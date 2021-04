Las diez claves para entender la endometriosis: desde síntomas a ejercicios para calmar el dolor

El doctor Francisco Carmona no deja de asombrarse cuando en su consulta diagnostica endometriosis a mujeres y éstas se ponen a llorar de alegría. Pese a ser una enfermedad grave y crónica, ha visto el alivio que sienten cuando se le pone nombre y apellidos a lo que padecen. Muchas de ellas han pasado años acudiendo a médicos que les decían que "los dolores menstruales son normales", cuando no debe ser así.

Jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Clínic de Barcelona, el doctor Carmona lleva décadas estudiando la endometriosis y es un referente nacional en su diagnóstico y tratamiento. Ahora publica Endometriosis. La guía para entender qué es y cómo cuidarte, un libro en el que explica de "manera rigurosa pero clara" en qué consiste esta enfermedad, síntomas, tratamientos, mitos y formas de mejorar los síntomas.

Para ello cuenta con el apoyo de las ilustraciones de Marta Puig, más conocida como Lyona, y los testimonios de algunas pacientes que explican en primera persona su experiencia con la endometriosis.

El doctor Francisco Carmona.

"Lyona es una gran ilustradora y creo que gran parte de la potencia el libro viene de sus dibujos, que consiguen transmitir muy bien el sentimiento de la persona que está representada. Con respecto a las pacientes, quién va a explicar mejor lo que es la enfermedad que ellas. En el libro tenía que estar su voz porque es una enfermedad con muchísimas caras", cuenta a MagasIN.

Pese a que es una enfermedad que aún destaca por la tardanza en el diagnóstico y por haber sido poco ignorada durante años, Carmona ha visto como en los últimos años han aumentado exponencialmente las investigaciones y el interés por parte de los médicos. Espera que este libro sea "un empujoncito más" para poner sobre la mesa la realidad de las mujeres que sufren endometriosis. Aquí algunas de las claves para entenderla:

1. Qué es

La endometriosis es una enfermedad crónica que afecta a mujeres en edad reproductiva. El endometrio es la parte interna del útero, que cada mes se prepara para un posible embarazo. Si la fecundación no se produce, el endometrio se desprende del útero junto con el óvulo, a lo que llamamos menstruación o regla. La endometriosis ocurre cuando el endometrio en vez de implantarse en su sitio lo hace en otras partes del cuerpo por razones que se desconocen.

Se han encontrado restos de endometrio en prácticamente todos los órganos del cuerpo excepto el bazo y el corazón. Como no se encuentra en su sitio la regla no tiene salida y se queda en el interior del cuerpo, lo que puede producir adherencias, es decir, que los diferentes órganos o los ovarios queden pegados entre sí, algo que genera dolor a la mujer.

2. Quién la padece

Portada del libro 'Endometriosis'.

La endometriosis afecta al 10% de las mujeres en edad reproductiva. Generalmente se identifica como una enfermedad de mujeres de entre 20 y 30 años, pero también puede padecerse desde la adolescencia y en la menopausia. Actualmente el 20% de los diagnósticos se emiten a adolescentes y, aunque no hay todavía datos objetivos, "cada vez vienen más chicas de 15 y 16 año a consulta".

En el caso de la menopausia, a muchas les desaparece el dolor al llegar a esa etapa pero "hay un pequeño porcentaje mantienen los síntomas".

3. El dolor, principal síntoma

El dolor es sin duda alguna el síntoma más característico de la endometriosis y se produce como consecuencia de la reacción inflamatoria del endometrio. Las mujeres con endometriosis muchas veces sufren dolores inhabilitantes o deben tomar grandes cantidades de analgésicos para seguir haciendo su vida.

Durante años se ha normalizado el dolor durante la regla, pero el doctor Carmona anima a cualquier mujer que sufra dolores intensos a acudir al médico hasta que se le diagnostique.

"El dolor tiene el problema ese que no puedes medirlo fácilmente como por ejemplo con la fiebre. A las pacientes les decimos que identifiquen el nivel de dolor del cero al diez. Cuando tienen un dolor de regla de cuatro o más, ya no es normal. Una cosa es tener molestias leves, pero a partir de cuatro la mujer debería consultar y el médico debería investigar qué es lo que está pasando. No siempre tiene que ser endometriosis, pero algo debe ser".

4. Relaciones sexuales

Algunas mujeres con endometriosis sufren dolor al mantener relaciones sexuales. Esto se debe a que tienen focos de endometrio en el fondo de la vagina, por lo que la penetración le puede causar dolor. En ciertos casos incluso sufren dolor al llegar al orgasmo por las contracciones que se producen en el útero.

En este sentido, el doctor Carmona recuerda que el sexo no es sinónimo de penetración y que hay posturas en las que la penetración es menos profunda para evitar el dolor.

5. Diagnóstico

Uno de los grandes problemas de la endometriosis es el tiempo de diagnóstico, ya que de media se tarda ocho años desde que la mujer presenta el primer síntoma, pese a que "es muy fácil y debería hacerse de manera pronta y rápida".

Las principales pruebas de diagnóstico son la ecografía y la resonancia. "Las dos han demostrado ser eficaces siempre que las estudien profesionales que sepan leer correctamente los resultados".

6. Infertilidad

Una de las ilustraciones que acompañan el libro. Lyona

Aunque la endometriosis no es sinónimo de esterilidad, las alteraciones en la fertilidad son el segundo síntoma más frecuente. Entre el 30 y el 50% de las mujeres con endometriosis presentan problemas para quedarse embarazadas y necesitan de asistencia médica. A través de técnicas de reproducción asistida y la congelación de óvulos es posible lograr la gestación.

7. Tratamientos

Los tratamientos más comunes son los hormonales o la cirugía. Dentro de las opciones hormonales destaca la píldora, que es recetada casi de forma automática a las mujeres con reglas dolorosas, aunque no es la única. Los tratamientos varían mucho en función de la situación de cada paciente.

9. Ejercicio y relajación

El doctor Carmona destaca la importancia terapias complementarias, "que no alternativas", para mejorar los síntomas de la endometriosis. Entre estas terapias estaría la práctica de técnicas de relajación o mindfulness para controlar el dolor. En su libro muestra algunos ejercicios de fáciles de respiración y estiramientos para relajar la pelvis ya que sus músculos se contraen con el dolor. Por otro lado, incide en los beneficios de la fisioterapia.

8. Nutrición

Como complemento al tratamiento y los ejercicios también estaría la alimentación. Si bien es solo una ayuda, es recomendable dar prioridad a los alimentos con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes como la fruta y verdura, frutos secos, aceite de oliva, canela... También los ricos en omega 3 como el pescado azul.

10. Mitos

En su libro el doctor Carmona también desmiente algunos mitos que circulan en internet. Entre otros, señala que la endometriosis no es un cáncer o que quedarse embarazada no cura la enfermedad, al igual que ocurre con una histerectomía (cirugía para extraer el útero).