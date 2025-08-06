Samantha Vallejo-Nágera, chef: "Esta es la comida más fácil, rica y sana que puedes llevarte a la oficina"

0 votos

Total: 10 min

Durante décadas, la cultura de la dieta nos ha condenado a pensar quela comida saludable, ligera y aquella que no nos hacía engordar era aquella insípida, con aspecto triste y, sobre todo, escasa y sin apenas un poco de gracia.

Siempre que alguien pensaba en hacer dieta o comer sano, iba a estar dispuesto a autoimponerse el castigo de no disfrutar de la comida o de tener hambre a todas horas. Es por este motivo que el 81% de los españoles fracasan en su intento de seguir un régimen.

Afortunadamente, no sin mucho esfuerzo, esa mentalidad va quedando atrás y son miles los platos que se pueden elaborar rápidamente que, además, son saludables. Uno de ellos lo ofrece la chef Samantha Vallejo-Nágera y se trata de un arroz con calabacín y queso parmesano.

Arroz con calabacín y queso parmesano

La elección de las comidas desempeña un papel importante en el cuidado de la salud. A pesar de que el ritmo frenético de vida que llevamos nos obligue a comer cualquier cosa rápida o ultraprocesada, la realidad es que existen un sinfín de recetas que se pueden preparar en solo unos minutos.

Además, según la chef, se trata de una receta perfecta para llevar a la oficina. Podemos preparar más cantidad de la que tenemos pensado comer y dejarla para el día siguiente o, incluso, para unos días después.

La receta escogida por la jueza de MasterChef es un arroz con calabacín y queso parmesano, "lo más sano". De acuerdo con su vídeo subido a Instagram, es una receta que "se ha hecho toda la vida" y la cual "le ha dado siempre mucha envidia a sus amigas".

Su elaboración es tan sencilla, que podríamos prepararlo incluso la noche de antes. Para ello, solo necesitamos tres ingredientes: arroz, calabacín y queso parmesano.

Arroz (si es integral mejor)

Calabacín

Queso Parmesano

Aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto Paso 1 Cortamos el calabacín en láminas muy finitas. Paso 2 Rallamos el queso parmesano y reservamos para después. Paso 3 Sofreímos el calabacín con un toque de sal y dejamos que se vaya haciendo hasta que quede así de dorado. Paso 4 Incorporamos el arroz que hemos hervido previamente hasta que quede suelto. Paso 5 Removemos y añadimos Aove (aceite de oliva virgen extra) y el queso. Paso 6 Probamos el toque de sal y de pimienta.

A pesar de su sencillez, la receta recomendada por la chef es una combinación muy nutritiva. El calabacín aporta fibra, vitaminas como la C y la A, y antioxidantes que favorecen la digestión y refuerzan el sistema inmunológico.

Por otro lado, el arroz, dependiendo de su tipo —Samantha recomienda el integral— puede ser una fuente de energía de liberación lenta, ideal para mantener estables los niveles de glucosa.

El queso parmesano, además de sabor, añade calcio, proteínas y otros nutrientes esenciales para el funcionamiento del sistema nervioso y muscular.