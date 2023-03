Quiste de Bartolino: qué es, causas y síntomas de esta patología 'no confesable'

Las glándulas de Bartolino son dos pequeñas formaciones en forma de globo desinflado, con una salida larga y estrecha, que se encuentran a ambos lados de la entrada vaginal ocultas bajo la mucosa y el tejido de los labios menores, en la vulva.

Su función es producir un líquido que lubrica el vestíbulo (zona entre los labios menores) para favorecer las relaciones sexuales. Estas glándulas excretan ese líquido con la excitación.

¿Qué es el quiste de Bartolino?

El quiste es la dilatación de la glándula que se rellena del líquido y aumenta de tamaño, como si infláramos el globo. Se nota como un abultamiento en el lateral de la vulva. Suele producirse en uno de los lados.

¿Cuáles son sus causas?

La obstrucción del conducto de salida permite que se acumule el contenido de la glándula, suele ir aumentando de tamaño durante unos días. Es como si anudáramos un globo tras hincharlo.

¿Qué pruebas se hacen para detectarlo?

El diagnóstico es clínico, por exploración. La misma mujer se lo detecta, cuando conoce la patología. Se toca, y se ve el abombamiento si miras los genitales en un espejo.

¿Cuáles son sus principales síntomas?

Tensión, molestia, o dolor cuando son más grandes.

¿Cómo es el tratamiento? ¿Existen opciones quirúrgicas?

El tratamiento debe empezar siendo conservador: analgésicos antiinflamatorios, baños de asiento sumergiendo la zona en agua templada. Todo encaminado a bajar la inflamación y favorecer que la glándula vuelva a drenar.

Si esto no funciona, hay que hacer un drenaje quirúrgico de la zona, si hay mucha molestia, e impide la vida normal: sentarse, vestirse con determinada ropa o tener relaciones sexuales con penetración vaginal.

¿Es una patología que se produce una vez o vuelve a repetirse?

Es frecuente que se repita. El conducto que se ha obstruido una vez, tiene más fácil volver a hacerlo.

¿Quiénes son las mujeres más propensas a padecerlo?

No hay un perfil claro. Cualquiera puede padecerlo. Es poco conocido porque forma parte de las patologías 'no confesables'. No se suele hablar de ello por pudor.

Existen métodos de prevención.

Todo lo que evite una irritación e inflamación del área vulvar. Hábitos higiénicos adecuados como el uso de gel con ph ácido (3.5-4.5) para el área genital.

Evitar: ropa interior ajustada o de fibras sintéticas, protectores perfumados, o desodorantes íntimos. En las relaciones sexuales usad preservativo y lubricantes para facilitar el deslizamiento.

Tratar la sequedad asociada a tratamientos o durante la menopausia.

¿Qué diferencia el quiste de bartolino de la bartolinitis aguda?

Si el quiste de bartolino se infecta por bacterias de la piel, como el E. Coli, se produce un absceso. La glándula se rellena de pus, hay dolor intenso y enrojecimiento. Eso es una bartolinitis aguda. Suele ser casi invalidante por el dolor y es más frecuente que necesite tratamiento quirúrgico.

