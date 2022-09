La periodista Imma Sust y 'Las manzanas de Eva': "Estamos viviendo una nueva revolución sexual"

Imma Sust, periodista, escritora y comunicadora, se ha dedicado en los últimos años a la divulgación sexual con un enfoque feminista. También es relaciones públicas y community manager de las tiendas eróticas de Amantis y acaba de publicar Las manzanas de Eva (Grijalbo, 2022).

Con esta novela erótica nos abre las puertas al placer, rompiendo tabús y subiendo la temperatura. El libro recoge una historia desenfadada y provocadora, para fantasear y disfrutar de nuestro cuerpo, del sexo y de la vida.

Y es que tras uno de esos desengaños amorosos que te ponen la vida patas arriba, Eva, una de las protagonistas, se ha propuesto disfrutar del presente más que nunca. Un plan que parece ideal para una chica de 32 años que vive libre de compromisos, con ganas de comerse el mundo y a quien le encanta el sexo. El problema es que tener sexo del bueno resulta a veces demasiado complicado.

En esta misma situación se encuentra otro de los protagonistas, en esta ocasión se trata de un hombre, Mario, un compañero de trabajo con el que se desahoga y por el que empieza a sentirse atraída. Este le ha confesado que con su mujer, Marina, solo hace el amor a oscuras y sin ninguna pasión, aunque él no deja de fantasear con un sexo más ardiente. Lo que nunca se podría imaginar Mario es que Marina, en realidad, lleva una vida paralela, mucho más liberal y fogosa. Algo que Eva quizás descubra antes que él.

A lo largo de las páginas de esta novela, Imma Sust nos habla del amor, de las relaciones y del sexo sin tabúes.

Una sexualidad condicionada

"Después de trabajar más de 10 años en el mundo de la sexualidad, me di cuenta de que no había novelas eróticas que trataran el sexo de manera normalizada, con sentido del humor y diversión. En mi libro he querido hablar de mujeres empoderadas, de relaciones abiertas y no normativas, de relaciones entre mujeres, de sexo en la madurez, de clubs de intercambio... y hacerlo a través de personajes de verdad", explica la autora.

Y continúa: "También he querido hablar de cómo la educación hetero patriarcal ha condicionado la sexualidad de las mujeres de mi generación, pero también sigue condicionando la de mujeres más jóvenes y la de hombres cis heterosexuales, que están más perdidos que nunca".

Sust argumenta que al no haber educación sexual en España, este es su granito de arena para combatir esto a través de una historia divertida y provocadora "que creo que puede ayudar a la gente a entender el sexo de otra manera".

En esta línea, la escritora cuenta a MagasIN que fue la necesidad de decir varias cosas que lleva dentro, lo que le llevó a escribir este libro: "Cómo la educación hetero patriarcal afecta a nuestra sexualidad, cómo de presionadas nos sentimos las mujeres para tener hijos cuando llegamos a los treinta, quería hablar de sexo en la tercera edad, de las etiquetas sexuales y todo con una historia de ficción que enganchara y fuera divertida de leer".

Revolución sexual

Hoy vivimos un tiempo en el que cada vez escuchamos nuevos nombres para las relaciones sexuales y sentimentales: poliamor, polisoltería, relación abierta... Y nos planteamos si estamos viviendo una nueva revolución sexual o si, por el contrario, simplemente estamos poniendo nuevos nombres a las relaciones.

Sust lo tiene claro, para ella estamos viviendo una nueva revolución sexual. "No todas las relaciones tienen que ser monógamas o heterosexuales. Hay mil maneras de relacionarnos y hay que decirlo bien alto", señala.

Y continúa: "Porque si no lo decimos, es cuando empezamos a construir armarios para que la gente se meta dentro. Las etiquetas son necesarias no solo para que una no se sienta sola, también lo son para que la sociedad se relaje y no presione. Si no te pronuncias, eres hetero y monógama. Y esto no tiene por qué ser así".

Además, el amor y el sexo no tienen por qué ir unidos. "Depende del día y de la pareja sexual del momento", opina.

El poder del sexo

En el libro incluye la cita de Oscar Wilde que dice: "Todo en la vida trata sobre el sexo, excepto el sexo. El sexo trata sobre el poder". Para ella, esta afirmación es cierta "en muchos casos".

Imma Sust © Frank Díaz

"¡El sexo empodera! Pero también hay mucho abuso de poder en las relaciones sexuales. Sobre todo con algunas relaciones donde hay mucha diferencia de edad entre ambas personas", declara.

También aborda el tema de los tabúes relacionados con la sexualidad, incluso dentro de las relaciones de pareja. Para ella, estos existen porque nadie nos ha educado.

"No hay educación sexual ni en este país ni en el mundo. Y la educación hetero patriarcal ha creado masculinidades muy frágiles. No se ha enseñado a los hombres a hablar de emociones y sentimientos. Y a las mujeres se las ha educado para complacer al hombre. Hay que cargarse todo esto (lo hago en el libro. Spoiler) y reconstruirse para seguir adelante y crear un mundo mejor", dice.

Por ello, Imma Sust busca con la novela Las manzanas de Eva que la gente la lea, se divierta, aprenda y la recomiende.

Según la autora, deberías leerlo porque: "Pasarás un buen rato y porque aparte de aprender y divertirte, seguro que te pones cachonda o cachondo. Porque la diferencia entre este libro y otro es que, en el momento en el que los protagonistas se van a la cama, en lugar de hacer la típica elipsis, pues te cuento con pelos y señales la escena sexual y hago que la historia avance. En serio, te va a gustar".

