6 bebidas fáciles que puedes tomar antes de dormir y que te ayudarán a adelgazar

El cuerpo es una máquina que nunca deja de funcionar, ni siquiera cuando estamos dormidos. Nuestro organismo sigue trabajando mientras descansamos, algo que podemos aprovechar para perder algo de peso si sabemos qué alimentos y bebidas tomar antes de irnos a la cama para facilitar la quema de calorías y acelerar el metabolismo.

[Trucos para adelgazar por la noche: cómo regular el metabolismo y quemar más calorías]

Miel y canela

Combinar estos ingredientes en un vaso de agua tibia no lleva más de un par de minutos, pero puede aportarnos unos beneficios fantásticos, y de la forma más natural posible.

La canela —además de tener cualidades calmantes que te ayudarán a dormir plácidamente— estimula la digestión, desinflama el abdomen y reduce los niveles de colesterol malo. Por su parte, la miel da el toque de sabor a nuestra infusión y nos ayuda a reducir la glucosa y la acumulación de la grasa corporal.

Té de rosas

Los pétalos de estas flores pueden utilizarse para preparar infusiones diuréticas que nos ayudarán a eliminar toxinas y mejorar los procesos digestivos. El té de rosas permite metabolizar mejor los nutrientes que incluimos en nuestra dieta.

Además, junto con el té verde, es el que mayor cantidad de antioxidantes aporta, aunque el segundo está indicado para tomar en la mañana, y éste puedes aprovecharlo en cualquier momento del día, ya que no tiene teína.

La infusión de rosas, tan romántica como digestiva

Zumo de aloe vera

El aloe vera es una de esas 'plantas milagro' que hacen más fácil nuestro día a día. Se usa como cicatrizante, como antiinflamatorio, y también como un desintoxicante estupendo para tomar antes de irnos a la cama.

Gracias a su alto contenido en aloína, su jugo se emplea para tratar el estreñimiento y la retención de líquidos. Además, el zumo de aloe vera ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre, y evita la acumulación de grasa en la zona abdominal.

Batidos de proteínas

Conforme se acerca la noche, nuestro cuerpo va reduciendo su capacidad de metabolizar los hidratos de carbono y los azúcares. Las proteínas, por su parte, nos permiten regenerar músculo mientras dormimos, lo que repercute en el metabolismo contribuyendo a su aceleración.

[El fruto seco que necesita tu dieta: es el mejor para adelgazar y el que más proteínas tiene]

Las bebidas a fuerza de proteínas son muy beneficiosas porque no impactan en la grasa, es decir, no engordan. En cualquier caso, estas no son tan efectivas en las personas que tienen una rutina sedentaria, y es que, en cualquier caso, hacer ejercicio es fundamental para cuidar nuestra salud y llevar un estilo de vida saludable.

Leche de soja

La soja cada vez está más presente en nuestro día a día, y eso es gracias a que hemos ido descubriendo que este alimento puede aportarnos múltiples beneficios para cuidar nuestra salud y mantenernos en forma.

De la misma forma en que la leche de almendras es una de las que menos engorda, la de soja destaca por su efecto saciante y por contener isoflavonas —un tipo de fitostrógenos que hacen que nuestro cuerpo gaste más energía, y, como consecuencia, queme más cantidad de grasa.

La leche de soja cada vez tiene más adeptos por sus cualidades nutricionales. iStock

Manzanilla

Todos la tenemos por casa, pero a veces olvidamos lo poderosa que puede llegar a ser esta solución diurética. La infusión de manzanilla suele emplearse como relajante digestivo, y, gracias a su efecto diurético, permite prevenir la retención de líquidos y eliminar las toxinas del organismo.

[La popular planta medicinal que te ayuda a adelgazar mientras duermes]

Con un aporte de calorías prácticamente inexistente, esta hierba aromática suele tomarse después de cenar porque nos ayuda a relajarnos y conciliar el sueño. Recuerda que un descanso adecuado es fundamental para mantenerte en forma y llegar al día siguiente cargado de energía.

Sigue los temas que te interesan