Eva Arguiñano (65), chef, sobre el arroz caldoso: "Echar el caldo antes y cocinarlo estos minutos es fundamental"

0 votos

Total: 30 min

Comensales: 4

El arroz caldoso es uno de esos platos de cuchara que nunca falla en la mesa. Un plato perfecto para cualquier época del año, tanto en celebraciones y reuniones familiares como en menús diarios. Algo que es posible gracias a su textura melosa, su versatilidad y la posibilidad de enriquecerlo con todo tipo de carnes, pescados o verduras.

La chef Eva Arguiñano lo sabe bien y desde su propia cocina compartía hace ya unos meses en Cocina Abierta su receta más casera: un arroz caldoso con pollo y verduras fácil, rápido y lleno de sabor.

La cocinera desvela un truco clave para lograr el punto perfecto: usar la olla a presión para cocinar previamente el pollo y las verduras con el caldo, después es momento de añadir el arroz. Esto resulta especialmente importante si se utiliza un pollo de corral más duro y sabroso que el convencional.

"Si le echas el pollo de corral, le echamos líquido al pollo, cerramos la tapa cinco minutos con el pitorro arriba, abrimos la tapa, echamos el arroz y le damos tres minutos: también se nos quedará así, exquisito", asegura la chef.

Más allá de la técnica, Arguiñano insiste en la importancia de elegir un buen arroz bomba porque es el que mejor absorbe los sabores sin perder el punto de cocción. "El arroz tiene que ser tipo bomba" recalca, dejando claro que la variedad marca la diferencia en el resultado final.

También dedica atención al uso de las verduras. En este caso, separa las que contienen más agua, como el calabacín y las vainas, para añadirlas al final del proceso. De esta manera se mantienen firmes, frescas en el plato, aportando color y textura sin deshacerse en la cocción. El detalle de aprovechar el caldo de cocer las vainas es otro de sus trucos de cocina de aprovechamiento, que además multiplica el sabor del arroz.

El sofrito inicial del pollo y de las verduras en un buen chorro de aceite de oliva virgen extra es clave. Arguiñano advierte que "al arroz le va muy bien la grasa", pero prefiere descartar la piel del pollo porque no aporta la misma calidad que un buen aceite. Así se consigue una base más ligera y sabrosa a la vez.

Por último, la chef recuerda que se trata de un plato familiar, rápido y agradecido. "Es una receta sabrosa que gusta a toda la familia. Con un gazpacho o una ensaladita de primero, este plato es fabuloso", asegura. Y es que, este arroz no solo convence por su sabor, sino también porque es capaz de adaptarse a todo tipo de comidas.