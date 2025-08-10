Carme Ruscalleda, la chef con más estrellas Michelin, revela el secreto del arroz perfecto: "Sin un buen caldo no haces nada"

0 votos

Comensales: 4

La gastronomía española puede presumir de abarcar platos que son reconocidos (y muy imitados) en el resto de todo el mundo, uno de ellos, el arroz caldoso. Son muchos los hogares que apuestan por este manjar, pero cuando lo prepara una de las chefs más aclamadas de la alta cocina, como Carme Ruscalleda, se convierte en una obra maestra llena de matices y sabor.

Con una carrera que ha brillado tanto en la cocina española como internacional, Ruscalleda ha conseguido imponer su sello personal en platos clásicos, transformándolos en experiencias gastronómicas inolvidables.

Este arroz caldoso, que Carme Ruscalleda ha popularizado, es perfecto para esos días en los que necesitas cargar pilas, pero también para una comida familiar en la que se quiera disfrutar de un plato reconfortante pero sofisticado.

Aunque esta receta de arroz caldoso tiene sus raíces en la cocina tradicional, siendo su creadora la chef con más estrellas Michelin, su magia está en los detalles. La reputada cocinera es conocida por su capacidad para llevar los sabores del Mediterráneo a nuevos niveles, utilizando técnicas que realzan los ingredientes naturales.

Ruscalleda domina el control del caldo. No solo debe ser sabroso, sino también abundante, permitiendo que el arroz se cocine con el suficiente líquido para que se convierta en un plato caldoso y jugoso. Además, el reposo final permite que el arroz se asiente y obtenga esa textura tan característica.

El arroz caldoso perfecto

Para conseguir un arroz caldoso digno de la chef Carme Ruscalleda, es fundamental escoger ingredientes de calidad, frescos y bien seleccionados. Los ingredientes para 4 personas son los siguientes:

Ingredientes Ingredientes para arroz caldoso 250 gramos de arroz de grano corto (arroz bomba o uno especial para caldosos)

1,2 litros de caldo de ave o marisco. Mejor es es casero, pero también los hay en el supermercado de muy buena calidad.

1 pechuga de pollo. Puedes sustituirla por marisco si prefieres un arroz caldoso de mar.

2 tomates maduros.

1 pimiento rojo.

1 cebolla.

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.

1 cucharadita de pimentón dulce.

Azafrán o colorante amarillo al gusto.

Sal y pimienta al gusto.

Hierbas frescas (opcional, como perejil o albahaca). Paso 1 Comienza pelando y picando la cebolla en trozos pequeños y haz lo mismo con el ajo. Paso 2 Lava los tomates y córtalos en dados pequeños. Paso 3 Lava el pimiento rojo, quítale las semillas y córtalo en tiras finas. Paso 4 Si has elegido pechuga de pollo, corta la carne en trozos pequeños o en tiras. Paso 5 En una cazuela grande, calienta el aceite de oliva a fuego medio. Una vez caliente, agrega la cebolla y los ajos. Sofríe durante unos minutos hasta que estén tiernos y transparentes. Paso 6 Añade el pimiento rojo y cocina durante unos 5 minutos más, removiendo de vez en cuando. Paso 7 Incorpora los tomates picados y cocina a fuego medio durante otros 5 minutos, hasta que se forme una salsa espesa. Añade el pimentón dulce y mezcla bien. Paso 8 Si has elegido pollo, añádelo a la cazuela con la salsa y sofríe hasta que se dore un poco por todos los lados. En este punto, puedes añadir el azafrán o el colorante alimentario para darle color y sabor a la receta. Paso 9 Si prefieres mariscos, como gambas o calamares, añádelos en este momento para que se cocinen ligeramente. Paso 10 Agrega el arroz a la cazuela y mezcla bien para que se impregne con todos los sabores del sofrito y el caldo. Paso 11 Deja que el arroz repose en la mezcla por un par de minutos, removiendo ocasionalmente. Paso 12 Vierte el caldo caliente poco a poco. La clave para que el arroz quede caldoso es no escatimar en caldo. El arroz debe estar cubierto generosamente de líquido para que quede suelto y jugoso. Paso 13 Lleva todo a ebullición y, cuando haya alcanzado este punto, baja el fuego a medio-bajo. Cocina durante unos 18-20 minutos, removiendo de vez en cuando y añadiendo más caldo si es necesario para mantener la textura caldosa. Paso 14 Una vez el arroz esté cocido (al dente, ya que sigue cocinándose con el calor residual), retira la cazuela del fuego y deja reposar el arroz durante unos minutos. Esto permite que se asienten los sabores y que la consistencia del arroz se estabilice. Paso 15 Sirve caliente y, si lo deseas, decora con hierbas frescas como albahaca o perejil picado. Acompaña con un buen pan crujiente y disfruta de este reconfortante arroz caldoso que te llevará directo a la tradición gastronómica catalana.

El arroz caldoso de Carme Ruscalleda es mucho más que un simple plato. Se trata de un homenaje a la tradición culinaria española, pero también a la creatividad y el amor por la cocina.

El mejor arroz caldoso, por Carme Ruscadella.

Ingredientes sencillos y un toque de alta cocina, puedes lograr en tu hogar un arroz caldoso digno de los mejores restaurantes. Ideal para cualquier ocasión, este plato se convertirá rápidamente en uno de tus favoritos.