Las 5 entrenadoras más influyentes: consejos efectivos para hacer algo más que caminar

Entre las cinco tienen más de 600.000 seguidores en Instagram. Sus consejos han puesto en forma a muchas famosas como Pilar Rubio, Blanca Suárez, Aitana o Laura Escanes, en una lista interminable, pero sobre todo, han puesto en forma a miles de mujeres y hombres que apuestan por "invertir en salud" de forma "profesional". Ese es su principal consejo.

Su relevancia se ha disparado durante el confinamiento cuando los salones, pasillos, habitaciones y hasta cocinas se han convertido en gimnasios improvisados donde ellas entraban a través de una tablet o el mismo teléfono móvil para suavizar un parón que ha sentado al cuerpo peor de lo que nos imaginamos.

Amaya Fitness (@amaya_fitness)

Amaya es autora de dos libros sobre entrenamiento persona y cuenta con más de 333.000 seguidores en Instagram. Reconoce que el confinamiento ha sido "una experiencia" y que a ella, que le gusta sacar lo mejor de cada momento, "sabía que era cuestión de organización y de actitud".

"Quise poner mi granito de arena, que mis seguidores vieran que esto podía ser una oportunidad para cuidarse. Comencé a compartir en directo sesiones entrenamiento, independientemente del material y del espacio, y adapté cada ejercicio. Han sido sesiones muy cañeras y divertidas". Todavía ahora recibe mensajes de lo bien que lo han pasado con ella.

Sabe que el encierro ha sido un "punto de inflexión" en nuestras vidas y si es "para bien o para mal, depende del planteamiento" que haya hecho cada uno. "Unos se han abandonado entrando en un bucle negativo y otros sin embargo, han visto la oportunidad de mejorar sus rutinas".

Sus consejos para recuperar nuestra normalidad son: "Mirar hacia delante, dejar las malas sensaciones, los remordimientos de conciencia y recuperar la motivación. Progresivamente incluir actividad y entrenamiento específico".

Como actividades concretas: caminar, andar en bici, nadar o correr "en función de la condición física", pero fortaleciendo la musculatura con 3 o 4 sesiones semanales de entrenamiento específico. El verano es ideal para tratar de hacer actividades de ocio que impliquen movimiento: "senderismo, descenso en canoa, un partido de palas... ¡Lo que sea!", casi ruega porque tiene claro que la actividad te cambia por dentro y por fuera y tiene el poder de llenarte de energía.

Para los que están más vagos a la hora de ponerse a hacer ejercicio, Amaya lo tiene claro: "Hay que establecer rutinas que hacen que seas más disciplinado. Cuando una actividad forma parte de ti lo haces sin pensar si apetece o no. Así que mi consejo es que te organices, diseñes tus propios menús y tus sesiones de entrenamiento con anticipación".

Instagram

Paula Butragueño (@pau_inspirafit)

Tiene una tan voz calmada que convence de la importancia del yoga y de meditar casi sin intentarlo. "No soy ni más ni menos centrada que otros, es un ejercicio de cada día porque la tendencia es vivir demasiado rápido". Esta ingeniera de Caminos (37 años) lo dejó todo a los 29 para dedicarse plenamente a lo que ha sido su segunda profesión toda su vida: el entrenamiento personal. Cuenta con 107.000 seguidores en su perfil de Instagram desde donde ha acompañado a mucha gente, en este confinamiento, en su trabajo físico diario.

"Me siento muy agradecida de haber podido servir y he recibido mensajes muy bonitos como de enfermeras que venían de un día durísimo y se ponían una clase mía y les cambiaba completamente la energía. Personas que han empezado a meditar y a dedicarse más tiempo, a hacer yoga...".

Paula Butragueño advierte de que esta situación puede ser "la oportunidad de crear una vida más acorde a lo que sentimos y a lo que creemos". "Hay mucha gente que se ha dado cuenta de que no estaba feliz con su ritmo de vida o con la velocidad con la que vivía, la poca atención que prestaba a determinadas cosas y ahora tiene la oportunidad de hacerlo", asegura.

Por eso, su consejo para la vuelta es que todo sea progresivo: "Es importante volver a las actividades de más impacto pero poco a poco. Seguir uno o dos días a la semana de entrenamientos de fortalecimiento del cuerpo".

De cara al verano, Paula recomienda nadar, que es una actividad que permite aumentar el trabajo cardiovascular pero sin mucho impacto, la bici y actividades en contacto con la naturaleza. "Y recuperar el espíritu. Muchas veces la gente usa el deporte para desahogarse del estrés y el yoga hace lo contrario, parar y ver cómo está tu cuerpo y tu mente e ir en búsqueda de ese espíritu que hasta los menos espirituales tienen".

La entrenadora personal, Crys Díaz.

Crys Díaz (@crysdyazandco)

Crys (36 años) lleva el deporte en el cuerpo. Perteneció a la selección española de natación y pasó cinco años el la Blume, el centro de alto rendimiento de deportistas en Madrid. Es entrenadora personal y fisioterapeuta y cuenta con 121.000 seguidores en Instagram.

"El confinamiento ha tenido cosas muy negativas para mucha gente desafortunadamente, pero para el sector de entrenamiento personal y el deporte ha sido una forma de activar mucho a la gente y ahí los profesionales de la salud hemos tenido mucho que ver".

Sobre cómo salimos del encierro, Crys advierte de que muchas personas tenían ganas de engancharse al deporte, como han hecho, pero "el metabolismo basal ha estado más bajito, nuestro nivel de movimiento ha sido menor, y hay gente que ha cogido peso".

