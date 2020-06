La sorprendente causa que provoca la mayoría de las infidelidades en la mujer

Muchos expertos aseguran que la comunicación es clave en las relaciones de pareja pero un estudio británico viene ahora a especificar que lo que se dice en esas charlas tiene más influencia de la que pensamos.

El día a día, la rutina, el estrés vital hace muchas veces que nos olvidemos de decirle cosas bonitas a nuestra pareja y, según una encuesta realizada por Gleeden, la plataforma de encuentros extraconyugales líder en Europa, esa falta de comentarios bonitos o los famosos piropos afectan directamente a la solidez de la pareja y se ha convertido en la causa principal de muchas mujeres para iniciar relaciones fuera de casa.

"El el 77% de mujeres infieles admite que la falta de cumplidos o palabras bonitas las empujó a la infidelidad y el 84% de las mujeres encuestadas afirma que sus respectivos cónyuges no les dedican palabras cariñosas o piropos, lo que les ha llegado a llevar a la frustración y a la tensión en la pareja, que fue el detonante de buscar una relación extraconyugal", aclaran.

Pero no es sólo un tema sentimental sino que hay también una base fisiológica en la respuesta sexual del cuerpo de la mujer a este tipo de comentarios agradables sobre su imagen y su estado. Un estudio publicado en el mes de junio en el Journal of Sex&Marital Therapy asegura que las mujeres que reciben elogios de su pareja regularmente, especialmente sobre su físico, están más satisfechas sexualmente que las que no los reciben.

Y la razón, según los resultados de esta investigación realizada por el Departamento de Psicología de la Universidad de Southampton con mujeres de entre 18 y 30 años, es que cuanto más valorada y deseada físicamente se siente por su pareja, mayor será su nivel de emoción, lubricación y sus orgasmos.

"Este estudio es el primero en demostrar la importancia de la calidad de la relación general y la apreciación corporal percibida de la pareja en relación con el funcionamiento sexual", reconocen sus autoras.

Sentirse más deseable

El estudio británico viene a confirmar las respuestas extraídas de la encuesta de Gleeden, donde el 82% de las mujeres explica sus deseos de infidelidad en la necesidad de sentirse deseable y valorada.

De hecho, el 76% asegura que empezó a ser infiel para reconectarse con su feminidad y demostrarse a sí misma que todavía podía seducir, ante la falta de atención por parte de la pareja y un 42% declara que ha perdido el deseo ante un cónyuge que ya no les presta atención.

"Estos resultados cuadran perfectamente con los testimonios de mujeres que recibimos todos los días en nuestra plataforma", afirma Silvia Rúbies, directora de comunicación de Gleeden en España, "la mayoría de ellas admite que, en general, reciben pocas atenciones y menos elogios de sus cónyuges".

"Cuando se inscriben Gleeden, muchos hombres las cortejan rápidamente, lo que les lleva a recuperar la confianza en sí mismas y en su poder de seducción. Esto supone un gran estímulo para su autoestima que, a menudo, tiene repercusiones positivas en sus relaciones y en sus vidas íntimas", concluye Rúbies.