Tres comidas sanas para la oficina que se compran en el super: Barrous, experta en nutrición, lo explica

La mayoría de las veces cuando pensamos en cocinar, dibujamos en nuestra mente una especie de ‘masterchef’. En Instagram vemos miles y miles de recetas, y todo parece muy complicado, y por lo tanto, nunca es buen momento para cocinar bien y empezar a cuidarse.

Nunca te viene bien hacer algo sano porque parece que te va a llevar mucho tiempo. Con este vídeo, queremos explicar cómo se pueden hacer tres alternativas fáciles, que incluso nos podemos llevar a la oficina para comer en diez minutos, y que van a resolver una comida.

Cosas rápidas para comer del super

Es muy importante que lo que vayamos a comer tenga siempre hortalizas y verduras. Por eso, las tres propuestas tienen una base de verduras, pero además tienen que tener algo de proteínas. Eso es lo ideal.

Se trata, sobre todo, de intentar que contenga fibra, verduras y hortalizas y que consigamos saciarnos y evitar lanzarnos a la comida que menos nos beneficia.

Baba ganoush

En el caso de las zanahorias, tiene un enfoque como de aperitivo, porque es verdad que ahí no hay proteínas, solo verdura. El Baba ganoush es como un humus, pero que en vez de estar hecho de legumbres, está hecho de berenjena. A mí me gusta mucho porque le viene muy bien a la gente que tiene problemas de disbiosis y problemas digestivos porque no tiene legumbres.

Me gusta mezclarlo con crudités y podemos tomarlo con zanahoria, pero también con pepinillos o con unos rábanos. Estas opciones son un poco de ‘pica pica’. Evidentemente se puede agregar algo de pan a esto, pero entiendo que no es lo ideal, ya que estamos buscando alternativas más saludables. Aun así, un pan de espelta también podría ser una alternativa.

Gazpacho

Por otro lado, el gazpacho es una buena forma de comer hortalizas y verduras muy fresquito. Lo podemos comprar hecho. Hay muchas marcas en el mercado que son una opción saludable porque prácticamente no tienen conservantes.

Lo que recomiendo es que nos aseguremos de que el gazpacho que estamos comprando envasado tiene los mismos ingredientes que si yo lo hiciese en casa, es decir, que llevan tomate, pimiento, pepino, cebolla y aceite oliva virgen y que tiene sal. Esto sería lo ideal.

¿Qué pasa? Pues que aquí tendría solo la parte de las hortalizas y las verduras, pero me faltaría la parte de la proteína. Una buena alternativa que propongo es agregar un huevo cocido, los hay maravillosos que se compran directamente en el supermercado. Los conservantes solo están en la cáscara, con lo cual, me estoy comiendo el alimento bien.

El huevo es el aporte proteico más completo, es la mejor proteína que existe porque es la más completa, y porque contiene todos los aminoácidos esenciales. Entonces puedo incorporar un par de huevos duros y unos taquitos de jamón serrano. Lo ideal es que lo compre y que lo corte, pero sabiendo que estamos haciendo una propuesta de algo rápido, pues se puede comprar ya en taquitos y no nos complicamos la vida.

Ensalada

La tercera opción es hacer una ensalada sencilla, nada del otro mundo. Compro los ingredientes y los voy echando. Como alternativas tenemos las ensaladas de bolsa que son estupendas e igual de saludables que comprar la verdura o la lechuga entera.

Recordando siempre que la hoja, cuanto más verde mejor, más saludable, más nutricionalmente completa. Y luego todo lo que se le puede agregar, y que no tenga que cortarlo, por ejemplo, unos tomates cherry, queso en cubitos, e incluso unas gambas que venden cocidas ya. Hay muchas alternativas para hacer una ensalada rica, sana y que de verdad no lleva más de cinco minutos.

