La pobreza menstrual es cosa de todos: "Para frenar este problema hay que involucrar y formar también a los hombres"

Cada vez es más habitual en las comidas familiares, los medios de comunicación o las barras de los bares hablar abiertamente sobre un tema tan cotidiano para una buena parte de la población como es la menstruación. Sin ir más lejos, la ley de la baja menstrual o el elevado precio de los productos de higiene íntima han sido objeto de charla durante los últimos meses.

A su vez, cada vez son más las personas que dicen sentir vergüenza o que confiesan haber ocultado su menstruación para no ser juzgadas o discriminadas. De hecho, todos los estudios en este campo afirman que el 100% de mujeres han sentido miedo de manchar en público alguna vez en su vida.

Esto no es solo un problema de estigma o de poca visibilización. La realidad es que muchas mujeres tienen dificultades para costearse sus tampones, compresas o sus bragas menstruales porque, aunque estos sean productos básicos, su precio está por las nubes. Es la llamada 'pobreza menstrual', y la sufren más mujeres de las que creemos. Aunque todavía nos cueste hablar de ello.

Elegir qué productos de higiene íntima utilizar cada vez es más complicado debido a su elevado coste. iStock

¿Qué es la pobreza menstrual?

Naciones Unidas define la pobreza menstrual como un problema grave, especialmente en los países en desarrollo. Este se basa en la incapacidad de permitirse productos para la higiene íntima femenina.

Según el estudio 'Equidad y salud menstrual en España', elaborado por el Institut de Recerca en Atenció Primària Jordi i Gurina, el 22,2% de mujeres afirman haber sufrido dificultades económicas para adquirir productos menstruales. Además, el 39,9% han tenido serios problemas para comprar los productos que ellas eligen consumir.

De hecho, si menstruas y vives en España, los expertos calculan que te gastarás entre 5.000 y 10.000 euros en productos menstruales a lo largo de los 8 años que durarán, de media, todas tus menstruaciones acumuladas a lo largo de tu vida.

. El Día Internacional de la Higiene Menstrual tiene lugar el 28º día del quinto mes del año porque los ciclos menstruales tienen una duración promedia de 28 días y las personas menstrúan una media de cinco días cada mes.

¿Bien básico o de lujo?

Según el 'Estudio comparativo de los precios de 296 productos de higiene femenina en seis supermercados', elaborado por FACUA en 2022, se observan diferencias en el tipo de producto menstrual utilizado según factores como la edad de las participantes, identificación de género, lugar de nacimiento o tipo de educación recibida.

Pero las cifras van más allá: muestran que otro de los factores condicionantes es la capacidad económica. De hecho, el uso de compresas reutilizables (17,7%) y papel higiénico (8,7%) son más comunes en partici­pantes que tenían problemas económicos.

El 39,9% de las mujeres han sufrido dificultades económicas para adquirir los productos menstruales de su elección. iStock

"Con este estudio queríamos mostrar que los productos menstruales no están al alcance de todas las consumidoras, y eso que son de compra obligatoria y que significan un gran gasto", explica Gabriela Camayd, miembro del departamento jurídico de FACUA.

Un precio abusivo

Como asegura el estudio de FACUA, el precio de los tampones varía un 295% dependiendo de la marca o el supermercado en el que se haya adquirido. "La diferencia es por el margen de beneficio de cada supermercado. Entre las marcas, debería ser con relación al coste de producción: por la cantidad, la calidad, el lugar en el que reside la sede…", explica Gabriela Camayd.

Para regular estas diferencias, el Ministerio de Consumo realiza un estudio periódico con el que supervisa la evolución del mercado para, si fuera necesario, intervenir en él.

El Gobierno acordó a finales de 2022 la rebaja del IVA a los productos de higiene femenina. Fue la 'tasa morada'. iStock

"En la práctica, normalmente esto no se hace. Es lo que ha pasado con el incremento del aceite de oliva. Con los productos de higiene femenina, lo mismo. No sabemos si el Ministerio de Consumo llevó a cabo un estudio para ver si la reducción del IVA había repercutido en la reducción del precio final. Si lo ha llevado, no lo ha notificado", destaca Gabriela Camayd.

Desde el Gobierno, también se están aplicando otras medidas para combatir la pobreza menstrual. Entre ellas está la denominada 'tasa morada', que entró en vigor en el mes de enero del pasado año 2023.

Tasa morada, ¿funciona?

La tasa morada, es decir, la rebaja del IVA de los productos de higiene íntima femenina del 10% al 4%, se incluyó por primera vez en los presupuestos generales del Estado de 2023. Sin embargo, las expertas dudan de su eficacia.

Gabriela Camayd, miembro del departamento jurídico de FACUA: "Hemos visto que el incremento del precio ha llegado al 700%".

"Desde su entrada en vigor, hemos notado que casi todos los productos afectados por la reducción del IVA se han incrementado porque no se aplicó esta reducción de forma directa al precio final. No puede ser que esta medida se vea traducida en un incremento del margen de beneficio para la empresa", explica Gabriela Camayd.

Política menstrual: ¿a favor o en contra? Según el estudio 'Equidad y salud menstrual en España', el 84,6% de participantes apoya la reducción del precio de los productos menstruales, y el 34,3% destaca la necesidad de proporcionar estos productos gratuitamente a todo el mundo. Sin embargo, un 0,3% declara que las políticas para el acceso a productos menstruales no son necesarias.

Educación menstrual

Otra de las grandes bazas para luchar contra la pobreza menstrual es la educación. Según el estudio 'Equidad y salud menstrual en España', el 73,9% de encuestadas afirmaron estar interesadas en obtener más información sobre el ciclo menstrual, sobre todo las participantes más jóvenes. También comentaron la necesidad de promover una visión menstrual positiva e incidieron en la inclusión de los hombres en la educación menstrual.

Nora Pascual, educadora menstrual: "En los talleres, la gente es capaz de nombrar dos o tres productos menstruales. Hay hasta doce y no son conscientes de ello".

"Esto no es nuevo", afirma Nora Pascual, docente, investigadora, educadora menstrual y creadora de 'Menstrualmente hablando'. "Chris Bobel, activista e investigadora menstrual, ha dicho en múltiples ocasiones que no se trata de educar a las mujeres, sino de implicar a toda la comunidad para crear un cambio social. Si no implicamos a quienes no menstrúan, no vamos a conseguir tantos cambios".

Según Nora Pascual, la educación menstrual busca el bienestar y, además, "ofrece la posibilidad de tomar decisiones informadas, tanto de nuestros cuerpos como de los productos que vamos a utilizar".

La formación menstrual es básica para una buena salud menstrual, sobre todo a edades tempranas. iStock

Desde la escuela

La ley orgánica 1/2023 del 28 de febrero que entró en vigor hace un año, recoge en varios de sus artículos la obligatoriedad de la educación menstrual. De hecho, impartir este tipo de formación es obligatorio en los centros educativos, desde la educación primaria hasta la ESO.

"Hay partes de esta ley que ya se están aplicando y otras que todavía no, pero todo lo que se propone son proyectos muy grandes que implican mucha partida presupuestaria, concienciación y grandes profesionales. Vamos en el buen camino", afirma Nora Pascual.

Sin embargo, sigue haciendo hincapié en la necesidad de educar en la edad escolar para evitar así estigmas sociales: "Realicé un estudio en el año 2021 con el que vi que el 40% de niñas llegaban a su primera menstruación sin saber qué es o como gestionarlo. Todo eso genera estigma, miedo, asco, y es algo que tenemos que conseguir frenar entre todos", termina diciendo Nora Pascual.