Por eso, pide que seamos coherentes y no queramos hacer todo la primera semana: "Hay que fijar unos objetivos en nuestro horario para ver qué actividad vamos a elegir y qué días y contar con un profesional de la salud que nos ayude y nos oriente". A partir de hay, lo obvio que no siempre se hace: "Intentar cumplir los objetivos marcados como cumplimos horarios de trabajo o el tiempo con nuestros niños".

En cuanto a actividades, coincide con sus compañeras: disfrutar del buen tiempo y hacer ejercicio al aire libre. "Hay que aprovechar el mar y sus posibilidades para nadar, deportes acuáticos, salir a correr o a caminar, deporte en familia, jugar mucho al fútbol, al pádel... y aprovechar todas las estrategias que hemos desarrollado los entrenadores personales con entrenamientos vía streaming desde casa, funcionales desde el jardín, que puedan ayudarnos a mantener la actividad, aunque no tengamos un gimnasio".

La entrenadora personal, Noe Tadeo.

Noe Todea (@noetodea)

Noe (35 años) lleva de entrenadora personal desde que era jovencita, pues ya ejercía incluso antes de terminar la carrera de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Su primera titulación fue en pilates, justo cuando esta importante actividad llegaba a España. "La filosofía del pilates sigue funcionando porque cuidan esos detalles tan básicos como respirar profundamente, encontrar tu musculatura, sentirla porque está y cuidar el movimiento. Y a partir de ahí, todo lo demás". Su cuenta de Instagram tiene más de 20.100 seguidores y es autora del libro 'Entrénate con Noe Todea'.

"El confinamiento me pilló con mucho contenido en vídeo por mi programa de entrentamiento online y me volqué a aportarlo para seguir dándole servicio a mis usuarias con mi particular forma de entrenar: ejercicios funcionales, explicando muy bien las cosas, con objetos sencillos de casa para que el entrenamiento sea efectivo que es lo que todos queremos".

Fue una locura, vídeos, planes personales a sus clientes, clases particulares por videoconferencia... "para poder corregirlo y ver dónde hay que insistir más, que es muy importante". Noe es de las que cree que este tiempo nos "ha obligado a prestar atención a cosas que antes no hacíamos y una de ellas es nuestro cuerpo".

Esta entrenadora sabe que "muchas personas que no hacían nada, cogieron con muchas ganas, y eso es positivo pero el 50% de los españoles son personas sedentarias y con poco movimiento, dolores de columna, y en eso me he enfocado para intentar darle solución". Por eso pide que la vuelta se haga con un/a profesional porque "nos fijamos en las deficiencias que una persona tiene a la hora de moverse, con piernas, con la cadera, con la espalda, con tus brazos, con todo el cuerpo" y es lo importante.

Sus consejos para recuperar el tono es cogerlo como si tuviésemos que empezar de cero: progresivamente: "Llevamos un tiempo saliendo a caminar, a correr, con la bici, el ejercicio cardiovascular a diario es perfecto, pero si no se acompaña con un entrenamiento de fuerza, al final te quejas un poco cojo. Vamos a pensar en una mesa con cuatro patas: la movilidad, trabajo de resistencia, fuerza y otro más dinámico. Y tienen que darse las cuatro"

Le preocupa mucho la debilidad muscular que podamos estar sufriendo ahora bien por el encierro bien por el envejecimiento y pide "tener en cuenta el trabajo de fuerza por que caminar no es estímulo suficiente".

Su plan es irrechazable: "Media hora al día". "Es suficiente pero tiene que ser todos los días. Es una meta más corta que está al alcance de tu mano. El principio del entrenamiento que es movilidad articular, 5 minutos, ejercicios más de estabilización, el core, de piernas, fuerza en brazos... con eso ya has llegado al final. Es muy asumible para los que no están acostumbrados a hacer tanto ejercicio".

La entrenadora personal Marta Rosado.

Marta Rosado (@personalbymartarosado)

Esta entrenadora personal, con un espacio en la calle Claudio Coello y en Ibiza en verano, tiene un lema "creer para crear" que lo pone en marcha en todas sus actividades. Aunque para el confinamiento también tiene otro: "No dejes para mañana, lo que puedas hacer hoy. Ponte las pilas".

Cuenta con 48.400 seguidores en Instagram aunque el confinamiento la pilló sin muchas cosas online preparadas y tuvo que, ella también, ponerse las pilas: "Intentamos sacar la parte más positiva de nosotros que es ayudar a los demás física y mentalmente y empezamos a hacer online y directos para llegar al mayor número de personas para trasmitir felicidad y buen rollo".

Marta sabe que, a nivel físico, hemos salido con "unos kilos de más, y a nivel mental ha habido personas que han intentado meditar más" pero la situación ha sido muy complicada: "Empezamos a valorar la vida desde otro punto de vista. Antes teníamos todo y ahora todos tenemos que empezar de cero".

Su recomendación general es salir y conectar con gente que nos dé buenas energías: "Caminar, no quedarnos quietos en casa, intentar relacionarnos con personas y no dejar de lado el deporte porque las personas que mejor estaban son las más fuertes y ahora tenemos que tener muy claro que la mejor medicina es el entrenamiento".

Por eso, insiste en que "la mejor forma de cambiar tu vida es con un entrenador personal" porque igual que "para aprender matemáticas o surf hemos cogido un profesor, pues para esto también hay que hacerlo con un profesional".

Marta habla enérgica y advierte de que hay que activar motores pero también "no mirar hacia atrás, tirar para adelante, juntarnos con personas positivas y salir adelante".