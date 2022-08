El tabú alrededor de la incontinencia urinaria: un problema ocultado que sí tiene solución

La Sociedad Española de Urología ha indicado que, en el mundo, 400 millones de personas sufren pérdidas de orina. 50 millones de ellas son ciudadanos europeos y casi 6,5 millones, españoles. Más de la mitad de las personas que sufren incontinencia urinaria lo ocultan, a pesar del grave impacto que supone en su calidad de vida.

Llamamos incontinencia urinaria a cualquier pérdida involuntaria de orina que provoque malestar a quien la padece. Aumenta con la edad, aunque se sabe solamente una de cada tres personas mayores consulta por ello. En un estudio llevado a cabo en nuestra unidad, detectamos que los pacientes con incontinencia urinaria tardaban una media de tres años en consultar con un especialista.

El Observatorio de Salud Íntima de la Mujer, de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), y Ausonia realizaron un estudio que concluyó que el 60% de las mujeres con pérdidas de orina no estaban diagnosticadas de incontinencia urinaria y la mayoría de ellas no habían acudido a un experto porque pensaban que no tenía solución.

Desde 1996, hemos atendido en la Unidad de Urodinamia y Suelo Pélvico del Centro Médico Teknon a más de 20.000 pacientes de toda España. A menudo, les preguntamos: "¿Por qué ha esperado tanto en consultar?"

Los pacientes incontinentes llegan después de mucho tiempo ocultando sus síntomas y sufriendo. Es habitual que los pacientes nos digan "es la primera vez que alguien escucha mi problema".

¿Por qué es tabú hablar de pérdidas de orina?

Podemos atribuirlo a diferentes circunstancias:

Entorno social. Vivimos en un mundo condicionado por un ideal de belleza y bienestar que supuestamente es "normal"- en realidad casi nadie es "normal". La incontinencia es un tema tabú, se asocia a falta de control, a inmadurez a los niños y a la gente mayor se le escapa la orina). Si a un adulto se le escapa la orina, hace algo mal, no se sabe controlar; encima huele mal, y eso resulta desagradable. Eso lleva al aislamiento y la pérdida de autoestima.

Entorno mediático. Muchos famosos nos explican sus enfermedades en las redes sociales. Sus seguidores se solidarizan y las enfermedades pasan a ser protagonistas. A pesar de ser un problema muy frecuente… Casi ningún famoso ha salido a explicar que tiene incontinencia. Se pueden tener y airear muchas enfermedades… Pero no la incontinencia. Solamente Concha Velasco salió en televisión anunciando unas compresas- un anuncio, no un testimonio. Error. Los que nos dedicamos a la incontinencia queremos que nuestros pacientes no usen compresas o que usen las menos posibles. Las compresas son un método paliativo, no son la solución.

Entorno médico. La incontinencia de orina y los trastornos del ciclo miccional se agrupan en lo que se llama urología funcional. Los urólogos tratamos desde niños pequeños con escapes nocturnos (enuresis) hasta pacientes ancianos con problemas de control esfinteriano. Pero la mayoría de nuestros pacientes son personas de edad adulta (una media de 52 años).

Personas que intentan hacer vida normal, pero no pueden debido a sus problemas de vejiga. Ha habido y hay poca formación para urólogos, ginecólogos y médicos generales en este campo. Y algunos de los profesionales no han dedicado suficiente tiempo a la divulgación.

A pesar de que el gasto en compresas ocupa una de las mayores partidas de gasto de la Sanidad Pública, no se dedican suficientes recursos a formación y atención en esta área. Nuestro equipo ha ayudado y ayuda a otros hospitales- públicos y privados- mediante un sistema de diagnóstico remoto. Es llamativo que algunos de ellos no tengan recursos para tener su propio equipo.

Las pérdidas de orina tienen solución, consulta un especialista.

Si tienes incontinencia y no has consultado… No te sientas mal. Realmente tenías muchas cosas en contra. Ante la incontinencia, consulta, háblalo, insiste, busca una unidad que te escuche y te trate.

El estudio urodinámico

Nadie entendería visitar a un cardiólogo y que no le hicieran un electrocardiograma. En la incontinencia de orina, nuestro electrocardiograma es el estudio urodinámico.

Es una prueba que tiene que hacer un técnico formado para ello y que se tiene que hacer con tacto y respeto por el paciente. Desde hace 12 años, nuestro centro está acreditado para formar a profesionales del diagnóstico urodinámico.

A partir de esa prueba podemos establecer un plan de tratamiento adecuado a cada paciente- un traje a medida, que puede ir cambiando.

Afortunadamente, ha habido muchos cambios en los últimos años y se han incorporado nuevas técnicas menos invasivas: mejores medicamentos, la incorporación del bótox en la vejiga (¡sí, bótox!), operaciones menos agresivas y tratamientos de fisioterapia.

La importancia de unidades multidisciplinares especializadas en urodinamia y suelo pélvico.

Una Unidad de Urodinamia y Suelo Pélvico necesariamente tiene que ser multidisciplinar e incluir enfermeras y fisioterapeutas. Nuestro equipo de fisioterapeutas ha contribuido de forma muy positiva a mejorar el pronóstico de los pacientes.

Por desgracia, no todos los tratamientos están cubiertos – ni en la Sanidad Pública ni por las compañías de seguros.

La situación es mejor que cuando empezamos a hacer estudios en hace 22 años: hay mayor conciencia, mejores métodos diagnósticos y mejores tratamientos.

Necesitamos que los pacientes hablen y que no esperen a consultar. La incontinencia de orina no se cura sola; como cualquier otra enfermedad, necesita un buen diagnóstico y tratamiento. No espere. Consulte.

*Por el Dr. José Emilio Batista, Especialista en Urología de Centro Médico Teknon.

