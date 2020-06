Una mujer descubre que sufre cáncer de testículos por un dolor en la tripa

Con treinta años y una vida completamente normal, una mujer india del distrito de Birbhum ha descubierto que, genéticamente, es un hombre y padece un cáncer testicular. Así se lo dijeron los médicos después de que acudiese a una revisión por un dolor en la parte inferior del abdomen.

"Por su apariencia, es una mujer. A partir de su voz, senos desarrollados, genitales externos normales, todo es de una mujer", explicó el doctor Anupam Dutta, uno de los médicos que dieron el diagnóstico, a uno de los diarios de India, "sin embargo, el útero y los ovarios han estado ausentes desde el nacimiento".

El motivo por el que esto ocurre es que la paciente padece el síndrome de insensibilidad de los andrógenos, una condición genética en la cual las hormonas encargadas de desarrollar las características físicas masculinas (andrógenos), no son asimiladas por las células, lo que hace que el cuerpo se desarrolle con una apariencia totalmente femenina. Se trata de una condición muy rara que solo tienen una de cada 22.000 personas.

"Como sus testículos permanecían sin desarrollar dentro del cuerpo, no había secreción de testosterona. Sus hormonas femeninas, por otro lado, le daban la apariencia de una mujer" por lo que es muy difícil de diagnosticar el síndrome si no a no ser que hagan pruebas específicas.

La mujer acudió al Hospital de Cáncer Netaji Subhas Chandra Bose después de un par de meses con dolor severo en el abdomen. Allí fue atendida por el doctor Dutta, oncólogo clínico, y el doctor Soumen Das, oncólogo quirúrgico. Tras varias pruebas, los médicos encontraron su "verdadera identidad".

"Realizamos exámenes clínicos, después de que ella se quejase del dolor abdominal y descubrimos que tenía testículos dentro de su cuerpo. Se realizó una biopsia, después de la cual se le diagnosticó cáncer testicular, también llamado seminoma", declaró el doctor Dutta al Indian Express.

En un primer momento los informes de las pruebas sugirieron que la persona tenía una "vagina ciega", es decir, cuando hay una malformación y por la que habitualmente no hay un útero. Ésta podría ser la explicación de que la paciente nunca hubiese tenido la menstruación.

Los médicos decidieron entonces realizar una prueba de cariotipo, o emparejar y ordenar todos los cromosomas, lo que reveló que su complemento cromosómico era XY y no XX, como el de una mujer.

Actualmente, la paciente se somete a quimioterapia y su estado de salud es estable, pero el diagnóstico supuso un importante choque para ella y su familia. En este sentido, los doctores le han recomendado que "continúe viviendo la vida como hasta ahora" ya que "esta persona ha crecido como una mujer". La paciente está casada con un hombre desde hace casi una década y según varios periódicos indios, habían intentado tener hijos varias veces.

Diagnosticadas más familiares

Pero esta mujer no es la única de su familia en padecer el síndrome de insensibilidad de andrógenos. A raíz de este descubrimiento, los médicos realizaron las mismas pruebas a su hermana, de 28 años, que también fue diagnosticada.

Además, dos tías maternas de las pacientes presentan el mismo síndrome desde hace años. "Probablemente esté en los genes. Hemos llegado a saber que dos de sus tías del lado materno también padecían una afección similar", agregó del oncólogo.