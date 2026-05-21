Boticaria García y la relación entre longevidad y niebla mental: "Muchas veces no es despiste, es neuroinflamación"

Una semana más, Boticaria García se adentra en un tema tan común como desconocido y al que, en muchas ocasiones, se achacan causas erróneas: la niebla mental.

La divulgadora define el estado como sensación de cabeza espesa y falta de concentración ante tareas tan cotidianas como no saber si se ha cerrado la puerta de casa o no. ¿A quién no le ha pasado esto en alguna ocasión?

"Muchas veces no es despiste, es neuroinflamación", detalla la farmacéutica y nutricionista. Esto se trata de una inflamación silenciosa que también llega al cerebro, tal y como explica la creadora de contenido, que acumula 915.000 seguidores en Instagram.

"Ocurre por la bajada de estrógenos, el estrés, dormir mal o porque viene de otras partes del cuerpo", cuenta enumerando una serie de factores que pueden influir a cualquiera en el día a día, especialmente cuando se está condicionada por agendas asfixiantes y ritmos frenéticos.

Como expresa Boticaria García, cuando pasa esto, se libera una especie de humo metabólico que entorpece la comunicación neuronal. Y eso es precisamente lo que provoca esa incómoda niebla mental.

El agotamiento a veces resulta paralizante en el día a día.

"La buena noticia es que no es síntoma de deterioro cognitivo, es un fallo de software", comenta en tono de humor, como de costumbre. "Las neuronas siguen aquí, pero la conexión va lenta", continúa con un símil que hace infinitamente más accesible un tema árido.

Según la experta, uno de los hábitos más potentes para despejarla es descansar bien, un gesto que funcionaría como ese de encender las luces especiales en el coche cuando las nubes bajan a ras de suelo casi.

"Cuando duermes profundamente, tu cerebro activa su sistema de limpieza y elimina las toxinas acumuladas durante el día", explica.

Y, como ya viene siendo habitual en su última serie de vídeos, esta experiencia entronca también con el concepto de longevidad, esa idea que busca no sólo vivir más, sino, sobre todo, hacerlo mejor.

"En esta ruta la señal es muy sencilla: recuerda, duerme entre siete u ocho horas en oscuridad total para que tu cerebro pueda disipar esa niebla mental", concluye.

De esta forma, Boticaria García demuestra que para mejorar el estado de salud todo cuenta. Sobre todo ahora, que la preocupación no sólo está en el presente, que también, sino siempre con una mirada a futuro.

En la actualidad, más que nunca, la clave está en la prevención y en crear conciencia sobre ello. Una hoja de ruta clara para que, la próxima vez que el día se ponga gris y se espese, se sepa exactamente qué botón pulsar para lograr ese reset que es tan justo y necesario.