Liliana Lerch (22 años) tras adelgazar 40 kilos: "Caminar todos los días y hacer ayuno intermitente fue la clave"

Según la Encuesta de Salud de 2023, la prevalencia de obesidad en España es de alrededor del 15,2% en hombres y el 15,1% en mujeres, lo que significa que cerca de 1 de cada 6 adultos españoles es obeso, ocupando el puesto 51 entre 183 países en el ranking mundial de obesidad.

En otros países del mundo estas cifras son aún más preocupantes. En Australia, aproximadamente 13 millones de personas tenían sobrepeso en 2022, según el Instituto Australiano de Salud y Bienestar (AIHW). Una de esas personas era la influencer Liliana Lerch.

La australiana ha confesado en redes sociales los problemas que tenía con la comida y cómo estaba afectándole a la salud hasta que un día decidió cambiarlo todo. Desde entonces y gracias al ayuno intermitente y a las caminatas diarias, consiguió perder 40 kilos.

Los dos secretos de Liliana Lerch

Liliana Lerch ha luchado con su imagen corporal desde que tiene memoria. Según ha contado en sus redes sociales, ella sentía que estaba "conectada emocionalmente" a la comida: comer se convirtió en su mecanismo de defensa.

Esta obsesión obligaba a la australiana, incluso, a comer a escondidas. Cuando obtuvo su carnet de conducir, salía a comprar comida y escondía los envases en el coche para que nadie la juzgase.

Sin embargo, todo cambió cuando su novio le regaló una experiencia en paracaídas. "Recuerdo que fuimos, me pesaron y tuve que pagar extra. Fue muy duro para mí porque pensé 'ya ni siquiera estás sana", cuenta.

Desde ese momento, Lerch entendió que necesitaba algo más que una solución rápida, sino que tenía que cambiar por completo su estilo de vida. Tras probar varios métodos, descubrió que lo único que le sirvió fue caminar todos los días y hacer ayuno intermitente.

A pesar de que caminar sea un ejercicio de bajo impacto, puesto que ejerce poca presión sobre las articulaciones, los músculos y los huesos en comparación con actividades, si se realiza regularmente puede ayudarte a quemar calorías.

Uno de los motivos por los que caminar ayudó a Liliana a bajar de peso fue, precisamente, ese bajo impacto. Al no requerir mucho esfuerzo y ser una actividad que se puede realizar todos los días, se puede disfrutar de ello.

My journey of weight loss. I think it's important to share the entire journey. Not just the ups - but also the downs. It has been a long ride but so worth it everyday. I am so proud of myself for putting myself first 🫶🏻🧡 I want my page to be about uplifting other people and inspiring them on their journeys ❤️

"Odio ir al gimnasio, pero disfrutaba mucho caminar a diario con mi pareja cuando íbamos a por café", explica, "creo que es fundamental encontrar un ejercicio con el que disfrutes".

Además, el ayuno intermitente fue la fórmula que le permitió perder sus primeros 5 kg. Este método, controlado y con ayuda de especialistas, ofrece beneficios como pérdida de peso, mejora de la salud cardiovascular y metabólica, reducción de la inflamación y el estrés oxidativo.

El ayuno intermitente no solo es beneficioso para mejorar los hábitos alimenticios y quemar grasa, sino que también aporta energía. Cuando se ayuna, ilustra, se agotan las reservas de glucosa y se empiezan a usar las grasas como combustible.

No obstante, aunque el ayuno intermitente es beneficioso en muchos de los casos y en la gran mayoría consiguen sus objetivos de pérdida de peso, no es así para todos. Cada persona tiene unas necesidades y características diferentes.

En estos casos, la ayuda de un profesional es clave para poder encontrar el mejor método para poder seguir unos hábitos saludables.

Con ayuda del ayuno intermitente, la australiana perdió 10 kilos en solo ocho semanas, lo cual le ayudó a sentirse motivada para continuar con su proceso de pérdida de peso.