de microbiota, pruebas genéticas y suplementos personalizados.

La promesa, en el fondo, sigue siendo la misma: llegar a la época estival con un cuerpo diferente. Lo que ha cambiado es el lenguaje.

De la piña al laboratorio

Durante mucho tiempo, las soluciones rápidas para perder peso se basaban en el famoso déficit calórico y se apoyaban en alimentos como la piña o la alcachofa.

Hoy, muchas de aquellas propuestas nos parecen absurdas. Pero esto no es porque nuestra mentalidad haya cambiado —o evolucionado—, sino porque la cultura de dieta ha ido un paso por delante para vendernos otras fórmulas "mágicas" de pérdida de peso.

Las estrategias actuales suelen venir acompañadas de conceptos como metabolismo, inflamación, glucosa, microbiota, genética o salud hormonal.

Son términos científicos legítimos y valiosos, pero en ocasiones se utilizan para revestir de rigor una idea muy antigua: la necesidad de modificar el cuerpo rápidamente antes de exponernos al juicio ajeno.

La presión estacional sigue ahí. Lo que ha cambiado es que ahora se presenta bajo una apariencia mucho más tecnológica.

Una piña. Unsplash

El hambre como síntoma

La popularización de los agonistas del GLP-1 ha introducido una novedad en esta conversación.

Este medicamento, originalmente destinado para diabéticos, tiene 3 efectos: ayuda a controlar los niveles de glucosa, disminuye el apetito y hace que la digestión sea más lenta.

Muchas personas que utilizan estos productos describen una experiencia llamativa: dejan de pensar constantemente en comida.

Para quienes han convivido durante años con una preocupación constante por lo que ingieren, esta experiencia puede resultar profundamente liberadora.

Pero también abre una pregunta interesante: ¿en qué momento empezamos a considerar que el hambre es algo que debe suprimirse?

No es un error del organismo. Es una señal biológica esencial para la supervivencia. Por supuesto, existen situaciones clínicas en las que intervenir sobre ella puede ser beneficioso y mejorar enormemente la salud y la calidad de vida.

Sin embargo, cuando estas herramientas empiezan a formar parte de la conversación habitual sobre la "operación bikini", merece la pena detenerse a reflexionar.

Salud o estética

Alguien que quiere perder peso no necesariamente busca mejorar sus marcadores metabólicos, reducir su riesgo cardiovascular o controlar una enfermedad.

A menudo, busca sentirse más cómodo en bañador, usar una talla determinada o responder a una expectativa social.

Y no hay nada reprochable en ello. El aspecto físico forma parte de la experiencia humana.

El problema aparece cuando decisiones complejas se toman desde la urgencia que genera el calendario. Porque el verano tiene una capacidad extraordinaria para convencernos de que nuestro cuerpo necesita ser arreglado cuanto antes.

Inyección de GLP-1. Unsplash

El mismo negocio

Las herramientas evolucionan, pero la estrategia comercial resulta sorprendentemente familiar.

Primero se genera preocupación, después se señala una solución y finalmente se vende un producto.

Antes eran batidos sustitutivos o dietas restrictivas. Hoy pueden ser suplementos, aplicaciones, dispositivos tecnológicos o tratamientos farmacológicos.

La diferencia es que muchas de estas propuestas llegan envueltas en un discurso científico que las hace parecer más objetivas o incluso necesarias.

Sin embargo, conviene recordar que la ciencia puede ayudarnos a comprender mejor el cuerpo humano, pero no debería utilizarse para alimentar inseguridades que ya existían mucho antes de que aparecieran los laboratorios, los algoritmos o los análisis de microbiota.

La cuestión es...

Cada verano nos preguntamos qué deberíamos cambiar de nuestro cuerpo.

Quizás sería más útil preguntarnos por qué seguimos sintiendo la necesidad de modificarlo.

Porque, aunque las herramientas sean cada vez más sofisticadas, el mensaje de fondo apenas ha variado: todavía existe un enorme negocio construido alrededor de la idea de que no somos suficientes.

Y tal vez la verdadera revolución no consista en encontrar un método más eficaz para adelgazar antes de las vacaciones, sino en dejar de convertir cada época estival en una carrera contrarreloj para corregirnos.