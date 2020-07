Endometriosis: preservar los óvulos cuanto antes aumenta las posibilidades de embarazo

Dos millones de españolas sufren endometriosis, una enfermedad ginecológica y crónica que afecta a las mujeres en edad fértil, fundamentalmente entre los 25 y 40 años. No se sabe aún cuáles son sus causas, pero cada vez se conoce más sobre sus síntomas y sobre todo sus consecuencias: la endometriosis está considerada como una de las causas más frecuentes de infertilidad.

Por ello, una de las soluciones para conseguir aumentar las probabilidades de embarazo en estas mujeres, es preservar la fertilidad, y cuanto antes, mejor. A esta conclusión ha llegado un estudio español, liderado por la doctora Ana Cobo, directora de la Unidad de Criobiología del IVI Valencia y presentado el pasado miércoles en el marco del 36º Congreso de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE).

Según explica el estudio, la endometriosis es una enfermedad que puede llegar a comprometer seriamente la función ovárica y, por ende, puede representar una amenaza para la fertilidad de las mujeres que la padecen. De hecho, el 50% aproximadamente, de las pacientes con endometriosis, experimentará infertilidad, por lo que la preservación de la fertilidad en este grupo poblacional se perfila como una opción más que adecuada.

Sin embargo, para llegar a esta conclusión, debemos antes retrotraernos y explicar un estudio anterior -liderado también por Cobo y publicado en el mes de abril- en el cual se mostraba la idoneidad de vitrificar ovocitos en pacientes con endometriosis que necesitasen cirugía, para preservar su fertilidad.

Cuando hay que operar

La endometriosis se produce cuando las células del endometrio (el tejido que recubre el interior del útero) se expanden hacia fuera. Existen diferentes tipos y grados de gravedad de endometriosis y, por ende, diferentes formas de tratamiento para el bienestar de la paciente y para frenar el progreso de la enfermedad. Entre estos tratamientos, se encuentra la cirugía.

Según explica la doctora Cobo a MAGASIN, en ocasiones, cuando la endometriosis afecta al ovario y se forman unos quistes llamados endometriomas, que -al ser la endometriosis una enfermedad crónica- estos quistes pueden ir creciendo y molestar mucho a las pacientes. En estos casos, por ejemplo, está indicada la cirugía para poder retirar el quiste.

Antes de aplicar esta cirugía, algunas sociedades científicas recomiendan la necesidad de informar a la paciente de que su reserva ovárica puede verse afectada. Según Cobo, "cuando se retira ese quiste, se daña o se altera tejido ovárico sano, es decir, se reduce la reserva ovárica y la capacidad fértil de la mujer se ve disminuida". Por tanto, "si una mujer, menor de 35 años, que se va a someter a una cirugía por endometriosis, quiere preservar su fertilidad, lo mejor es que lo haga antes de la cirugía, porque las tasas de éxito son mayores antes de la cirugía".

Sin embargo -matiza- hay casos en que la paciente mejora con la cirugía, incluso algunas de ellas se pueden quedar embarazadas por sí solas, sin necesidad de recurrir a tratamientos de fertilidad. Pero hasta el 50% de las mujeres con endometriosis operadas necesitan después recurrir a estas técnicas para poder quedarse embarazadas.

Los resultados del estudio mostraron que "en los casos (de endometriosis) en los que se precisaba cirugía ovárica, las mayores tasas de éxito se observaron cuando se vitrificaron los ovocitos previamente a la cirugía, especialmente en pacientes menores de 35 años", señala Cobo.

En mujeres con endometriosis (con y sin cirugía)

Dados estos resultados, los investigadores se preguntaron: "¿Se verán afectados la supervivencia de los ovocitos y el resultado clínico en pacientes con endometriosis que preservaron la fertilidad en comparación con las mujeres sin endometriosis que vitrificaron sus ovocitos por motivos sociales?". Este fue el punto de partida del estudio que fue presentado ayer en el ya citado congreso europeo.

Se trata de un trabajo retrospectivo que incluyó a las 485 mujeres con endometriosis que preservaron su fertilidad (muestra del anterior estudio) frente a las 641 mujeres sin endometriosis que (también) preservaron su fertilidad, en este caso por motivos sociales, y no por endometriosis. "Los resultados mostraron tasas de éxito similares en pacientes mayores de 35 años, pero en el grupo de menores de 35 observamos que todos los parámetros analizados fueron estadísticamente más bajos en mujeres con endometriosis".

Además de tener menos ovocitos, vimos cómo "la tasa de implantación, por ejemplo, que no depende del número de ovocitos, se muestra alrededor de 15 puntos más baja (39% en endometriosis vs 55% en preservación sin endometriosis) lo que puede estar relacionado con la calidad ovocitaria. La tasa de supervivencia de los ovocitos (85% en endometriosis vs 91% en preserva social) refuerza esta tesis", sostiene la experta.

Esto demuestra que "no solo la cirugía puede ser lesiva con la reserva ovárica sino que la endometriosis puede alterar también la calidad ovocitaria. Esto nos lleva aconsejar a todas aquellas mujeres con endometriosis que sí desean ser madres con sus propios óvulos, preserven su fertilidad a una edad temprana para aumentar sus posibilidades de embarazo2, concluye Cobo.